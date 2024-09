Megállt a forint esése

Az európai beszerzésimenedzser-indexek nagyon rosszul alakultak, a francia szolgáltatóiparban is jelentős a romlás, miközben Németország eddig is gyenge teljesítménye tovább romlott szeptemberben. Ez azt jelenti, hogy fokozódtak a recessziós kockázatok Európában, és ezzel együtt a magyar növekedési kilátások is rosszak. Az ilyen bizonytalan környezet pedig rendre rosszul érinti a kelet-közép-európai feltörekvő devizákat. A lengyel zloty is gyengül ma reggel, ám ahogy megszokhattuk, a forint ezúttal is jobban megszenvedi a nemzetközi hangulatromlást, mint régiós versenytársai.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader