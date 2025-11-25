Kihirdette a kormány az új Otthontámogatás részleteit, módosulnak az 1 milliós lehetőség feltételei

Az Otthontámogatás

hatályos – hitelintézettel kötött – lakáskölcsön-szerződésben foglalt lakáskölcsön-szerződésből eredő tartozás törlesztéséhez vagy zártvégű lízingdíj fizetéséhez vagy

vagy zártvégű lízingdíj fizetéséhez vagy lakóingatlan megszerzéséhez szükséges önerő teljesítéséhez

igényelhető, előbbi havi 83 ezer, utóbbi egyszeri 1 millió forintot jelent egy évben. A végleges rendeletben a tervezethez képest egyes határidők módosultak:

a munkáltató az általa foglalkoztatott személyeket 2025. december 20. napjáig kell, hogy megkeresse azzal a tájékoztatással, hogy az Otthontámogatás igénybevételére irányuló szándék a rendelet melléklete szerinti formanyomtatvány szerinti kérelem benyújtásával a munkáltatónál bejelenthető,

azzal a tájékoztatással, hogy az Otthontámogatás igénybevételére irányuló szándék a rendelet melléklete szerinti formanyomtatvány szerinti kérelem benyújtásával a munkáltatónál bejelenthető, a 2026. január 1-jét megelőzően érvényesen létrejött lakáskölcsön-szerződés tekintetében a bejelentési határidő utolsó napja 2026. január 20. napja, ennek elmulasztása jogvesztő , a változó kamatperiódusú lakáskölcsön-szerződések esetében a 2025. december 31. napján fennálló kamatelőírás szerinti törlesztőrészletet kell irányadónak tekinteni;

, a változó kamatperiódusú lakáskölcsön-szerződések esetében a 2025. december 31. napján fennálló kamatelőírás szerinti törlesztőrészletet kell irányadónak tekinteni; a 2026. január 1-jén vagy azt követően érvényesen létrejött lakáskölcsön-szerződés tekintetében a bejelentés a szerződés létrejöttét követően folyamatosan, jogvesztő határidő nélkül megtehető, azzal, hogy a tárgyhónap vonatkozásában a tárgyhónap első napjáig történő benyújtás irányadó , a 2026. év tekintetében az utolsó igénybejelentési határnap 2026. november 1. napja;

, a 2026. év tekintetében az utolsó igénybejelentési határnap 2026. november 1. napja; a 2027. évre, majd az azt követő évekre tekintettel évente egy bejelentés megtétele szükséges.

Pontosította a kormány azt is, hogy ha az adós és az adóstárs házastársak, és mindketten jogosultak az Otthontámogatásra, akkor

a 2026. január 1. napját megelőzően létrejött, ugyanazon lakáskölcsön-szerződésre mindketten saját jogukon igényelhetik az Otthontámogatást, azzal, hogy az ingatlanban az adóstársnak nem kell tulajdonnal rendelkeznie,

a 2026. január 1. napját követően létrejött, ugyanazon lakáskölcsön-szerződésre mindketten saját jogukon akkor igényelhetik az Otthontámogatást, ha az adóstárs is tulajdont szerez az ingatlanban;

ha viszont nem házastársak, de mindketten jogosultak az Otthontámogatásra, akkor ugyanarra a lakáskölcsön-szerződésre csak az egyikük veheti igénybe az Otthontámogatást.

Az Otthontámogatás az éves keretösszeg erejéig több lakáskölcsön-szerződéshez is felhasználható.

További részletek korábbi cikkeinkben, illetve a Checklist podcast adásában ismerhetők meg:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