Az euró elkezdte megrengetni a dollár uralmát, az EU titkos fegyvere lehet

Szabó Dániel 2025. március 25. 06:00

Az Egyesült Államok gazdaságpolitikája komoly feszültséget hozott a globális pénzügyi rendszerekbe — nem kis részben a Donald Trump visszatérése óta látható kereskedelmi háborús környezetben. Bár a dollár továbbra is domináns szerepet tölt be a világ pénzügyi rendszerében, egyre több szakértő és politikai vezető vet fel alternatívákat. Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke például az euró egyre fontosabb szerepéről beszélt az Eurogroup csütörtöki, zárt ajtók mögött tartott ülésén. A statisztikák is azt mutatják, hogy a Trump-tornádó pusztítása mögött egyre inkább nő az euró szerepe a világ devizaáramlásában, ami pedig fegyverré is teheti az uniós közös valutát.