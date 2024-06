Gyanúsan nagyot esett a forint – Mi lehet a magyarázat?

Az elmúlt egy hétben figyelemre méltóan nagyot esett a forint, amely mögött fundamentális okot nem találtunk, piaci hangulati elemet, illetve technikai elemzési tényezőt is csak gyengét. Éppen ezért körbe kérdeztünk a piacon, hogy mi lehet a magyarázat. Kiderült, hogy banki-piaci szakértői körökben is sokan vakarták a fejüket, de említettek olyan tényezőket, amelyek együtt megmagyarázhatják az esést. Szerdán egyébként már határozott forinterősödés zajlott le, ami arra utal, hogy átmeneti esési hullámot láttunk.

A forint múlt kedden, május 28-án, átmenetileg még 383 alatt is járt az euróval szemben, azaz négyhavi csúcsra ért, tegnap este viszont már 393 felett mozgott az árfolyam úgy, hogy az euró/dollár árfolyam közben kicsit emelkedett (a dollár gyengülése rendszerint jót szokott tenni a feltörekvő piaci devizák között a forintnak is), és a vezető amerikai részvényindexek is történelmi csúcsközelben hullámoztak.

A fentiekkel párhuzamosan a kockázati étvágy egyik fontos indikátoraként a 10 éves amerikai kötvényhozam 4,6% körülről 4,3% közelébe süllyedt, amely mellett a rövid távú kamatvárakozásokra jóval érzékenyebb 2 éves amerikai kötvényhozam 5% közeléből 4,75% körülig süllyedt. Mindezek mellett a 3, 6 és 9 hónap múlva induló 3 hónapos magyar határidős kamatláb-megállapodások minimálisan süllyedtek, illetve amint megírtuk: 383 körül húzódott egy fontos emelkedő trendvonal, és ebbe beleütközve látványosan lepattant róla a forint.

Az egy hét alatt bekövetkezett 10 egységnyi forintesést a fenti tényezők összességében nem magyarázták meg, így azt is végig gondoltuk, hogy milyen további tényezők szólhattak még az esés mellett, de ezek sem tűntek túl meggyőzőnek: