Megszólaltak az elemzők a forint jövőjéről

Új elemzéssel rukkolt elő a Bank of America Magyarországról és a forint árfolyamáról. Az elemzők szerint feszes költségvetési politikára lesz szükség a választások előtt, hogy ne kerüljön nyomás alá a forint. Ám a magyar kormány nincs könnyű helyzetben, a közelgő választás ugyanis komoly fejtörést okozhat.

Sokakat meglepett, hogy a nyár folyamán kifejezetten jól teljesített a forint a vezető devizákkal szemben. Péteken két éve nem látott szintre kapaszkodott a dollár ellenében, miközben az euróval szemben is csúcsot döntött.

Egyre több elemzőt foglalkoztat az a kérdés, hogy meddig tarthat a forint ereje.

Az egyik oldalról ugyanis a hazai devizát folyamatosan támogatja, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) tartósan magas kamatszintet tart fent, a másik oldalról viszont a befektetőket aggaszthatja, hogy a választásokhoz közeledve mennyire szalad el a költségvetési hiány, illetve a hitelminősítő intézetek hozzányúlnak-e Magyarország adósbesorolásához. Ezek a tényezők ugyanis a forint árfolyamára is hatással lennének.