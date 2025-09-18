Új csúcson a forint - A háború kitörése óta nem volt ilyen erős

12-13 százalék lehet az irányadó orosz kamatláb jövőre
Elvira Nabiullina, az orosz jegybank elnöke csütörtökön azt nyilatkozta, hogy a 2026-ra előrejelzett átlagos irányadó kamatláb 12-13% lesz, miután múlt pénteken 17%-ra csökkent.
Tovább erödött a forint
A forint tovább erősödött:
- az euróval szemben 388,5 körül
- a dolláral szemben 328,5 körül mozog.
Kis mozgások az euró-dollár árfolyamban
Az euró-dollár árfolyamban egyelőre nagy mozgások nincsenek, az euró minimális erősödést mutat, a keresztárfolyam 1,182.
328,9 alatt a dollár
A dollár 1,3 egységet gyengül a forinttal szemben, az árfolyama 328,9 alatt mozog.
A zlotyval szemben is szárnyal a forint
A lengyel zlotyval szemben 2024 augusztusa óta nem volt ilyen erős a forint, az árfolyam 91,3 - 91,4 között jár.
Ez a mozgás szokatlannak számít, hiszen a forint jellemzően együtt mozog a régiós devizákkal, ez arra utal, hogy a befektetők átsúlyozhatnak a forintba.
Új csúcson a forint
388,9 forintot kell fizetni egy euróért, ilyen erős 2024 nyarán volt a forint.
Nem itt van a forint helye, az év végére megint négyessel kezdődhet az euró
Az elmúlt hónapok jelentős erősödése után fordulhat a szélirány és az év hátralevő részében gyengülő pályára állhat a forint – vélekednek az Equilor elemzői. A szakértők szerint a 2025-ös évet így újra 400 feletti euróárfolyammal zárhatjuk. A magyar gazdaság idén mindössze 0,6%-kal bővülhet, 2026-tól azonban lendületet kaphat, a növekedés megközelítheti a 3 százalékot.
330 alatt a dollár
Bár a forint gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben, délelőtt ebben fordulat állt be és az árfolyam már 330 alatt jár.
Itt a történelmi fordulat: soha nem volt még ilyen a kötvénypiacon
Történelmi fordulat a kötvénypiacon: az olasz és francia 10 éves államkötvények hozama csütörtökön azonos szintre került, ami a befektetői hangulat jelentős változását tükrözi a két ország megítélésében.
331 körül jár a dollár
Közel egy egységet erősödött a dollár csütörtökön a reggeli kereskedésben, árfolyama 331 körül jár.
A forintot és a devizapiacokat is megrázta, ahogy kimondta az áment a Fed
A Federal Reserve a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot, és jelezte, hogy az év hátralévő részében további, fokozatos kamatvágások várhatók. Jerome Powell elnök szerint a döntés a gyengülő munkaerőpiacra adott kockázatkezelési lépés, de nincs szükség sietős lazításra. A friss dot plot előrejelzés szerint az idei két hátralévő ülésen még összesen 50 bázispontos csökkentés jöhet, 2026-ban pedig már csak egy újabb kamatvágással számolnak.
A dollár a döntés közvetlen hatására 2022 februárja óta nem látott mélypontra, 96,224-re süllyedt a főbb devizákból álló kosárral szemben,
majd gyorsan visszapattant, és végül 0,44%-os pluszban, 97,074-en zárt.
Csütörtök hajnalben mérsékelt erősödést mutatott, 97,1 környékén mozgott.
Az euró 1,1809 dollár körül stagnált még hajnalban, miután szerdán rövid időre 1,19185-re ugrott, ami 2021 júniusa óta nem látott szint. Onnan végül reggelre 1,1795-ig korrigált az USD.
A font enyhén gyengült, 1,3612-re, miután előző nap 1,3726-ig erősödött. A Bank of England várhatóan változatlanul, 4%-on hagyja az alapkamatot.
