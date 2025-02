Rég nem látott csúcson a forint a kamatdöntés után

Nagyot erősödött tegnap a forint az euróval és a dollárral szemben is. Ebben szerepe lehetett a hétvégi kormányzati bejelentéseknek is. A forint esetében az erősödő trend továbbra is él, de egyelőre még nem sikerült a 200 napos mozgóátlagot letörni. A reggeli órákban a forint kismértékben gyengült az euróval és a dollárral szemben.

Az euró viszont nem erősödött tegnap érdemben annak ellenére, hogy a német választásokon a CDU/CSU nyert.

A mai nap az MNB kamatdöntő ülése lesz a legfontosabb esemény a forint szempontjából. Az elmúlt egy hónapban nagyot változott a világ. Kiderült, hogy az inflációs kockázatok magasabbak, mint a jegybank várta, miközben a kormány rengeteg új gazdaságélénkítő intézkedést hozott. Eközben Trump elnök éppen felforgatja a fennálló világrendet, de a német választásokon - papírforma szerint - CDU/CSU győzött.

A rengeteg változás közepette nagy kérdés, hogy a jegybank hogyan látja a pénzügyi stabilitási és az inflációs kockázatok alakulását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images