Olyan történt a dollárral, ami a forint sorsára is hatással van

A korábbi években a dollár viselkedése remekül mutatta a kockázati hangulat alakulását, és ezt jól fel lehetett használni a forintpiaci trendek megértéséhez is. Trump elnökségével azonban valami nagyon elromlott a dollárban, és emiatt nagy kérdés, hová nyúlhatunk, amikor a forint irányára vagyunk kíváncsiak. Megmutatjuk, miért nem tölti be a dollár korábbi szerepét, és milyen indikátorokat érdemes figyelni, ha a kockázati hangulat alakulására vagyunk kíváncsiak.

Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi háborúja teljesen átrajzolta a gazdasági és befektetési körképet is. Esésnek indultak a kötvénypiac, az arany felé veszik az irányt a befektetők, miközben az amerikai kötvény csak félig-meddig szolgáltat menedéket most. Trump gazdasági háborújának bel- és külpolitikai következményeiről is sok szó esett már.

Mi volt eddig a dollár-forint kapcsolat?

Korábban a dollárindexet (amely az euró, a japán jen és más nagyobb devizákból összeállított kosarat jelenti) általában a befektetői hangulat megítélésére használták. Ennek alapja, hogy az Egyesült Államokat megbízható és biztonságos országként tartják számon. Ilyen esetekben, ha a dollár gyengül, az azt jelzi, hogy a befektetők kockázatvállalási hajlandósága magas: eladják dolláreszközeiket, hogy azokból kockázatosabb, de remélhetőleg magasabb hozamú eszközöket vásároljanak – például magyar forintot.

Az alábbi ábrán jól látható, hogy a dollárindex és az EUR/HUF közötti kapcsolat általában pozitív: amikor a dollár erősödik, a forint – többek között – az euróval szemben is gyengül. Ennek mértéke azonban nem állandó, mert a kapcsolatot egyidejűleg határozza meg az Egyesült Államok, az euróövezet és Magyarország gazdasági helyzete.

2020 óta mindössze egyszer fordult elő, hogy ilyen alacsony szintre csökkent a korreláció mértéke. Az orosz–ukrán háború kitörése és az energiaválság hatására a befektetők tömegesen menekültek a dollárba. Amikor az energiaválsággal kapcsolatos kockázatok kiárazódtak, a dollár gyengült, a forint pedig erősödni kezdett. Ez azonban csupán egy nagyon speciális eset volt.

Most azonban ismét azt látjuk, hogy a korrelációs kapcsolat rendkívül gyenge, szinte már negatív. Rövidebb időtávon – akár napon belül – gyakran tapasztaljuk, hogy nincs érdemi kapcsolat a két eszköz között: előfordul, hogy a forint erősödésével párhuzamosan a dollár is gyengül.

Ez lesz új normális?

A következő hetek és hónapok legfontosabb kérdése, hogy a dollár továbbra is be tudja-e tölteni menedékszerepét, vagy olyan trendek indultak el, amelyek ezt már lehetetlenné teszik. Az elmúlt időszakban Donald Trump gyakorlatilag háborút indított a fennálló gazdasági és kereskedelmi rendszer ellen – méghozzá egy olyan helyzetben, amikor az amerikai költségvetés állapota különösen aggasztó.

Ez pedig a kiszámíthatatlan gazdaságpolitikával és a vámok fegyverként való használatával egy nagyon káros kombinációt alakítani ki egy olyan pillanatban, amikor éveken keresztül rengeteg külföldi tőke áramlott az USA-ba.

Trump elnöksége óta olyan folyamatok indultak el, amelyek hatására a külföldi befektetők fokozatosan leépítik amerikai pozícióikat. Ha úgy tetszik, a tőke hazafelé vette az irányt. Ilyen helyzetben a tőkeáramlások sokkal nagyobb hatással vannak a dollár árfolyamára, mint az, hogy a piaci hangulat éppen kedvező-e vagy sem. Ezt a jelenséget tovább erősíti, hogy a piac egyre inkább elkezdett azon morfondírozni, mennyire fenntartható az amerikai államadósság pályája.

Mindezek hatására az is elképzelhető, hogy a dollárindex és az EUR/HUF közötti kapcsolat tartósan megszűnik, és szélsőséges esetben akár negatív korreláció is kialakulhat.

Emiatt a jövőben a dollárindex nem megfelelő a kockázati hangulat megítéléséhez és nem lehet belőle forintpiaci következtetéseket levonni.

Ha a dollárindex már nem jó indikátor, akkor mi működik?

Mivel Amerikában mostanában meglehetősen furcsa dolgok történnek, ezért érdemes lehet inkább olyan indikátorok felé venni az irányt, ami erős kapcsolatban állnak a forinttal, de függetlenek az USA-tól. Az első ilyen indikátor természetesen a német tőzsde alakulása. A lenti ábrán jól látható, hogy legtöbbször negatív korreláció az EURHUF és a DAX között (bár ennek mértékében lehet nagy különbség). Ez azt jelenti, hogy

amikor a DAX esik, akkor az EURHUF emelkedik, azaz a forint gyengül az euróval szemben.

Hasonló elven működik a német 10 éves államkötvény is, amely szintén tekinthető biztonságos eszköznek. Látható, hogy az utóbbi időben újra érvényesül az az elv, hogy

ha a befektetők a biztonságos eszközöket keresik, akkor a német hozamok esnek, ilyenkor az EURHUF emelkedik, azaz a forint gyengül.

Amíg az Egyesült Államokban nem rendeződik a helyzet, addig érdemesebb inkább európai kockázati indikátorokat használni a forint piaci helyzetének értelmezéséhez. Ennek kapcsán érdemes egy pillanatra elidőzni azon, mit is látunk valójában. Bár sokan azt gondolták, hogy Trump elnöksége kedvező hatással lesz a piacokra, eddig nem ez tapasztalható. A német tőzsdeindexek egy szép, stabil emelkedő trendből néhány hét leforgása alatt a medvepiac határára estek vissza, miközben a német kötvényhozamok is jelentősen csökkentek a fokozódó bizonytalanság hatására.

Ezek fényében egyáltalán nem meglepő, hogy a forint az euróval szemben folyamatosan gyengül. Egyelőre még nem látni ennek a folyamatnak a végét, ehhez a Trump okozta káosz csökkenésére lenne szükség.

Rövid forint technikai kitekintő

A forint esetében több fontos ellenállás is elesett a héten, így nagy tér nyílt meg felfelé:

a jelenlegi bizonytalanságok közepette gyorsan a januári (és egyben idei) 416,7 forintos csúcsát kezdheti el ostromolni az EUR/HUF kurzusa.



Az euró-dollár estében is láthattunk egy trendtörést, 17 éves csökkenő trendből tört ki az árfolyam, ami további nagy utat nyitott a zöldhasú gyengülése előtt. A dollár kilátásaival az alábbi cikkünkben foglalkoztunk részletesen.

