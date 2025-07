Mindenki üljön le a helyére, mondana valamit a dollár

Már idén januárban - a nemzetközi sajtóban is az elsők között - figyelmeztettünk a közelgő dollárgyengülésre. Azóta több, mint 10%-ot gyengült a dollár. Most viszont beleszimatoltunk a levegőbe és valami megváltozott a dollár háza táján. Ha pedig igazunk van, annak minden olyan befektetésre hatása lehet, amely eddig a dollárgyengülés farvizén teljesített jól. Reméljük az arany, az európai részvények és az árupiacok is olvassák majd ezt a cikket.