414 felett stabil maradt ez euró-forint árfolyama

Portfolio 2024. december 06. 23:44

Az euróval és a dollárral szemben is gyengült a forint pénteken. A lengyel zloty 97,17 forintnál is járt nap közben, ilyen gyenge még soha nem volt a hazai fizetőeszköz a lengyellel szemben. Estére aztán stabilizálódott a forint árfolyama, és este 11 óra után megérkezett a Fitch döntése Magyarország adósbesorolásáról. A korábbi negatív kilátást stabilra javította a hitelminősítő, a besorolásunk változatlan maradt. Ezzel kiárazódott a további leminősítés veszélye, ami majd a hétfői piacnyitáskor akár forinterősítő hatású is lehet, mert egy időre így eltűnt egy fontos kockázat.