Megrántották a forintot

Reggel enyhén gyengült a forint, de nem sokkal 9 óra előtt már 407,9-ig visszajött az euróval szemben. A kérdés, hogy tudja-e folytatni a tegnap látott intenzív korrekciót. A gyenge szeptemberin magyar építőipari adatok igazán nem lephették meg a piacokat: a harmadik negyedéves GDP-visszaesésből is tudható volt a helyzet. Azonban a traderek különösen figyelhetnek a ma 10 órakor kezdődő kormányinfóra, ahol újabb bejelentések érkezhetnek, továbbá a hétfőn beterjesztett jövő évi költségvetés további részleteit is megismerhetjük, ami érdemi mozgásokat is hozhat a devizapiacokon.

