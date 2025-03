Most akkor a Fed megint megmentette a piacokat? - Elmondjuk, mi volt a legfontosabb üzenet

Az amerikai jegybank tegnapi kamatdöntő ülése egy rendkivül összetett piaci helyzetben érkezett, hiszen óriásira emelkedett a gazdaságpolitikai bizonytalanság a világban, miközben az amerikai gazdaság is számos új kihívással szembesül és még az inflációs kockázatok is talán nagyobbnak tűnnek, mint korábban. Az amerikai részvénypiacok ráadásul gyászosan teljesítenek idén és nagy kérdés, hogy a Fed megtudja, vagy egyáltalán meg akarja-e menteni őket. A tegnapi ülésen számos nehezen dekódolható üzenet hangzott el, pedig a gyengélkedő részvénypiacok számára nagy fontossággal bírnak.

Az amerikai jegybank tegnapi kamatdöntő ülése nagyon unalmasan indult, hiszen teljes volt a konszenzus abban, hogy a Fed változatlanul hagyja az alapkamatot. A kamatdöntő ülés érdekességét azonban éppen az adta, hogy ebben a zűrzavaros gazdasági környezetben a Fed döntéshozói ennyire egy véleményen voltak.

Trump elnök globális kereskedelmi háború és az újonnan felállított hatékonysági minisztérium óriási bizonytalanságot visz a tervezhetőségbe, ami rányomja a bélyegét a gazdasági aktivitásra is. Eközben a lakossági inflációs várakozások az egekbe szöktek. Részvénypiaci fronton is szomorú a helyzet, hiszen a technológiavezérelt Nasdaq100 árfolyama pár nappal korábban, még 13%-os mínuszban volt. Aztán tegnap jött a Fed és látszólag nem mondott semmit, de a valóságban több olyan üzenet is elhangzott, ami kedvező lehet a részvénypiacok számára. Sokszor nem egy nagy esemény okozza a fordulatot, hanem sok kis dolog összessége. Tegnap épp ez történt, a Fed elhintett sok kis apróságot. Ebben a cikkben segítünk ezeket dekódolni, hogy ne csak utólag váljon világossá, hogy mi történik.

Mi történt a kamatdöntő ülésen?

Az alábbiakban röviden bemutatjuk a legfontosabb döntéseket és üzeneteket, amelyek a piacok számára is relevánsak.