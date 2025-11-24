Megugrott a magyar szupergazdagok vagyona, mutatjuk a friss számokat!

A változékony piaci környezet mellett is ellenállónak bizonyult a magyar privátbanki vagyon: a Portfolio friss privátbanki felmérése szerint szeptember végén a magyar gazdagok számláin lévő összeg megközelítette a 12 500 milliárd forintot. A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli, az egy privátbanki számlára eső vagyon több mint 190 millió forintra duzzadt. A teljes szektor immár több mint 64 ezer számlát kezel, ezúttal még helycsere is volt a szolgáltatók között.

Újabb szintet ugrott a magyar szupergazdagok vagyona

Idén a geopolitikai kockázatok, a mesterséges intelligencia körüli befektetői eufória és a jegybankok kamatvágásai egyszerre formálták a globális hangulatot a piacokon. A változékony környezet ellenére a piacok meglepően ellenállónak bizonyultak – a nemesfémek, a technológiai részvények és több regionális tőzsde is történelmi magasságokba jutott, köztük a BUX-index is.

A hazai privátbanki vagyon is folytatni tudta a menetelést, szeptember végén

a privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyon megközelítette a 12,5 ezermilliárd forintot, amely egy negyedév alatt 2,5%-os, egy év alatt pedig több mint 14%-os növekedést jelent.

Ezzel párhuzamosan a privátbanki ügyfélszámlák száma is bővül, szeptember végére meghaladta a 64 ezret.

November elején rendezte meg a Portfolio a Professional Investment Day 2025 konferenciát, amelyen Európa és Magyarország gazdasági helyzetéről, a vagyonkezelési szakma kihívásairól, sőt a 2026-ban legjobbnak tartott befektetési célpontjairól hallgathatták meg a meghívott előadókat a résztvevők. Ezt követően idén először egyedülálló szakmai díjakkal ismertük el a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac kiemelkedő teljesítményeit. A díjátadó képgalériáját, valamint a rendezvényen elhangzó gondolatokat az alábbi linken lehet megnézni:

Ahogyan emelkedett a kezelt vagyon, úgy nőtt az egy ügyfélszámlára eső vagyon is, ami idén szeptemberig már több mint 194 millió forintot jelentett.

Egyre több szolgáltatónál lehet megfigyelni a privátbanki belépési limit emelését, legújabban

a Concorde Értékpapír emelte meg az eddigi 120 milliós küszöböt 150 millióra, emellett

emelte meg az eddigi 120 milliós küszöböt 150 millióra, emellett az OTP Private Banking is megemelte a privátbank szolgáltatásának belépési küszöbét az eddigi 40-ről 100 millióra.

is megemelte a privátbank szolgáltatásának belépési küszöbét az eddigi 40-ről 100 millióra. A Bank Gutmannál is váltakozik a küszöb, mivel az aktuális, forintban meghatározott limitet mindig az euró-forint árfolyama határozza meg.

A legmagasabb belépési limittel rendelkező szolgáltatók sorrendje nem változott:

a Bank Gutmanné a legnagyobb belépési küszöb jelenleg 390 millióval, ezt követi

fej-fej mellett az OTP kiemelt privátbanki szegmense és az Apelso 300 millióval, majd

az Erste, a Raiffeisen, a K&H, és immár a Concorde privátbanki/kiemelt privátbanki szegmense150 millióval.

A legalacsonyabb belépési összeghatár az OTP Digitális Privát Bank ügyfeleinek van meghatározva továbbra is 20 milliós küszöbbel.

Az egy ügyfélszámlára eső vagyonban a Bank Gutmann büszkélkedhet továbbra is a legmagasabb, 1,15 milliárd forintot is meghaladó átlagvagyonnal,

mögötte az Apelso Wealth Management a második 821 millió forinttal, a Hold Alapkezelő pedig a harmadik 535 millióval.

64 ezer felett az ügyfélszám

Bár a kezelt vagyon bővülésének ütemét nem éri el, az ügyfélszámlák száma is bővült idén eddig, szektorszinten több mint 400 új privátbanki számla jött létre a harmadik negyedévben.

A legkiugróbb növekedést a vizsgált három hónapban az Apelso Wealth Management mutatta fel, ahol 12%-kal bővült az ügyfélszám, bár a szám csalóka, hiszen a többi szolgáltatóhoz képest egy jóval alacsonyabb bázisról beszélünk.

mutatta fel, ahol 12%-kal bővült az ügyfélszám, bár a szám csalóka, hiszen a többi szolgáltatóhoz képest egy jóval alacsonyabb bázisról beszélünk. A második legnagyobb növekedést az Equilor privátbanki ügyfélszáma mutatta fel az elmúlt negyedévben több mint 9%-kal, mellyel meg is előzte a sorban az UniCreditet ,

privátbanki ügyfélszáma mutatta fel az elmúlt negyedévben több mint 9%-kal, mellyel , ezt követően pedig a Hold Alapkezelő ügyfélszám-növekedése jutott még fel a dobogóra 5,5%-os bővüléssel (ez esetben is egy alacsonyabb bázisról beszélhetünk).

A legtöbb privátbanki ügyfélszámlával továbbra is az OTP, a K&H és az MBH Private Banking hármasa rendelkezik.

Ez utóbbi szolgáltatónál a féléves felmérésnél felülvizsgáltuk a számlaadatokat, így valamennyivel kevesebbet szerepeltetünk az előző felmérésekhez képest.

Közel 12 500 milliárd forintnyi ügyfélpénzt kezelnek a privátbankok

Ahogyan arra már utaltunk, a változékony környezet ellenére a piacok meglepően ellenállónak bizonyultak idén eddig, hasonlóan a privátbanki vagyonhoz.

A szolgáltatók közül a legnagyobb arányú vagyonbővülést negyedéves összevetésben

ezúttal az Equilor produkálta több mint 10%-kal, mögötte

produkálta több mint 10%-kal, mögötte a második legnagyobb bővülést a Hold Alapkezelő mutatta fel 7,6%-kal,

mutatta fel 7,6%-kal, a harmadik helyen pedig a Bank Gutmann végzett közel 6%-kal.

A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli, 3569 milliárd forinttal, vagyis elmondható, hogy a teljes privátbanki vagyon mintegy 29%-át az OTP kezeli a piacon.

Bár a pontos számát nem ismerjük, az MBH Private Banking nagy valószínűséggel most is a második helyen áll, a legutóbbi ismert (június végi) adat szerint 1575 milliárd volt a kezelt vagyona, a harmadik helyen pedig a K&H Private Banking végzett, 1438 milliárdos állománnyal.

Milyen devizában van a magyar gazdagok pénze?

Az idei évtől új elemként azt is bemutatjuk a privátbanki felmérésünkben, hogy szektorszinten milyen devizában van a magyar privátbanki ügyfélkör vagyona. Az adatszolgáltatók számai alapján

a kezelt vagyon 46%-át tartják a gazdagok forintban, vagyis a vagyonuk nagyobb része devizákban van. Ezek között kiemelkednek az eurós vagyonelemek 35%-kal, valamint a dollár 16%-kal.

A szolgáltatók adatközlése alapján pontosabb képet kapunk: becslésünk szerint mintegy 6000 milliárd forintnyi privátbanki vagyon van devizában, ebből

mintegy 4000 milliárd euróban,

1700 milliárd dollárban,

és 300 milliárd egyéb devizában.

Milyen kockázatok leselkednek a magyar privátbanki vagyonra?

Mindeközben egyre több kockázati tényező kap egyre hangsúlyosabb figyelmet a hazai privátbanki szolgáltatók felől. A legfontosabbként ezúttal a hazai gazdaságpolitikát jelölték meg, de sokaknál ott van a jelentős kockázati tényezők között

a szabályozói/piaci környezet, valamint

a magyar gazdaság általános helyzete mellett

a pénz- és tőkepiaci környezet és a lakosság/vállalatok jövedelmi helyzete is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images