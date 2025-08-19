Több mint kétéves csúcson a forint

A hétfő esti ukrán–európai–amerikai egyeztetésről érkező hírek sorsdöntők lehetnek a forint irányának szempontjából, hiszen bár az Ukrajnának ígért biztonsági garanciákról nem született kézzelfogható eredmény, a Putyin–Zelenszkij találkozó előkészítése áttörésként értékelhető. A piacok számára az is meghatározó, hogy Donald Trump amerikai elnök közvetlenül is bekapcsolódna a béketárgyalásokba, ami felerősíti egy tűzszünet kilátásait, ugyanakkor a konfliktus lezárása még távolinak tűnik.

A befektetők reakciói így nagymértékben attól függnek majd, milyen konkrétumok derülnek ki a hétfői megbeszélések utáni napokban.

Az euró–dollár árfolyam kedd reggel 1,166 közelében jár, enyhe gyengülést mutatva a hétfői záróértékhez képest. Az elmúlt három napban látványos hullámzás volt megfigyelhető: előbb 1,171-ig erősödött az euró, majd onnan fokozatosan visszacsorgott a jelenlegi szintre. A piac így továbbra sem talál egyértelmű irányt, a befektetők a geopolitikai fejlemények mellett a héten érkező amerikai és európai makroadatokból kereshetnek támpontot majd a hét második felében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint árfolyama kedd reggel 395 körül mozog az euróval szemben, a hétfői enyhe gyengülést követően. Az elmúlt napokban 394,8 és 395,9 között ingadozott a jegyzés, vagyis viszonylag szűk sávban zajlott a kereskedés.

A piac jelenleg kivár, hiszen a befektetők számára a hétfői nemzetközi egyeztetés eredményeiről kiszivárgó fehér házi és ukrán veztéstől származó értékelések adhatnak iránymutatást:

ha a béketárgyalások előmozdítása konkrét formát ölt, az erősítheti a bizalmat a feltörekvő devizák irányába és a forintot is, míg az elhúzódó bizonytalanság inkább gyengülést vetíthet előre.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár árfolyama kedd reggel 339 forint közelében jár, enyhe erősödést mutatva a hétfői záróértékhez képest. Az éjszakai órákban 338,3 és 339,5 között ingadozott a jegyzés, vagyis a forint oldalazó mozgást mutat a dollárral szemben is. A piac láthatóan kivár, a befektetők a geopolitikai fejleményekből indulhatnak csak ki, mivel fontos makroadatokat nem várunk kedden.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images