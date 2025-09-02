  • Megjelenítés
Stabil a forint az euróval szemben
Stabil a forint az euróval szemben

A nap elején még gyengült a forint az euróval szemben, de a nap végére stabilizálódott az árfolyam, főként az amerikai piacnyitás óta valamelyest javult a helyzet.
Stabil a forint

A nap eleji gyengülés után az elmúlt órákban már a tegnapi záróérték, a 395-öes szint közelében stabilizálódott a forint az euróval szemben.

A dollár viszont erősödik, így azzal szemben valamelyest gyengült a forint.

338,5 körül jár a dollár

A dollár árfolyama 338,5 körül mozog délután, ez 1 egységnyi forintgyengülés. Nap közben 341,3 és 337,2 között ingadozott.

Tegnap esti szintje körül a forint az euróval szemben

A forint délután a tegnap esti, 395,3-as szintje körül mozog az euróval szemben. Nap küzben 397 és 395 forint között ingadozott.

Halvány reménysugár jött az USA-ból, de még annyira azért ne örüljünk

Meglepetéseket tartogattak az ISM beszerzésimenedzser-indexe egy olyan helyzetben, amikor a befektetők számára a legfontosabb kérdés, hogy az inflációs, vagy a recessziós kockázatoktól kell-e félni jobban. Mutatjuk, mit jelentenek a mostani adatok a makro kilátások és a piac szempontjából.

Gyengül a forint

A forint az euróval szemben egy egységgel gyengült, árfolyama 396 felett jár.

Nap közben 395,1 és 397 között ingadozott eddig.

A nyitó szint közeléig visszajött a forint

Egy kicsit érezhetőbb erősödéssel az euróval szemben újra 395,68-ig jött vissza a forint. Az ISM-adatok miatt jöhetnek még devizapiaci kilengések.

Váratlan fordulat Franciaországban: a kormányfő nem zárja ki az uniós befizetések mérséklését

A francia kormány az Európai Uniónak fizetendő hozzájárulás csökkentésének kérdésével szembesül a költségvetési vitában a bizalmatlansági szavazás előtt. A radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés próbál így nyomást gyakorolni, miközben a Bayrou-kabinet jövőre már elérte Brüsszelnél, hogy kevesebbet kelljen fizetnie az uniós költségvetésbe – jelentette a Les Echos.

Óvatosabbak a mozgások

Ahogy az euró oldalazni kezdett egy gyengülés után az 1,163 körüli szinten a dollárhoz képest, úgy követte le a mozgást a forint is.

Az USD/HUF most a 340,5 körüli szintnél áll.

Az euróárfolyam pedig 396 forintnál jár, ahova a 396,5-396,7 körüli szintről erősödött vissza.

Kicsit visszakorrigált a forint

Az euróval szemben 396-ig talált vissza a forint miután 397 közelében is járt már a váltás.

A dollár esetében 341 fölött is volt a kurzus, de most már újra 340,3 környékénél mozog.

Váratlan fordulat az inflációnál: az EKB jóslata látszik beigazolódni

Az euróövezet inflációja augusztusban 2,1%-ra emelkedett, kissé meghaladva a várakozásokat, miközben a maginfláció is magasabban maradt. Az árnövekedés alakulása megerősíti az EKB előrejelzését, hogy az infláció az év végéig a célszint közelében ingadozik, így a piacok változatlan kamatszintre számítanak.

Egyelőre megállt a forintgyengülés

Az EUR/HUF nem sokkal 10:45 után már 396,5 alá jött vissza egy majdnem 397-ig tartó felszúrásból. A piacokon általánosan eladták a kockázatosabb devizákat és a dollárnál és a japán jennél kerestek menedéket a befektetők. Az aranyárfolyamot is visszahúzták a történelmi csúcs közeléből.

Putyint ölelve nyújt kezet Trumpnak a feltörekvő nagyhatalom vezére

Tárgyalásokat folytat az Egyesült Államokkal egy kétoldalú kereskedelmi megállapodásról India, miközben Washington nemrég megduplázta az indiai árukra kivetett vámokat – számolt be a Reuters.

Nyírják a kötvényhozamok az eurót, vele a forintot

Az euróövezeti hosszú lejáratú kötvényhozamok tovább emelkedtek kedden, miközben a befektetők az inflációs adatokra vártak. A német 30 éves kötvényhozam 2011 óta nem látott magasságba emelkedett. A német 30 éves kötvényhozam 3 bázisponttal 3,39%-ra emelkedett, ami 2011 óta a legmagasabb szint. Az euróövezet más országainak hosszú lejáratú kötvényei is hasonló csúcsokat értek el, miközben a befektetők több európai és globális ország adósságának fenntarthatósága miatt aggódnak. A német 10 éves kötvényhozam, amely az euróövezet irányadó mutatója, szintén 2 bázisponttal 2,77%-ra emelkedett.

Mindez ez az euró gyengülését is magával hozta: a dollárhoz képest a az árfolyam már 1,167 alatt jár, ami 0,3 százalék feletti napi veszteséget jelent.

Az USD/HUF árfolyamnál is látszik a gyengülés: az árfolyam 339,5 felett mozog.

Az eurókurzus pedig 396,1 környékéig szökött fel.

