Megszólalt Varga Mihály a forintról - Így reagált az árfolyam

Nagy Márton: a vámháború arról szól, hogy Amerika megadóztatja a világot
Csütörtök délelőtt előadást tart Veszprémben a 63. Közgazdász Vándorgyűlésen Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, aki londoni befektetői találkozói után többek között a kormány friss terveiről beszélhet.
Drágábban, de elvitték a magyar kötvényeket a befektetők
Aukciókat tartott ma az Államadósságkezelő Központ, 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek.
Erősödésbe váltott a forint
A reggeli órákban megfigyelt forintgyengülés nem tartott sokáig a csütörtöki kereskedésben. Az euróval szembeni jegyzések a 394-es szint alá süllyedtek.
A forint mozgása akár Varga Mihály jegybankelnök Közgazdász Vándorgyűlésen megfogalmazott kijelentésével is összefügghet. Az MNB első embere ugyanis azt üzente, hogy
le kell számolni azzal a régi elképzeléssel, miszerint a gyengébb forint tartósan kedvező az export számára és így a gazdaság egészének.
Üzenetének lényege az volt, hogy nem lehet feláldozni a forintárfolyamot.
Varga Mihály: csak a 2009-es világválságban történt olyan, mint most Magyarországon
A világgazdaság új meghatározó ereje a kiszámíthatatlanság – mondta Varga Mihály a közgazdász-vándorgyűlés nyitóbeszédében. A Magyar Nemzeti Bank elnöke felhívta a figyelmet, hogy a nagy gazdaságok lefékeződtek, és a második világháború óta nem látott államadósságszintek alakultak ki. A hazai infláció európai és régiós viszonylatban is magas, a várakozások nem horgonyzottak, az átárazási szándékok erősek. Eközben a hazai gazdasági növekedés uniós összevetésben alacsony. Az Otthon Start Programtól Varga piaci élénkülést vár, de felhívta a figyelmet: ha a kínálat nem bővül kellő ütemben, akkor árnyomás keletkezik, ezt a jegybank kiemelten figyeli majd.
Elgyengült a forint
A kora reggeli kiváló kezdés után gyengülésbe váltott a hazai fizetőeszköz. Az euróval szembeni jegyzések a 394,20-as szinthez kerültek közel.
Meddig tud még erősödni a forint?
Jó bőrben kezdi a forint a mai napot. Az euróval szemben 393,7 környékén, míg a dollárral szemben 373,8 környékén. Összességében továbbra is igaz az a magyar fizetőeszközre, hogy a nemzetközi történések csak átmenetileg tudnak hatást gyakorolni a forint árfolyamára, de a lassú erősödő trend továbbra is él.
Az elmúlt napokban a francia és az angol kötvénypiaci helyzet dominálta a befektetői hangulatot.
Magyar fronton a mai nap Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Varga Mihály jegybankelnök is beszédet tart a Közgazdász Vándorgyűlésen.
Nemzetközi fronton pedig elsősorban a délután érkező amerikai ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzserindexe figyel majd a forint, ahol a legfontosabb kérdés az lesz, hogy erősödtek-e a stagflációs kockázatok.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
