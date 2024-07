Messze lehet még a forintgyengülés vége

Kedden 3 hetes mélypontra gyengült a forint az euróval szemben, miután igencsak csalódást keltő adatok érkeztek a magyar gazdaságból, melyek akár a monetáris politikára is hatással lehetnek. Az euró-forint árfolyama már a 395-ös szint felett is járt kedd délután, a mostani gyengülést látva pedig megnéztük, hogy mire érdemes most figyelni a forint piacán.