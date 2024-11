Ha a történelem ismétli önmagát, nemsokára nagy dollárgyengülés jön

Az amerikai elnökválasztás óta hatalmas erősödött a dollár és ez számos országnak fejfájást okoz. Érdekesség, hogy Trump elnök első ciklusa alatt egy rövid erősödést követően óriásit gyengült a dollár, így adódik a kérdés, hogy érdemes-e most is erre számítani. Ha megértjük, mi történt akkor, és ezt összehasonlítjuk azzal, hogy mi van most, azzal értékes betekintést nyerhetünk abba, hogy mi várható.