Új csúcson járt a forint

A Federal Reserve a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot, és jelezte, hogy az év hátralévő részében további, fokozatos kamatvágások várhatók. Jerome Powell elnök szerint a döntés a gyengülő munkaerőpiacra adott kockázatkezelési lépés, de nincs szükség sietős lazításra. A friss dot plot előrejelzés szerint az idei két hátralévő ülésen még összesen 50 bázispontos csökkentés jöhet, 2026-ban pedig már csak egy újabb kamatvágással számolnak.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 A magyar gazdaság és a forint kilátásairól is szó lesz az év gazdasági csúcskonferenciáján. Ha képbe akar kerülni, ne hagyja ki!

A dollár a döntés közvetlen hatására 2022 februárja óta nem látott mélypontra, 96,224-re süllyedt a főbb devizákból álló kosárral szemben,

majd gyorsan visszapattant, és végül 0,44%-os pluszban, 97,074-en zárt.

Csütörtök hajnalben mérsékelt erősödést mutatott, 97,1 környékén mozgott.

Az euró 1,1809 dollár körül stagnált még hajnalban, miután szerdán rövid időre 1,19185-re ugrott, ami 2021 júniusa óta nem látott szint. Onnan végül reggelre 1,1795-ig korrigált az USD.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A font enyhén gyengült, 1,3612-re, miután előző nap 1,3726-ig erősödött. A Bank of England várhatóan változatlanul, 4%-on hagyja az alapkamatot.

A jen csütörtök hajnalban 0,11%-kal gyengült, 147,115-re, miután előző nap 0,67%-kal esett 145,495-ig, ami július eleje óta a legalacsonyabb szint volt. A Bank of Japantól pénteken nem várnak kamatemelést, bár a piacok 50% eséllyel már az idén 25 bázispontos szigorítást áraznak, a biztos emelést pedig márciusra valószínűsítik.

A forint enyhe gyengüléssel zárta a napot mind az euróval, mind a dollárral szemben. Az EUR/HUF napközben 389,5 körül mozgott, ami a forint szempontjából közel másféléves csúcsot jelentett majd estére a Fed-döntés után 390 fölé kúszott, a mai kereskedés elején pedig folytatta az emelkedést, és reggel 7:24-kor 390,57-nél járt.

Ez 0,14%-os forintgyengülést jelent a tegnapi záróértékhez képest, a mai nap eddigi csúcsa 390,64, míg az EURHUF mélypontja 389,26 volt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár-forint árfolyam szerdán 330 körül stabilizálódott, majd csütörtök reggel lendületes erősödést mutatott a dollár javára. A jegyzés 7:24-kor 331,13 volt, ami 0,31%-os erősödést jelent a tegnapi záráshoz képest. A mai kereskedésben eddig 329,11-es mélypont és 331,24-es csúcs alakult ki, vagyis a dollár a reggeli órákban egyértelműen jobban teljesített a forinttal szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ma több fontos makroadat is érkezik, amelyek érdemben mozgathatják a devizapiacokat. Hajnalban Japánban már közzétették a júliusi gépipari rendelésállomány adatait, amely előrejelezheti az ipari aktivitás alakulását és a jenre is hatással lehet.

Délután az Egyesült Királyság jegybankja, a Bank of England 13:00-kor hozza nyilvánosságra szeptemberi kamatdöntését, ami a font árfolyamát mozgathatja meg.

14:30-kor az Egyesült Államokból két lényeges adat érkezik: a friss munkanélküliségi segélykérelmek száma, amely a munkaerőpiac aktuális állapotát mutatja, valamint a szeptemberi Philadelphia Fed-index, amely a feldolgozóipari aktivitásról ad előrejelzést. Mindkettőnek komoly hatása lehet a dollár és a kockázati étvágy alakulására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images