Varga Mihály: a felzárkózást nem lehet a forintárfolyam-leértékelésre alapozni
Deviza

Varga Mihály: a felzárkózást nem lehet a forintárfolyam-leértékelésre alapozni

Az MNB elsődleges célja a forint árfolyamának stabilizálása és az infláció tartós letörése. Szerinte a gyengébb forint már nem segíti a növekedést, sőt a magas importarány miatt gyorsan és erőteljesen gyűrűzik be az árakba. Hozzátette, hogy a 2024 őszén látott alulteljesítés után a forint teljesítménye mára a régiós átlaghoz igazodott, a monetáris politika pedig óvatosan szigorú marad - mondta el Varga Mihály jegybankelnök a Közgazdász-vándorgyűlésen tartott beszédében.
Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az eseményen arról beszélt, hogy a jegybank célja a forint árfolyamának stabilizálása és az infláció letörése. Kiemelte, hogy „le kell számolni azzal a korábbi gazdaságpolitikai elképzeléssel, miszerint a gyengébb forint támogatja az exportot és a gazdasági növekedést.”

Hangsúlyozta, hogy a felzárkózást nem lehet árfolyam-leértékelésre alapozni, mert a gyengülő forint azonnal és erőteljesen begyűrűzik a fogyasztói árakba, ami gyorsítja az inflációt.

Ez különösen azért veszélyes, mert Magyarország importaránya eléri a GDP 70 százalékát, így az árfolyammozgások hatása rendkívül gyorsan jelentkezik a gazdaságban.

Varga rámutatott, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján az árfolyamváltozások hatása kétszer gyorsabb és erőteljesebb lett, mint korábban.

Ezért a jegybank legfontosabb feladata, hogy a devizapiacokon stabil környezetet teremtsen, és megakadályozza a hirtelen ingadozásokat. Az MNB elnöke szerint az elmúlt év két szakaszra osztható: 2024 őszén a forint alulteljesített a régiós devizákhoz képest, de az utóbbi fél évben a tendencia megfordult, és mostanra a forint árfolyama már nagyjából összhangban van a régiós átlaggal.

A jegybanki vezető kiemelte, hogy a forint stabilizálása nem öncélú. A cél az, hogy az árfolyam nyugalma az árakban is tükröződjön, és elősegítse a dezinflációs folyamatot. Varga szerint már látszanak a kedvező jelek:

2025 eleje óta az importált termékek árindexe és az ipari termelői árak lassuló ütemben emelkednek, ami fokozatosan mérsékli a fogyasztói árak növekedését is.

Ez szerinte segítheti az infláció fenntartható csökkenését és az árstabilitás elérését.

Varga arra is kitért, hogy a piaci bizalom megerősödése részben a jegybank új vezetésének stabilitásorientált kommunikációjának köszönhető. A piaci szereplők visszajelzései alapján az MNB intézkedései javították a forint megítélését, és hozzájárultak ahhoz, hogy a devizapiacok viszonylagos nyugalmat mutassanak. Az elnök zárásként hangsúlyozta, hogy

a monetáris politika továbbra is szigorú és óvatos marad, mert csak így biztosítható, hogy a forint stabil árfolyama hosszú távon is a gazdasági növekedés alapja legyen.

