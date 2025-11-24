Megugrott a magyar szupergazdagok vagyona, mutatjuk a friss számokat!

Újabb szintet ugrott a magyar szupergazdagok vagyona
Idén a geopolitikai kockázatok, a mesterséges intelligencia körüli befektetői eufória és a jegybankok kamatvágásai egyszerre formálták a globális hangulatot a piacokon. A változékony környezet ellenére a piacok meglepően ellenállónak bizonyultak – a nemesfémek, a technológiai részvények és több regionális tőzsde is történelmi magasságokba jutott, köztük a BUX-index is.
A hazai privátbanki vagyon is folytatni tudta a menetelést, szeptember végén
a privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyon megközelítette a 12,5 ezermilliárd forintot, amely egy negyedév alatt 2,5%-os, egy év alatt pedig több mint 14%-os növekedést jelent.
Ezzel párhuzamosan a privátbanki ügyfélszámlák száma is bővül, szeptember végére meghaladta a 64 ezret.
November elején rendezte meg a Portfolio a Professional Investment Day 2025 konferenciát, amelyen Európa és Magyarország gazdasági helyzetéről, a vagyonkezelési szakma kihívásairól, sőt a 2026-ban legjobbnak tartott befektetési célpontjairól hallgathatták meg a meghívott előadókat a résztvevők. Ezt követően idén először egyedülálló szakmai díjakkal ismertük el a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac kiemelkedő teljesítményeit. A díjátadó képgalériáját, valamint a rendezvényen elhangzó gondolatokat az alábbi linken lehet megnézni:
Ahogyan emelkedett a kezelt vagyon, úgy nőtt az egy ügyfélszámlára eső vagyon is, ami idén szeptemberig már több mint 194 millió forintot jelentett.
Egyre több szolgáltatónál lehet megfigyelni a privátbanki belépési limit emelését, legújabban
- a Concorde Értékpapír emelte meg az eddigi 120 milliós küszöböt 150 millióra, emellett
- az OTP Private Banking is megemelte a privátbank szolgáltatásának belépési küszöbét az eddigi 40-ről 100 millióra.
- A Bank Gutmannál is váltakozik a küszöb, mivel az aktuális, forintban meghatározott limitet mindig az euró-forint árfolyama határozza meg.
A legmagasabb belépési limittel rendelkező szolgáltatók sorrendje nem változott:
- a Bank Gutmanné a legnagyobb belépési küszöb jelenleg 390 millióval, ezt követi
- fej-fej mellett az OTP kiemelt privátbanki szegmense és az Apelso 300 millióval, majd
- az Erste, a Raiffeisen, a K&H, és immár a Concorde privátbanki/kiemelt privátbanki szegmense150 millióval.
A legalacsonyabb belépési összeghatár az OTP Digitális Privát Bank ügyfeleinek van meghatározva továbbra is 20 milliós küszöbbel.
Az egy ügyfélszámlára eső vagyonban a Bank Gutmann büszkélkedhet továbbra is a legmagasabb, 1,15 milliárd forintot is meghaladó átlagvagyonnal,
mögötte az Apelso Wealth Management a második 821 millió forinttal, a Hold Alapkezelő pedig a harmadik 535 millióval.
64 ezer felett az ügyfélszám
Bár a kezelt vagyon bővülésének ütemét nem éri el, az ügyfélszámlák száma is bővült idén eddig, szektorszinten több mint 400 új privátbanki számla jött létre a harmadik negyedévben.
- A legkiugróbb növekedést a vizsgált három hónapban az Apelso Wealth Management mutatta fel, ahol 12%-kal bővült az ügyfélszám, bár a szám csalóka, hiszen a többi szolgáltatóhoz képest egy jóval alacsonyabb bázisról beszélünk.
- A második legnagyobb növekedést az Equilor privátbanki ügyfélszáma mutatta fel az elmúlt negyedévben több mint 9%-kal, mellyel meg is előzte a sorban az UniCreditet,
- ezt követően pedig a Hold Alapkezelő ügyfélszám-növekedése jutott még fel a dobogóra 5,5%-os bővüléssel (ez esetben is egy alacsonyabb bázisról beszélhetünk).
A legtöbb privátbanki ügyfélszámlával továbbra is az OTP, a K&H és az MBH Private Banking hármasa rendelkezik.
Ez utóbbi szolgáltatónál a féléves felmérésnél felülvizsgáltuk a számlaadatokat, így valamennyivel kevesebbet szerepeltetünk az előző felmérésekhez képest.
Közel 12 500 milliárd forintnyi ügyfélpénzt kezelnek a privátbankok
Ahogyan arra már utaltunk, a változékony környezet ellenére a piacok meglepően ellenállónak bizonyultak idén eddig, hasonlóan a privátbanki vagyonhoz.
A szolgáltatók közül a legnagyobb arányú vagyonbővülést negyedéves összevetésben
- ezúttal az Equilor produkálta több mint 10%-kal, mögötte
- a második legnagyobb bővülést a Hold Alapkezelő mutatta fel 7,6%-kal,
- a harmadik helyen pedig a Bank Gutmann végzett közel 6%-kal.
A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli, 3569 milliárd forinttal, vagyis elmondható, hogy a teljes privátbanki vagyon mintegy 29%-át az OTP kezeli a piacon.
Bár a pontos számát nem ismerjük, az MBH Private Banking nagy valószínűséggel most is a második helyen áll, a legutóbbi ismert (június végi) adat szerint 1575 milliárd volt a kezelt vagyona, a harmadik helyen pedig a K&H Private Banking végzett, 1438 milliárdos állománnyal.
Milyen devizában van a magyar gazdagok pénze?
Az idei évtől új elemként azt is bemutatjuk a privátbanki felmérésünkben, hogy szektorszinten milyen devizában van a magyar privátbanki ügyfélkör vagyona. Az adatszolgáltatók számai alapján
a kezelt vagyon 46%-át tartják a gazdagok forintban, vagyis a vagyonuk nagyobb része devizákban van. Ezek között kiemelkednek az eurós vagyonelemek 35%-kal, valamint a dollár 16%-kal.
A szolgáltatók adatközlése alapján pontosabb képet kapunk: becslésünk szerint mintegy 6000 milliárd forintnyi privátbanki vagyon van devizában, ebből
- mintegy 4000 milliárd euróban,
- 1700 milliárd dollárban,
- és 300 milliárd egyéb devizában.
Milyen kockázatok leselkednek a magyar privátbanki vagyonra?
Mindeközben egyre több kockázati tényező kap egyre hangsúlyosabb figyelmet a hazai privátbanki szolgáltatók felől. A legfontosabbként ezúttal a hazai gazdaságpolitikát jelölték meg, de sokaknál ott van a jelentős kockázati tényezők között
- a szabályozói/piaci környezet, valamint
- a magyar gazdaság általános helyzete mellett
- a pénz- és tőkepiaci környezet és a lakosság/vállalatok jövedelmi helyzete is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
