Ennyi volt, vége a békülésnek: masszív támadást indít Izrael – Kiadta a parancsot a vezető
Ennyi volt, vége a békülésnek: masszív támadást indít Izrael – Kiadta a parancsot a vezető

Izrael miniszterelnöke, Benjamin Netanjahu arra utasította a hadsereget, hogy indítson „azonnali és erős” katonai támadást a Hamász ellen Gázában – írta meg a Times of Israel.

A döntést a miniszterelnök két dologgal indokolja: egyrészt a Hamász nem szolgáltatta még mindig vissza a megbeszéltek szerint a halott túszok holttestét, másrészt pedig

pár órája izraeli katonákra lőttek rá Gáza déli részében.

Egyelőre nem tudni, a katonai műveletek mit céloznak, és azt sem, hogy ezek végrehajtása után hajlandó lesz-e Izrael visszatérni a tárgyalóasztalhoz.

Netanjahu miniszterelnök többször is hangsúlyozta korábban: Izrael nem nyugszik, amíg teljesen meg nem semmisítik a Hamászt.

