Kéthavi csúcsnál a forint, szenved a dollár

Az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-indexe továbbra is erős szolgáltatószektorral árulkodik, azonban a legutóbbi adat némi lassulást mutat. A bmi-n belül a foglalkoztatottsági komponens továbbra is erős, viszony az árnyomás is túl magas ahhoz, hogy a Fed kamatcsökkentésben gondolkozhasson.