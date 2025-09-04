Megszólalt Varga Mihály a forintról - Így reagált az árfolyam

A reggeli órákban megfigyelt forintgyengülés nem tartott sokáig a csütörtöki kereskedésben. Az euróval szembeni jegyzések a 394-es szint alá süllyedtek.

A forint mozgása akár Varga Mihály jegybankelnök Közgazdász Vándorgyűlésen megfogalmazott kijelentésével is összefügghet. Az MNB első embere ugyanis azt üzente, hogy

le kell számolni azzal a régi elképzeléssel, miszerint a gyengébb forint tartósan kedvező az export számára és így a gazdaság egészének.

Üzenetének lényege az volt, hogy nem lehet feláldozni a forintárfolyamot.