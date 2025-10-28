Ennyi volt, vége a békülésnek: masszív támadást indít Izrael – Kiadta a parancsot a vezető

A döntést a miniszterelnök két dologgal indokolja: egyrészt a Hamász nem szolgáltatta még mindig vissza a megbeszéltek szerint a halott túszok holttestét, másrészt pedig

pár órája izraeli katonákra lőttek rá Gáza déli részében.

Egyelőre nem tudni, a katonai műveletek mit céloznak, és azt sem, hogy ezek végrehajtása után hajlandó lesz-e Izrael visszatérni a tárgyalóasztalhoz.

Netanjahu miniszterelnök többször is hangsúlyozta korábban: Izrael nem nyugszik, amíg teljesen meg nem semmisítik a Hamászt.

Címlapkép forrása: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images