Idén mindent rosszul tudtunk a dollárról a neves bankház szerint

Vannak, akik egy nagy átalakulás jeleit látják a dollár piacán. A Citi stratégái viszont úgy gondolják, hogy a látszat csal – és egészen más folyamatok mozgatják a háttérben a szálakat.

Az idei évben óriásit gyengült a dollár, de nagyon nem mindegy, hogy miért.

Egyesek szerint itt a dollár korának vége, másik szerint nem kell pesszimistának lenni.

A Citi befektetési stratégiái most elmagyarázzák, hogyan kell gondolkozni a dollárról.