Szenved a font a gilt miatt

A brit font erősen gyengült, miután a 30 éves brit – vagyis a Gilt – állampapírhozamok 5,68 százalékra emelkedtek, ami 1998 óta a legmagasabb szint. Ez komoly nyomást helyez Keir Starmer miniszterelnökre és Rachel Reeves pénzügyminiszterre, hogy mielőbb piacnyugtató tervvel álljanak elő. A hozamemelkedés nemcsak az Egyesült Királyságban, hanem az Egyesült Államokban és az euróövezetben is tapasztalható, ahol a hosszú lejáratú kötvényhozamok szintén új csúcsokat érnek el.

A fejlemény a devizapiacokon a font gyengüléséhez, a dollár erősödéséhez vezetett, és kedvezőtlen kockázati hangulatot jelez, ami a részvénypiacokra is átterjedhet.

Felszúrt a dollár és az euró

A forint gyorsan kezdett gyengülni az amerikai dollárhoz képest: már 339 felett jár az árfolyam.

Ugyanígy az eurónál is látszik egy forintveszteség: 395,9-nél mozog már a kurzus.

Még az oldalazás megy

A részletes, második negyedéves magyar GDP-adatok nem hoztak izgalmakat a forintnál. Az árfolyam gyakorlatilag el sem mozdult a kezdő szintről, 395,45 felett jár az euró.

Fontos hír jött az európai jegybankból: ez történik most az inflációval és a gazdasággal

Az Európai Központi Bank igazgatósági tagja, Isabel Schnabel szerint az eurózóna gazdasága ellenállóbbnak bizonyult a vártnál, és a jelenlegi monetáris politikai irányvonal megfelelő a középtávú árstabilitás biztosításához - mondta el a Reutersnek adott interjújában.

Itt a GDP-adat, így kerülte el a recessziót Magyarország

A második negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye 0,4 százalékkal haladta meg az előző negyedévit. Az előzetes adatközléssel megegyező GDP-növekedés mögé a KSH most részleteket is rakott, így kiderült, hogyan tudtuk elkerülni az újbóli recessziót.

Magára hagyják a dollárt a befektetők, a forint így új erőre kap

Az arany kedden történelmi csúcs közelébe emelkedett, az azonnali árfolyam 3496 dollárra nőtt, miután napközben 3508 dollárt is elért, a decemberi határidős jegyzések pedig 3565 dollár fölé kapaszkodtak. A nemesfém raliját a dollár gyengülése, a szeptemberi kamatcsökkentési várakozások és a biztonságos menedék iránti kereslet hajtják, miközben a befektetők 89–90%-os eséllyel számítanak legalább 25 bázispontos Fed-vágásra.

Elemzők ugyanakkor nem zárják ki a fél százalékpontos csökkentést sem, ha a pénteken érkező munkaerőpiaci adatok a vártnál gyengébb képet festenek.

A dollár az elmúlt napokban nyomás alatt maradt: hétfőn az euró 1,173 fölé erősödött, kedden reggel pedig 1,169 alá csúszott vissza, a dollárindex pedig öthetes mélypont közelében járt.

Ez a mozgás olcsóbbá teszi az aranyat a külföldi vásárlók számára, miközben a Trump-kormány Fedet ért bírálatai tovább gyengítik a bizalmat a dolláreszközök iránt. Az alacsonyabb hozamkörnyezet a részvénypiacokat is támogatja: az MSCI Ázsia-Csendes-óceáni index kedden 0,2%-kal, a Nikkei 0,39%-kal erősödött, míg Kínában az AI-optimista hangulat hároméves csúcsra húzta a CSI300-at.

A befektetők most a foglalkoztatottsági adatokra figyelnek, amelyek meghatározhatják a szeptemberi Fed-döntés mértékét. Az arany árfolyama elemzők szerint akár 3600 dollár fölé is szaladhat év végéig, az euró pedig az 1,2-es szint fölé mehet,

ha a Fed további vagy nagyobb vágásokkal reagál a gyengülő gazdasági kilátásokra, miközben a dollár tartósan gyenge marad és a geopolitikai kockázatok fennállnak.

A forint a dollárral szemben kedden reggel 338,1-nél állt, ami enyhe, 0,17%-os gyengülést jelentett az előző napi záráshoz képest. Az árfolyam hétfőn még a 337-es szint közelébe erősödött, de keddre visszakorrigált, összhangban a globális devizapiaci mozgásokkal, ahol a dollár az euróval szemben is stabilizálódott. A forint ezzel továbbra is a 337–339-es sávban ingadozik.

Az euró-forint árfolyam kedden reggel 395,3-nál állt, ami alig változott az előző napi szinthez képest. Hétfőn a kurzus rövid időre 395 alá is benézett, miután az euró a dollárral szemben 1,17 fölé erősödött, de a dollár keddi stabilizálódása a forintot is visszafogta.

Kedden a hazai piacon a KSH közli a második negyedéves GDP második becslését, amely pontosabb képet ad a magyar gazdaság teljesítményéről. Külföldön az euróövezet augusztusi inflációs adatai érkeznek délelőtt, amelyek meghatározóak lehetnek az Európai Központi Bank kamatpolitikájának szempontjából, míg délután az amerikai ISM feldolgozóipari beszerzési menedzserindexet publikálják, amely iránymutatást ad a tengerentúli gazdaság állapotáról és a Fed szeptemberi kamatdöntésére vonatkozó várakozások alakulásáról.

