Több mint kétéves csúcson a forint
Több mint kétéves csúcson a forint

Az elmúlt napokban szűk sávba ragadt a forint a vezetődevizákkal szemben, kedden ebből főleg az amerikai–ukrán tárgyalásokról érkező hírek mozdíthatták ki ebből, hogy a dollárral és az euróval szemben is rég nem látott szintekre tudott erősödni. Fontos adatok nem érkeznek, így a piacok megítélésére és a nemzetközi folyamatokra marad a magyar valuta irányának meghatározása.
Újabb forintcsúcs

A dollárhoz képest újra tesztelte a 336,7-es szintet a forint, és ezzel egy 2023 júliusa óta nem látott, több mint kétéves szintre tudott erősödni: 336,632-ig zárkózott a magyar valuta.

Azóta is ennél a sávnál oldalazik az árfolyam, egy pozitív hír hatására akár újabb rekord is megdőlhet.

Az euróval szemben is a tizenegy havi csúcsánál jár a magyar deviza, de itt a mai 393,49-es legerősebb szint alá nem tudott újra benézni a kurzus, 393,5-393,6 között ingadozik most a váltás.

Erősödget az euró is

Az EURUSD-nél is erősödést látunk, a közös európai fizetőeszköz már 1,168-ba kerül a fehér házi Trump, Zelenszkij és európai vezető politikusok közötti találkozót követően.

Egyelőre oldalazik a forint

A délelőtti nagy erősödés után oldalazni kezdett az EUR/HUF árfolyam: 393,6-393,7 között mozog a kurzus.

Szép csendben csődbe megy egy ország, közel a vég

Egy évvel meghosszabbítaná a Nemzetközi Valutaalappal futó mentőprogramját, hogy újrastrukturálja adósságfizetését és elkerülje az ismételt államcsődöt a koronavírus-járvány alatt összeomlott ország. A fizetésképtelenné vált állam 2020 óta próbálja rendezni tartozásait, de az IMF legutóbbi értékelése szerint romlott az adósságkezelési képessége, ami azonnali piaci megrendülést váltott ki.

Újra teszteli a forint a mai csúcsát

A magyar deviza újra erősödni kezdett egy átmeneti megtorpanás után, az euróárfolyam ismét 393,5 környékén mozog.

A dollár esetében 337-ig erősödött vissza a forint.

Itt az erősödés alja (egyelőre)

A reggeli nagy lendület elfogyott: az euróval szemben az árfolyam alja 393,5-nél volt, innen visszakorrigált 394-ig a váltás.

Az USD/HUF devizapárnál is hasonló mozgások látszódnak: 337,43-ig jött vissza a 336,8-as forintcsúcsáról.

Stabil kilátás az Egyesült Államoknak: a Fed függetlensége lehet az egyetlen veszély

Az S&P Global megerősítette az Egyesült Államok 'AA+' hitelminősítését, mivel a Donald Trump elnök által kivetett vámokból származó bevételek ellensúlyozzák az általa nemrég aláírt adócsökkentési és kiadási törvény költségvetési hatásait. Azonban több lefelé mutató kockázatot is lát a hitelminősítő – számolt be a Reuters.

Folytatja menetelését a forint

A kedvező, az ukrajnai háború esetleg tűzszüneti lezárását előrevetítő hírek miatt a régiós devizák erősödni tudnak. A forint az euróhoz képest már 393,75-ig jött le, ezzel közelítve a majd egyéves csúcsát. Ezzel több mint egy egységgel van az árfolyam a 30 napos mozgóátlag, ami miatt további erősödésre van tér 392,5-ig.

A lengyel zloty is jelentősen tudott erősödni, 4,23-nál is járt már a váltás.

Bekezdett a forint

Szép erősödésnek indult a dollárhoz képest a magyar deviza: már 337,8-nál mozog az árfolyam. Így már nagyjából egy egységnyire van a hároméves forintcsúcs.

Az euróhoz képest is bekezdett a forint: már 394,3-nál jár a kurzus,

mindez pedig már 11 hónapos mélypontot jelent.

Megindították a forintot a tűzszüneti tárgyalások

A hétfő esti ukrán–európai–amerikai egyeztetésről érkező hírek sorsdöntők lehetnek a forint irányának szempontjából, hiszen bár az Ukrajnának ígért biztonsági garanciákról nem született kézzelfogható eredmény, a Putyin–Zelenszkij találkozó előkészítése áttörésként értékelhető. A piacok számára az is meghatározó, hogy Donald Trump amerikai elnök közvetlenül is bekapcsolódna a béketárgyalásokba, ami felerősíti egy tűzszünet kilátásait, ugyanakkor a konfliktus lezárása még távolinak tűnik.

A befektetők reakciói így nagymértékben attól függnek majd, milyen konkrétumok derülnek ki a hétfői megbeszélések utáni napokban.

Az euró–dollár árfolyam kedd reggel 1,166 közelében jár, enyhe gyengülést mutatva a hétfői záróértékhez képest. Az elmúlt három napban látványos hullámzás volt megfigyelhető: előbb 1,171-ig erősödött az euró, majd onnan fokozatosan visszacsorgott a jelenlegi szintre. A piac így továbbra sem talál egyértelmű irányt, a befektetők a geopolitikai fejlemények mellett a héten érkező amerikai és európai makroadatokból kereshetnek támpontot majd a hét második felében.

A forint árfolyama kedd reggel 395 körül mozog az euróval szemben, a hétfői enyhe gyengülést követően. Az elmúlt napokban 394,8 és 395,9 között ingadozott a jegyzés, vagyis viszonylag szűk sávban zajlott a kereskedés.

A piac jelenleg kivár, hiszen a befektetők számára a hétfői nemzetközi egyeztetés eredményeiről kiszivárgó fehér házi és ukrán veztéstől származó értékelések adhatnak iránymutatást:

ha a béketárgyalások előmozdítása konkrét formát ölt, az erősítheti a bizalmat a feltörekvő devizák irányába és a forintot is, míg az elhúzódó bizonytalanság inkább gyengülést vetíthet előre.

A dollár árfolyama kedd reggel 339 forint közelében jár, enyhe erősödést mutatva a hétfői záróértékhez képest. Az éjszakai órákban 338,3 és 339,5 között ingadozott a jegyzés, vagyis a forint oldalazó mozgást mutat a dollárral szemben is. A piac láthatóan kivár, a befektetők a geopolitikai fejleményekből indulhatnak csak ki, mivel fontos makroadatokat nem várunk kedden.

