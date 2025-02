Összeálltak a csillagok: fényes jövő várhat a forintra

Véget érhettek azok az idők, amikor a forint a világ egyik legrosszabbul teljesítő devizája volt. Nemzetközi és hazai fronton is egyaránt olyan fordulatok láttak napvilágot, ami miatt újra kell gondolni, amit eddig a forintról hittünk. Bár vannak kockázatok, de érdemes nem figyelmen kívül hagyni a legújabb fejleményeket.

Az elmúlt hónapokban sok kritika érte a forintot nem is jogtalanul, hiszen a nehéz nemzetközi környezet, a magyar gazdaság sanyarú teljesítménye és a kamatcsökkentések hatására szűkülő kamatkülönbözet mind a forint ellen szólt. A hatás nem is maradt el, hiszen 2024 utolsó hónapjaiban óriásit gyengült a forint az euróval, de főként a dollárral szemben is.

Az elmúlt időszakban azonban több olyan dolog is történt, ami miatt a forint sorsa akár tartósan is megváltozhat. Buktatók azonban vannak - mint, ahogy mindig is - de a kilátások egyre jobban néznek ki.

Fordul a külső környezet

2024 második felében három tényező aggasztotta a forintot: 1) az erős amerikai dollár, 2) Trump elnök vámpolitikája, 3) feldolgozóipari kilátástalanság. Ezekben azonban éles fordulat rajzolódik ki az elmúlt hetekben. Mutatjuk miért.