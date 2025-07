Hamarosan jön az Európai Központi Bank kamatdöntése

Módos Dániel 2025. július 24. 13:45

14.15-kor kezdődik az Európai Központi Bank kamatdöntése és nem sokkal később a sajtótájékoztató. Vámháború javuló inflációs kilátások, de továbbra is visszafogott növekedés. Ezek a jegybank legnagyobb dilemmái most. Bár egyelőre szünet van a kamatcsökkentési ciklusban, talán már most előkészíthetik a folytatást. Az eseményekről élőben közvetítunk.