A jen csütörtök hajnalban 0,11%-kal gyengült, 147,115-re, miután előző nap 0,67%-kal esett 145,495-ig, ami július eleje óta a legalacsonyabb szint volt. A Bank of Japantól pénteken nem várnak kamatemelést, bár a piacok 50% eséllyel már az idén 25 bázispontos szigorítást áraznak, a biztos emelést pedig márciusra valószínűsítik.
A forint enyhe gyengüléssel zárta a napot mind az euróval, mind a dollárral szemben. Az EUR/HUF napközben 389,5 körül mozgott, ami a forint szempontjából közel másféléves csúcsot jelentett majd estére a Fed-döntés után 390 fölé kúszott, a mai kereskedés elején pedig folytatta az emelkedést, és reggel 7:24-kor 390,57-nél járt.
Ez 0,14%-os forintgyengülést jelent a tegnapi záróértékhez képest, a mai nap eddigi csúcsa 390,64, míg az EURHUF mélypontja 389,26 volt.
A dollár-forint árfolyam szerdán 330 körül stabilizálódott, majd csütörtök reggel lendületes erősödést mutatott a dollár javára. A jegyzés 7:24-kor 331,13 volt, ami 0,31%-os erősödést jelent a tegnapi záráshoz képest. A mai kereskedésben eddig 329,11-es mélypont és 331,24-es csúcs alakult ki, vagyis a dollár a reggeli órákban egyértelműen jobban teljesített a forinttal szemben.
Ma több fontos makroadat is érkezik, amelyek érdemben mozgathatják a devizapiacokat. Hajnalban Japánban már közzétették a júliusi gépipari rendelésállomány adatait, amely előrejelezheti az ipari aktivitás alakulását és a jenre is hatással lehet.
Délután az Egyesült Királyság jegybankja, a Bank of England 13:00-kor hozza nyilvánosságra szeptemberi kamatdöntését, ami a font árfolyamát mozgathatja meg.
14:30-kor az Egyesült Államokból két lényeges adat érkezik: a friss munkanélküliségi segélykérelmek száma, amely a munkaerőpiac aktuális állapotát mutatja, valamint a szeptemberi Philadelphia Fed-index, amely a feldolgozóipari aktivitásról ad előrejelzést. Mindkettőnek komoly hatása lehet a dollár és a kockázati étvágy alakulására.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Brutális hideg csapott le Magyarországra: ilyen még nem volt idén ősszel
A száraz, hideg légtömeg megtette a magáét.
Netbankot cserél az OTP: 21 év után végleg kivezetik a régi felületet
Pár héten belül jön a változás.
Geológiai csoda van a lábunk alatt, csak le kell fúrni érte - Új szektorban terjeszkedik az MVM
Nagy potenciál rejlik benne.
Digitális hidegháború dúl a világban: Európa alulmaradhat a gigászi küzdelemben
Az NGM államtitkára szólalt fel a Portfolio konferenciáján.
Nagy bajok vannak a Woltnál
Repült a büntetés.
Ugrik az OTP a nyitást követően
Erősen indul a nap.
Nagy nevekkel, forró témákkal jön a Portfolio Banking Technology
A banki AI-fejlesztések és a fintech verseny lesz a fókuszban.
Otthon Start: 10 új brutális kérdés a 3%-os csodahitelről (videó)
Első hallásra verhetetlen ajánlatnak tűnik: maximum 3%-os kamattal felvehető lakáshitel, ráadásul akár 25 évre. De vajon tényleg ilyen egyszerű? A videóban Argyelán József és Molnár Péter
Javításhoz való jog a tervezett elavulás ellen
Hogy lehet az, hogy míg dédanyáink ifjúkorában egy nejlonharisnya élethosszig kitartott, ma már néhány használat után elszakad? A válasz nem hibás mérnöki vagy üzleti döntésekben... The p
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are fixed, but there could be other explanations. The post Why prices hike, but inflation stays the same appea
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amikkel az AI nem bír, és nem is tudjuk, bírni fog-e valaha. Nemrég terjedelmes... The post Kijóza
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod