  • Megjelenítés
Új csúcson járt a forint
Deviza

Új csúcson járt a forint

Portfolio
A forint jelentősen erősödött csütörtök délelőtt, az euróval szemben 388 alá, a dollárral szemben pedig 328 alá is benézett, ami a 2024 nyara óta, illetve a háború kezdete óta nem látott szintet jelentett. Ezt követően az árfolyamok stabilizálódtak: az euró 388–389, a dollár pedig 328–329 forint közötti sávban mozog. A forint erősödése nemcsak a főbb devizákkal, hanem a régiós valutákkal, például a cseh koronával és a lengyel zlotyval szemben is megmutatkozott. A piaci folyamatokat nagyrészt a jegybanki döntések és makrogazdasági adatok határozzák meg: tegnap az amerikai jegybank a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, egy év után először jelezve a kamatcsökkentési ciklus kezdetét, míg ma a Bank of England változatlanul hagyta a kamatszintet. Kiderült az is, hogy nagyot esett az új munkanélküli segélykérelmek száma, ami azt mutatja, hogy nem olyan nagy a baj a munkaerőpiacon, mint azt hitte az amerikai jegybank.
Megosztás

Ez nem jó hír a Fed-nek

Nagyot esett az új munkanélküli segélykérelmek száma, ami azt mutatja, hogy lehet, hogy nem olyan nagy a baj a munkaerőpiacon, mint azt hitte az amerikai jegybank.

Tovább a cikkhez
Ez nem jó hír a Fed-nek
Megosztás

Stabilizálódott az árfolyam

Az euró árfolyama 388-389, a dolláré pedig a 328-329 közötti sávban stabilizálódott.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

Nem változott a brit alapkamat

A brit jegybank Monetáris Politikai Bizottsága (MPC) változatlanul hagyta az alapkamatot, az maradt 4 százalék. A döntés megfelel a várakozásoknak.

Tovább a cikkhez
Nem változott a brit alapkamat
Megosztás

Kicsit korrigált a forint

A dollár árfolyama 328,6-ig jött vissza a 327,7-es szintről, az euró pedig 388,8-ig erősödött a forinttal szemben, napi mélypontján 379,9-nél is járt a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Hozamesés, óriási kereslet, megemelt befogadott ajánlatok a csütörtöki állampapír-aukciókon

Aukciókat tartott ma az Államadósságkezelő Központ, 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek.

Tovább a cikkhez
Hozamesés, óriási kereslet, megemelt befogadott ajánlatok a csütörtöki állampapír-aukciókon
Megosztás

Tovább menetel a forint a dollárral szemben

A dollár már 2,5 egységet gyengült a forinttal szemben és 327,8 alatt jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euró közben kicsit korrigált azután, hogy az árfolyama 388 alá is benézett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Világbajnok is lehet a forint

Még van szűk két hét a harmadik negyedévből, de az eddigi adatok alapján

jó eséllyel akár világbajnok is lehet a forint.

A magyar deviza az euróval szemben 6,6%-kal erősödött június vége óta, ennél nagyobb ugrást a vizsgált devizák egyike sem tudott felmutatni. Ennek nagyjából a fele a dollár gyengülésével magyarázható, hiszen az euró-dollár jegyzés 3%-kal emelkedett eddig a negyedévben.

Megosztás

388 alatt az euró

A forint már 2 egységet (0,5 százalékot) erősödött ma az euróval szemben, az árfolyama 388 alatt jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

328 körül jár a forint a dollárral szemen

A 328-as szintet kerülgeti a dollár a forinttal szemben, 2022 áprilisában volt utoljára ilyen erős a forint az amerikai fizetőeszközzel szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

12-13 százalék lehet az irányadó orosz kamatláb jövőre

Elvira Nabiullina, az orosz jegybank elnöke csütörtökön azt nyilatkozta, hogy a 2026-ra előrejelzett átlagos irányadó kamatláb 12-13% lesz, miután múlt pénteken 17%-ra csökkent.

Megosztás

Tovább erödött a forint

A forint tovább erősödött:

  • az euróval szemben 388,5 körül
  • a dolláral szemben 328,5 körül mozog.
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Kis mozgások az euró-dollár árfolyamban

Az euró-dollár árfolyamban egyelőre nagy mozgások nincsenek, az euró minimális erősödést mutat, a keresztárfolyam 1,182.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

328,9 alatt a dollár

A dollár 1,3 egységet gyengül a forinttal szemben, az árfolyama 328,9 alatt mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

A zlotyval szemben is szárnyal a forint

A lengyel zlotyval szemben 2024 augusztusa óta nem volt ilyen erős a forint, az árfolyam 91,3 - 91,4 között jár.

Ez a mozgás szokatlannak számít, hiszen a forint jellemzően együtt mozog a régiós devizákkal, ez arra utal, hogy a befektetők átsúlyozhatnak a forintba.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Új csúcson a forint

388,9 forintot kell fizetni egy euróért, ilyen erős 2024 nyarán volt a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Nem itt van a forint helye, az év végére megint négyessel kezdődhet az euró

Az elmúlt hónapok jelentős erősödése után fordulhat a szélirány és az év hátralevő részében gyengülő pályára állhat a forint – vélekednek az Equilor elemzői. A szakértők szerint a 2025-ös évet így újra 400 feletti euróárfolyammal zárhatjuk. A magyar gazdaság idén mindössze 0,6%-kal bővülhet, 2026-tól azonban lendületet kaphat, a növekedés megközelítheti a 3 százalékot.

Tovább a cikkhez
Nem itt van a forint helye, az év végére megint négyessel kezdődhet az euró
Megosztás

330 alatt a dollár

Bár a forint gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben, délelőtt ebben fordulat állt be és az árfolyam már 330 alatt jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Itt a történelmi fordulat: soha nem volt még ilyen a kötvénypiacon

Történelmi fordulat a kötvénypiacon: az olasz és francia 10 éves államkötvények hozama csütörtökön azonos szintre került, ami a befektetői hangulat jelentős változását tükrözi a két ország megítélésében.

Tovább a cikkhez
Itt a történelmi fordulat: soha nem volt még ilyen a kötvénypiacon
Megosztás

331 körül jár a dollár

Közel egy egységet erősödött a dollár csütörtökön a reggeli kereskedésben, árfolyama 331 körül jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

A forintot és a devizapiacokat is megrázta, ahogy kimondta az áment a Fed

A Federal Reserve a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot, és jelezte, hogy az év hátralévő részében további, fokozatos kamatvágások várhatók. Jerome Powell elnök szerint a döntés a gyengülő munkaerőpiacra adott kockázatkezelési lépés, de nincs szükség sietős lazításra. A friss dot plot előrejelzés szerint az idei két hátralévő ülésen még összesen 50 bázispontos csökkentés jöhet, 2026-ban pedig már csak egy újabb kamatvágással számolnak.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025
A magyar gazdaság és a forint kilátásairól is szó lesz az év gazdasági csúcskonferenciáján. Ha képbe akar kerülni, ne hagyja ki!
Információ és jelentkezés

A dollár a döntés közvetlen hatására 2022 februárja óta nem látott mélypontra, 96,224-re süllyedt a főbb devizákból álló kosárral szemben,

majd gyorsan visszapattant, és végül 0,44%-os pluszban, 97,074-en zárt.

Csütörtök hajnalben mérsékelt erősödést mutatott, 97,1 környékén mozgott.

Az euró 1,1809 dollár körül stagnált még hajnalban, miután szerdán rövid időre 1,19185-re ugrott, ami 2021 júniusa óta nem látott szint. Onnan végül reggelre 1,1795-ig korrigált az USD.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A font enyhén gyengült, 1,3612-re, miután előző nap 1,3726-ig erősödött. A Bank of England várhatóan változatlanul, 4%-on hagyja az alapkamatot.

A jen csütörtök hajnalban 0,11%-kal gyengült, 147,115-re, miután előző nap 0,67%-kal esett 145,495-ig, ami július eleje óta a legalacsonyabb szint volt. A Bank of Japantól pénteken nem várnak kamatemelést, bár a piacok 50% eséllyel már az idén 25 bázispontos szigorítást áraznak, a biztos emelést pedig márciusra valószínűsítik.

A forint enyhe gyengüléssel zárta a napot mind az euróval, mind a dollárral szemben. Az EUR/HUF napközben 389,5 körül mozgott, ami a forint szempontjából közel másféléves csúcsot jelentett majd estére a Fed-döntés után 390 fölé kúszott, a mai kereskedés elején pedig folytatta az emelkedést, és reggel 7:24-kor 390,57-nél járt.

Ez 0,14%-os forintgyengülést jelent a tegnapi záróértékhez képest, a mai nap eddigi csúcsa 390,64, míg az EURHUF mélypontja 389,26 volt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár-forint árfolyam szerdán 330 körül stabilizálódott, majd csütörtök reggel lendületes erősödést mutatott a dollár javára. A jegyzés 7:24-kor 331,13 volt, ami 0,31%-os erősödést jelent a tegnapi záráshoz képest. A mai kereskedésben eddig 329,11-es mélypont és 331,24-es csúcs alakult ki, vagyis a dollár a reggeli órákban egyértelműen jobban teljesített a forinttal szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ma több fontos makroadat is érkezik, amelyek érdemben mozgathatják a devizapiacokat. Hajnalban Japánban már közzétették a júliusi gépipari rendelésállomány adatait, amely előrejelezheti az ipari aktivitás alakulását és a jenre is hatással lehet.

Délután az Egyesült Királyság jegybankja, a Bank of England 13:00-kor hozza nyilvánosságra szeptemberi kamatdöntését, ami a font árfolyamát mozgathatja meg.

14:30-kor az Egyesült Államokból két lényeges adat érkezik: a friss munkanélküliségi segélykérelmek száma, amely a munkaerőpiac aktuális állapotát mutatja, valamint a szeptemberi Philadelphia Fed-index, amely a feldolgozóipari aktivitásról ad előrejelzést. Mindkettőnek komoly hatása lehet a dollár és a kockázati étvágy alakulására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Nem Magyar Péterre erősödik a forint!

Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Finance 2025

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
forint
Deviza
Megjött a kamatdöntés: erős kezdés után gyengén zárhatja a napot a forint
Pénzcentrum
Egyre több magyar dolgozik ilyen munkaszerződéssel: kiszolgáltaott helyzet, erről tudnod kell!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility