Brutálisan erős amerikai munkaerőpiac tett be a forintnak

Az amerikai ISM szolgáltatói beszerzésimenedzser index árkomponense jelentős gyorsulást mutatott a keddi adatközléskor, ami az amerikai részvénypiacokon esést váltott ki, a globális kötvénypiacokon pedig szintén eladói hullámot generált, mert

megingott az a hit, hogy a Fed idén tényleg fog-e 3-4 alkalommal kamatot vágni.

Jelenleg a piac inkább csak egy ilyen 25 bázispontos vágásban biztos, és talán lesz még egy lépés.

Emiatt, és a Trump-adminisztráció vámkivetési terveivel kapcsolatos híráramlás továbbra is erős szinteken tartja a dollárt a vezető devizákkal szemben, így a dollár/euró is 1,03 körül stabilizálódott, és a délutáni amerikai adatokig (nem-mezőgazdasági új munkahelyek száma, munkanélküliségi ráta, órabérek alakulása) várhatóan továbbra is inkább oldalazni fog. Közben a befektetők azt is nézik, hogy az amerikai 10 éves államkötvény hozam a mostani 4,70% körülről (ami háromnegyed éves csúcs) merre mozdul el, mert ez alapvetően meghatározza a globális kockázati étvágyat.

Tegnap mindezek mellett is kicsit erősödni tudott a forint az euróval szemben 413 közelébe, de ma reggel már újra 414 közelében látjuk a jegyzéseket.

A forint újbóli kis gyengülése és a dollár kitartó ereje miatt a dollár/forint jegyzések ismét 402,5 körül mozognak a bankközi piacon, azaz továbbra sem tudott érdemben eltávolodni a forint a kétéves mélypontjától, amelyet a minap ért el 405 körüli árfolyamszinten.

