Rákapcsolt a forint Varga Mihály szavai után - Itt az új csúcs!

Mennyire erős most a forint?
Az elmúlt napokban a forint az euróval szemben kis lépésekben ugyan, de tovább tudott erősödni, hajszálra megközelítette a 393-as szintet. Legutóbb tavaly szeptember 23-án járt a 393-as szint alatt az EUR/HUF kurzusa, vagyis
közel egyéves csúcsról beszélhetünk a forint esetében.
Érezhetően forintspecifikus események vannak a háttérben, ugyanis a lengyel zlotyval szemben is látványos a forint ereje.
A PLN/HUF kurzusa szintén közel egy éve nem látott szinten tartózkodik.
Tovább tart az erősödés
A forint még tovább tudott erősödni az euró ellenében a déli órákban. Az EUR/HUF jegyzések a 393-as szintet is megközelítették, ami
újabb lokális csúcsot jelent a forint számára.
Tegnap a 393,037-es szint volt a mélypont, ma hajszállal ugyan, de lejjebb került a kurzus, a 393,021-es szinten is megfordult az árfolyam a Portfolio Financial Terminál adatszolgáltató adatai szerint.
Legutóbb 2024 szeptemberének végén járt a 393-as szint alatt a forint euróval szembeni árfolyama, vagyis közel egyéves csúcsról beszélhetünk.
Mivel máshol nagy mozgásokat nem látunk a devizapiacon, a forint teljesítménye minden bizonnyal nagyrészt Varga Mihály jegybankelnök szavaival függ össze.
Nagy Márton: a vámháború arról szól, hogy Amerika megadóztatja a világot
Csütörtök délelőtt előadást tart Veszprémben a 63. Közgazdász Vándorgyűlésen Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, aki londoni befektetői találkozói után többek között a kormány friss terveiről beszélhet.
Varga Mihály: a felzárkózást nem lehet a forintárfolyam-leértékelésre alapozni
Az MNB elsődleges célja a forint árfolyamának stabilizálása és az infláció tartós letörése. Szerinte a gyengébb forint már nem segíti a növekedést, sőt a magas importarány miatt gyorsan és erőteljesen gyűrűzik be az árakba. Hozzátette, hogy a 2024 őszén látott alulteljesítés után a forint teljesítménye mára a régiós átlaghoz igazodott, a monetáris politika pedig óvatosan szigorú marad - mondta el Varga Mihály jegybankelnök a Közgazdász-vándorgyűlésen tartott beszédében.
Drágábban, de elvitték a magyar kötvényeket a befektetők
Aukciókat tartott ma az Államadósságkezelő Központ, 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek.
Erősödésbe váltott a forint
A reggeli órákban megfigyelt forintgyengülés nem tartott sokáig a csütörtöki kereskedésben. Az euróval szembeni jegyzések a 394-es szint alá süllyedtek.
A forint mozgása akár Varga Mihály jegybankelnök Közgazdász Vándorgyűlésen megfogalmazott kijelentésével is összefügghet. Az MNB első embere ugyanis azt üzente, hogy
le kell számolni azzal a régi elképzeléssel, miszerint a gyengébb forint tartósan kedvező az export számára és így a gazdaság egészének.
Üzenetének lényege az volt, hogy nem lehet feláldozni a forintárfolyamot.
Varga Mihály: csak a 2009-es világválságban történt olyan, mint most Magyarországon
A világgazdaság új meghatározó ereje a kiszámíthatatlanság – mondta Varga Mihály a közgazdász-vándorgyűlés nyitóbeszédében. A Magyar Nemzeti Bank elnöke felhívta a figyelmet, hogy a nagy gazdaságok lefékeződtek, és a második világháború óta nem látott államadósságszintek alakultak ki. A hazai infláció európai és régiós viszonylatban is magas, a várakozások nem horgonyzottak, az átárazási szándékok erősek. Eközben a hazai gazdasági növekedés uniós összevetésben alacsony. Az Otthon Start Programtól Varga piaci élénkülést vár, de felhívta a figyelmet: ha a kínálat nem bővül kellő ütemben, akkor árnyomás keletkezik, ezt a jegybank kiemelten figyeli majd.
Elgyengült a forint
A kora reggeli kiváló kezdés után gyengülésbe váltott a hazai fizetőeszköz. Az euróval szembeni jegyzések a 394,20-as szinthez kerültek közel.
Meddig tud még erősödni a forint?
Jó bőrben kezdi a forint a mai napot. Az euróval szemben 393,7 környékén, míg a dollárral szemben 373,8 környékén. Összességében továbbra is igaz az a magyar fizetőeszközre, hogy a nemzetközi történések csak átmenetileg tudnak hatást gyakorolni a forint árfolyamára, de a lassú erősödő trend továbbra is él.
Az elmúlt napokban a francia és az angol kötvénypiaci helyzet dominálta a befektetői hangulatot.
Magyar fronton a mai nap Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Varga Mihály jegybankelnök is beszédet tart a Közgazdász Vándorgyűlésen.
Nemzetközi fronton pedig elsősorban a délután érkező amerikai ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzserindexe figyel majd a forint, ahol a legfontosabb kérdés az lesz, hogy erősödtek-e a stagflációs kockázatok.
