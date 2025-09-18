  • Megjelenítés
Új csúcson a forint - A háború kitörése óta nem volt ilyen erős
Új csúcson a forint - A háború kitörése óta nem volt ilyen erős

A forint jelentősen erősödött csütörtök délelőtt, elérve a 2024 nyara óta nem látott szintet az euróval szemben, az árfolyam 389 alá csökkent. A dollárral szemben is kimagasló teljesítményt nyújt, 329 forint alá is benézett, ami a háború kezdete óta a legerősebb árfolyamnak számít. A forint ereje nem csupán az euró és a dollár ellenében mutatkozik meg, hanem a régiós devizákkal, például a cseh koronával és a lengyel zlotyval szemben is. Tegnap az amerikai jegybank a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, ami egy év után az első ilyen lépés volt, és jelezheti a kamatcsökkentési ciklus kezdetét. A mai napon a piaci figyelem a Bank of England kamatdöntésére, az amerikai munkanélküliségi adatokra és a Philadelphia Fed-indexre összpontosul, amelyek a délutáni órákban további mozgásokat okozhatnak az árfolyamokban.
12-13 százalék lehet az irányadó orosz kamatláb jövőre

Elvira Nabiullina, az orosz jegybank elnöke csütörtökön azt nyilatkozta, hogy a 2026-ra előrejelzett átlagos irányadó kamatláb 12-13% lesz, miután múlt pénteken 17%-ra csökkent.

Tovább erödött a forint

A forint tovább erősödött:

  • az euróval szemben 388,5 körül
  • a dolláral szemben 328,5 körül mozog.
Kis mozgások az euró-dollár árfolyamban

Az euró-dollár árfolyamban egyelőre nagy mozgások nincsenek, az euró minimális erősödést mutat, a keresztárfolyam 1,182.

328,9 alatt a dollár

A dollár 1,3 egységet gyengül a forinttal szemben, az árfolyama 328,9 alatt mozog.

A zlotyval szemben is szárnyal a forint

A lengyel zlotyval szemben 2024 augusztusa óta nem volt ilyen erős a forint, az árfolyam 91,3 - 91,4 között jár.

Ez a mozgás szokatlannak számít, hiszen a forint jellemzően együtt mozog a régiós devizákkal, ez arra utal, hogy a befektetők átsúlyozhatnak a forintba.

Új csúcson a forint

388,9 forintot kell fizetni egy euróért, ilyen erős 2024 nyarán volt a forint.

Nem itt van a forint helye, az év végére megint négyessel kezdődhet az euró

Az elmúlt hónapok jelentős erősödése után fordulhat a szélirány és az év hátralevő részében gyengülő pályára állhat a forint – vélekednek az Equilor elemzői. A szakértők szerint a 2025-ös évet így újra 400 feletti euróárfolyammal zárhatjuk. A magyar gazdaság idén mindössze 0,6%-kal bővülhet, 2026-tól azonban lendületet kaphat, a növekedés megközelítheti a 3 százalékot.

Nem itt van a forint helye, az év végére megint négyessel kezdődhet az euró
330 alatt a dollár

Bár a forint gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben, délelőtt ebben fordulat állt be és az árfolyam már 330 alatt jár.

Itt a történelmi fordulat: soha nem volt még ilyen a kötvénypiacon

Történelmi fordulat a kötvénypiacon: az olasz és francia 10 éves államkötvények hozama csütörtökön azonos szintre került, ami a befektetői hangulat jelentős változását tükrözi a két ország megítélésében.

Itt a történelmi fordulat: soha nem volt még ilyen a kötvénypiacon
331 körül jár a dollár

Közel egy egységet erősödött a dollár csütörtökön a reggeli kereskedésben, árfolyama 331 körül jár.

A forintot és a devizapiacokat is megrázta, ahogy kimondta az áment a Fed

A Federal Reserve a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot, és jelezte, hogy az év hátralévő részében további, fokozatos kamatvágások várhatók. Jerome Powell elnök szerint a döntés a gyengülő munkaerőpiacra adott kockázatkezelési lépés, de nincs szükség sietős lazításra. A friss dot plot előrejelzés szerint az idei két hátralévő ülésen még összesen 50 bázispontos csökkentés jöhet, 2026-ban pedig már csak egy újabb kamatvágással számolnak.

A dollár a döntés közvetlen hatására 2022 februárja óta nem látott mélypontra, 96,224-re süllyedt a főbb devizákból álló kosárral szemben,

majd gyorsan visszapattant, és végül 0,44%-os pluszban, 97,074-en zárt.

Csütörtök hajnalben mérsékelt erősödést mutatott, 97,1 környékén mozgott.

Az euró 1,1809 dollár körül stagnált még hajnalban, miután szerdán rövid időre 1,19185-re ugrott, ami 2021 júniusa óta nem látott szint. Onnan végül reggelre 1,1795-ig korrigált az USD.

A font enyhén gyengült, 1,3612-re, miután előző nap 1,3726-ig erősödött. A Bank of England várhatóan változatlanul, 4%-on hagyja az alapkamatot.

A jen csütörtök hajnalban 0,11%-kal gyengült, 147,115-re, miután előző nap 0,67%-kal esett 145,495-ig, ami július eleje óta a legalacsonyabb szint volt. A Bank of Japantól pénteken nem várnak kamatemelést, bár a piacok 50% eséllyel már az idén 25 bázispontos szigorítást áraznak, a biztos emelést pedig márciusra valószínűsítik.

A forint enyhe gyengüléssel zárta a napot mind az euróval, mind a dollárral szemben. Az EUR/HUF napközben 389,5 körül mozgott, ami a forint szempontjából közel másféléves csúcsot jelentett majd estére a Fed-döntés után 390 fölé kúszott, a mai kereskedés elején pedig folytatta az emelkedést, és reggel 7:24-kor 390,57-nél járt.

Ez 0,14%-os forintgyengülést jelent a tegnapi záróértékhez képest, a mai nap eddigi csúcsa 390,64, míg az EURHUF mélypontja 389,26 volt.

A dollár-forint árfolyam szerdán 330 körül stabilizálódott, majd csütörtök reggel lendületes erősödést mutatott a dollár javára. A jegyzés 7:24-kor 331,13 volt, ami 0,31%-os erősödést jelent a tegnapi záráshoz képest. A mai kereskedésben eddig 329,11-es mélypont és 331,24-es csúcs alakult ki, vagyis a dollár a reggeli órákban egyértelműen jobban teljesített a forinttal szemben.

Ma több fontos makroadat is érkezik, amelyek érdemben mozgathatják a devizapiacokat. Hajnalban Japánban már közzétették a júliusi gépipari rendelésállomány adatait, amely előrejelezheti az ipari aktivitás alakulását és a jenre is hatással lehet.

Délután az Egyesült Királyság jegybankja, a Bank of England 13:00-kor hozza nyilvánosságra szeptemberi kamatdöntését, ami a font árfolyamát mozgathatja meg.

14:30-kor az Egyesült Államokból két lényeges adat érkezik: a friss munkanélküliségi segélykérelmek száma, amely a munkaerőpiac aktuális állapotát mutatja, valamint a szeptemberi Philadelphia Fed-index, amely a feldolgozóipari aktivitásról ad előrejelzést. Mindkettőnek komoly hatása lehet a dollár és a kockázati étvágy alakulására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

