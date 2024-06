Újabb hullámban gyengül a forint

Szenvednek a pénteki kereskedésben a régiós devizák, a forint háromhavi mélypontja körül van az euróval szemben - számol be a Reuters hírügynökség.

A hazai fizetőeszköz gyengülésében még az Európai Bíróság tegnapi ítélete is szerepet játszhat, de elemzők szerint alapvetően a külföldi fejlemények, ezúttal az euró-dollár keresztárfolyam mozgása határozza meg a forintot is.

Az erősebb dollár negatívan hat a feltörekvő piaci devizákra, mivel csökkenti a kockázatosabb eszközök tartásához kapcsolódó prémiumot.

Az euró-dollár kurzusa lejjebb jött, azonban ez most nem egy dollárvezérelt történet, hanem egy euróvezérelt sztori - fogalmazott a hírügynökségnek Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza. A szakember azt is hozzátette: a francia választások sok kérdőjelet hoztak létre Európa jövőjével kapcsolatban. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a párizsi és berlini kormányok gyenge eredményei az európai választásokon bizonytalanságot keltettek a fiskális politikával kapcsolatban.