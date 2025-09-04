Varga Mihály: a felzárkózást nem lehet a forintárfolyam-leértékelésre alapozni

Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az eseményen arról beszélt, hogy a jegybank célja a forint árfolyamának stabilizálása és az infláció letörése. Kiemelte, hogy „le kell számolni azzal a korábbi gazdaságpolitikai elképzeléssel, miszerint a gyengébb forint támogatja az exportot és a gazdasági növekedést.”
Hangsúlyozta, hogy a felzárkózást nem lehet árfolyam-leértékelésre alapozni, mert a gyengülő forint azonnal és erőteljesen begyűrűzik a fogyasztói árakba, ami gyorsítja az inflációt.
Ez különösen azért veszélyes, mert Magyarország importaránya eléri a GDP 70 százalékát, így az árfolyammozgások hatása rendkívül gyorsan jelentkezik a gazdaságban.
Varga rámutatott, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján az árfolyamváltozások hatása kétszer gyorsabb és erőteljesebb lett, mint korábban.
Ezért a jegybank legfontosabb feladata, hogy a devizapiacokon stabil környezetet teremtsen, és megakadályozza a hirtelen ingadozásokat. Az MNB elnöke szerint az elmúlt év két szakaszra osztható: 2024 őszén a forint alulteljesített a régiós devizákhoz képest, de az utóbbi fél évben a tendencia megfordult, és mostanra a forint árfolyama már nagyjából összhangban van a régiós átlaggal.
A jegybanki vezető kiemelte, hogy a forint stabilizálása nem öncélú. A cél az, hogy az árfolyam nyugalma az árakban is tükröződjön, és elősegítse a dezinflációs folyamatot. Varga szerint már látszanak a kedvező jelek:
2025 eleje óta az importált termékek árindexe és az ipari termelői árak lassuló ütemben emelkednek, ami fokozatosan mérsékli a fogyasztói árak növekedését is.
Ez szerinte segítheti az infláció fenntartható csökkenését és az árstabilitás elérését.
Varga arra is kitért, hogy a piaci bizalom megerősödése részben a jegybank új vezetésének stabilitásorientált kommunikációjának köszönhető. A piaci szereplők visszajelzései alapján az MNB intézkedései javították a forint megítélését, és hozzájárultak ahhoz, hogy a devizapiacok viszonylagos nyugalmat mutassanak. Az elnök zárásként hangsúlyozta, hogy
a monetáris politika továbbra is szigorú és óvatos marad, mert csak így biztosítható, hogy a forint stabil árfolyama hosszú távon is a gazdasági növekedés alapja legyen.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Nagy a baj az Emagnál
Zuhannak a bevételek.
Látványos felvétel: hatalmas robbanásban semmisült meg az orosz Sz-300-as
Nem működött a légvédelem.
A szabályok betartatásán is fog múlni a fenntarthatósági erőfeszítések sikere – Elindult a Portfolio Sustainable World 2025
Szorít az idő a zöld elvárásoknak való megfeleléshez.
Árfolyammanipulációval vádolnak egy kínai bankot a válságországban
Egyre aggasztóbb a devizapiac állapota.
Itt a bejelentés: elkészült a terv, amely végleg megváltoztathatja Ukrajna jövőjét
Zelenszkij szerint nem szimbolikus jellegű az elképzelés.
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Millió forintos kutatói fizetések jönnek
Így akarja megtartani a tehetségeket a kormány.
A Fed felmérése szerint már most stagfláció van
Kijött a Bézs-könyv.
A pályázati támogatás ára: fenntartási kötelezettségek
Siker! Lezártad a projektedet, átmentél a záró elszámoláson, és úgy érzed most végre hátradőlhetsz. De vigyázz! A történet itt még nem ért véget. A fenntartási időszak a pályázatok f
Új malac a karámban? - Francia kockázatok Európában
Franciaországban ismét nő a politikai kockázat: a kormányfő bizalmi szavazást kért maga ellen, miközben 43,8 milliárd eurós megszorító csomag készül. A francia-német kötvényhozam-spread 8
Kell-e új nevet adni az évszakoknak a klímaváltozás miatt?
Az évszakok rendjét, amelyet a modernitás és a globalizáció uniformizált, az antropocén éghajlati változásai fokozatosan felülírják.
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Erősödőben Kína bűvköre.
Nem reális, de nem is cél az áramártüskék eltüntetése
Az extrém áringadozások háttere egyáltalán nem egyértelmű.
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.