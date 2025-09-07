Megszólaltak az elemzők a forint jövőjéről

Sokakat meglepett, hogy a nyár folyamán kifejezetten jól teljesített a forint a vezető devizákkal szemben. Péteken két éve nem látott szintre kapaszkodott a dollár ellenében, miközben az euróval szemben is csúcsot döntött.
Egyre több elemzőt foglalkoztat az a kérdés, hogy meddig tarthat a forint ereje.
Az egyik oldalról ugyanis a hazai devizát folyamatosan támogatja, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) tartósan magas kamatszintet tart fent, a másik oldalról viszont a befektetőket aggaszthatja, hogy a választásokhoz közeledve mennyire szalad el a költségvetési hiány, illetve a hitelminősítő intézetek hozzányúlnak-e Magyarország adósbesorolásához. Ezek a tényezők ugyanis a forint árfolyamára is hatással lennének.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés