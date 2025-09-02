Stabil a forint az euróval szemben

Az arany kedden történelmi csúcs közelébe emelkedett, az azonnali árfolyam 3496 dollárra nőtt, miután napközben 3508 dollárt is elért, a decemberi határidős jegyzések pedig 3565 dollár fölé kapaszkodtak. A nemesfém raliját a dollár gyengülése, a szeptemberi kamatcsökkentési várakozások és a biztonságos menedék iránti kereslet hajtják, miközben a befektetők 89–90%-os eséllyel számítanak legalább 25 bázispontos Fed-vágásra.

Elemzők ugyanakkor nem zárják ki a fél százalékpontos csökkentést sem, ha a pénteken érkező munkaerőpiaci adatok a vártnál gyengébb képet festenek.

A dollár az elmúlt napokban nyomás alatt maradt: hétfőn az euró 1,173 fölé erősödött, kedden reggel pedig 1,169 alá csúszott vissza, a dollárindex pedig öthetes mélypont közelében járt.

Ez a mozgás olcsóbbá teszi az aranyat a külföldi vásárlók számára, miközben a Trump-kormány Fedet ért bírálatai tovább gyengítik a bizalmat a dolláreszközök iránt. Az alacsonyabb hozamkörnyezet a részvénypiacokat is támogatja: az MSCI Ázsia-Csendes-óceáni index kedden 0,2%-kal, a Nikkei 0,39%-kal erősödött, míg Kínában az AI-optimista hangulat hároméves csúcsra húzta a CSI300-at.

A befektetők most a foglalkoztatottsági adatokra figyelnek, amelyek meghatározhatják a szeptemberi Fed-döntés mértékét. Az arany árfolyama elemzők szerint akár 3600 dollár fölé is szaladhat év végéig, az euró pedig az 1,2-es szint fölé mehet,

ha a Fed további vagy nagyobb vágásokkal reagál a gyengülő gazdasági kilátásokra, miközben a dollár tartósan gyenge marad és a geopolitikai kockázatok fennállnak.

A forint a dollárral szemben kedden reggel 338,1-nél állt, ami enyhe, 0,17%-os gyengülést jelentett az előző napi záráshoz képest. Az árfolyam hétfőn még a 337-es szint közelébe erősödött, de keddre visszakorrigált, összhangban a globális devizapiaci mozgásokkal, ahol a dollár az euróval szemben is stabilizálódott. A forint ezzel továbbra is a 337–339-es sávban ingadozik.

Az euró-forint árfolyam kedden reggel 395,3-nál állt, ami alig változott az előző napi szinthez képest. Hétfőn a kurzus rövid időre 395 alá is benézett, miután az euró a dollárral szemben 1,17 fölé erősödött, de a dollár keddi stabilizálódása a forintot is visszafogta.

Kedden a hazai piacon a KSH közli a második negyedéves GDP második becslését, amely pontosabb képet ad a magyar gazdaság teljesítményéről. Külföldön az euróövezet augusztusi inflációs adatai érkeznek délelőtt, amelyek meghatározóak lehetnek az Európai Központi Bank kamatpolitikájának szempontjából, míg délután az amerikai ISM feldolgozóipari beszerzési menedzserindexet publikálják, amely iránymutatást ad a tengerentúli gazdaság állapotáról és a Fed szeptemberi kamatdöntésére vonatkozó várakozások alakulásáról.

