Olyan történik a forinttal, ami miatt az egész világ ámulva figyel – Mégis mi folyik itt?

A harmadik negyedévben is a világ élmezőnyében volt a forint teljesítménye, a magyar devizánál csak négy fizetőeszköz tudott többet erősödni június vége óta világszerte. Az év elejéhez képest pedig továbbra is csak az orosz rubel mutat a forintnál jobb teljesítményt. De meddig tarthat ki ez a jó hangulat? Az első kérdés az lehet, meg tudja-e ugrani a 390-es lécet a forint. Most valószínűbbnek tűnik, hogy az ősz már inkább döccenőket hoz az úton, de így is marad esély, hogy akár 400 alatti euróval zárjuk az évet.

Forinterő, dollárgyengülés kéz a kézben járnak

Az már nem újdonság, hogy a 2025-ös év a forint erősödéséről szól, az elmúlt hónapokban több cikkben foglalkoztunk ennek okaival és hátterével. Röviden összefoglalva: a 6,5%-os magyar alapkamat világviszonylatban is kiemelkedő, ez pedig a jelenlegi globális környezetben jelentősen felértékeli a forintot a befektetők szemében.

Ebben a helyzetben ugyanis jól működhet a kamatkülönbözetre építő úgynevezett carry trade stratégia, melynek lényege, hogy a befektetők egy alacsony kamatozású devizában vesznek fel hitelt, amit aztán befektetnek máshol magasabb kamat mellett. Ráadásul a globális bizonytalanságok (vámháború, geopolitikai feszültségek) miatt idén a korábbinál is népszerűbb ez a stratégia, hiszen biztos hozamot tud biztosítani.

A folyamat eredményeként az euróval szemben már több mint 5%-kal erősödött a forint az év eleje óta, nemrég tavaly május óta nem látott szintet ostromolt 390 alatt.

A forint erősödése részben a dollár gyengülésével függ össze a kamatkülönbözet mellett. Azt már megszokhattuk, hogy a magyar fizetőeszköz úgynevezett magas bétájú deviza, vagyis erősen leköveti a dollár mozgását ellentétes irányban. Ennek oka, hogy általában az amerikai fizetőeszköz erősödése rossz hír a kockázatosabb feltörekvő piaci eszközök, így a forint számára is. Ugyanakkor a régióban a forint esetében a legerősebb ez az összefüggés.

Az euró-dollár árfolyam már több mint 13%-kal került feljebb az év elejéhez képest, vagyis jókora dollárgyengülés jellemzi az idei évet, ami külön jól jön a forintnak.

Mekkorát megy idén a forint! De mekkorát?

A harmadik negyedévben kicsit egyébként fordult a hangulat a devizapiacon, szeptember második felében életjeleket mutatott a dollár. A forint azért még így is 1,7%-kal erősödött június vége óta az amerikai devizával szemben, ami

a világranglista hatodik helyéig repítette.

A magyar devizánál nagyobb erősödést csak az egyiptomi, a dél-afrikai, a mexikói, a brazil és az izraeli fizetőeszközök tudtak felmutatni ebben a három hónapban, vagyis akár azt is mondhatnánk, hogy a forint Európa-bajnok volt. Egy valami közös a fenti fizetőeszközökben: mind kifejezetten carry-devizák, ami ismét arra világít rá, hogy a nyáron is a kamatkülönbözetek mozgatták a piacot. Néhány hete egyébként a forint ezen a listán még az első helyen állt, de aztán a dollár múlt heti erősödése kicsit átrendezte a rangsort.

A grafikonon az is látszik, hogy a harmadik negyedév már nem szólt annyira egyértelműen a dollár gyengüléséről, mint az év első fele, a régiós devizák közül például a lengyel zloty gyengült, a román lej pedig stagnált az amerikai fizetőeszközzel szemben, csak a cseh korona tudott nagyjából lépést tartani a forinttal.

Ha az év eleje óta nézzük, akkor még látványosabb a forint ereje, hiszen 16,5%-kal értékelődött fel a dollárral szemben, aminél

erősebb teljesítményt csak az orosz rubel mutatott idén.

Első ránézésre furcsa lehet, hogy éppen egy olyan ország devizája szerepel a rangsor élén, mely jelenleg éppen háborúban áll. Ennek oka egyrészt az, hogy a rubel árfolyama nagy kilengéseket mutat, a háború három éve alatt még mindig több mint 40%-os gyengülésben van az orosz deviza. Vagyis a háború kitörése után a korábbi 60 körüli szintről egy év alatt 100-ig emelkedett a dollár-rubel árfolyam, majd onnan mostanra visszakorrigált 80 környékére, de még mindig messze van a 2022 előtti szinttől.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy éppen a háború és a magas infláció miatt jelenleg extrém magas, 17%-os jegybanki kamat van érvényben Oroszországban. Egy ilyen környezetben pedig a befektetők számára kifejezetten drága a rubel elleni (úgynevezett short) ügyleteket kötni. Ugyanakkor az látszik, hogy már elkezdődött a kamat csökkentése a korábbi 20% feletti szintről, ami a rubel árfolyamán meg is látszott, hiszen a harmadik negyedévben a világ leggyengébb teljesítményét mutatta 6,6%-os visszaeséssel (az argentin peso extrém 12%-os leértékelődését nem számolva). Ez egyrészt a kamatcsökkentésnek, másrészt az orosz gazdaság egyre sokasodó problémáinak, harmadrészt pedig az újabb esetleges amerikai szankciókkal kapcsolatos híreknek tudható be.

Meddig tarthat ki a forint ereje?

Időről időre felteszik a kérdést, hogy „Jó-jó, a carry erősíti a forintot, de meddig tarthat ez?”, aztán a magyar deviza újra és újra rácáfol, amikor már fordulatot várnának. Úgy tűnik, hogy a magas kamat a vártnál is nagyobb erő a forint mellett, hiszen kevesen tudták elképzelni az év elején, hogy ennyire tartós lesz a magyar deviza erősödése.

Ehhez hozzájárul az is, hogy az MNB egyelőre meg sem fontolhatja az alapkamat csökkentését addig, amíg az infláció nem csökken tartósan a jegybanki célsávon (3 plusz-mínusz 1 százalék) belülre. Erre a szakértők szerint legkorábban az idei év végén, de inkább 2026 elején kerülhet sor, de akkor még mindig ott lesz a dilemma a jegybank előtt, hogyan értékelje az árrésstopok mintegy 1,5 százalékpontos inflációcsökkentő hatását.

Az egyértelműen látszik, hogy miközben itthon a Monetáris Tanács folyamatosan a türelmet és az óvatos hozzáállást hangsúlyozza, nemhogy csökkenne, hanem emelkedik a magyar kamatfelár. A fejlett jegybankok közül ugyanis az EKB az év eleje óta már 100 bázisponttal csökkentette a kamatszintet, a Fed épp szeptemberben indította újra lazítási ciklusát, míg a régióban a lengyel jegybank 100 bázisponttal, a cseh pedig 50 bázisponttal vágta lejjebb a kamatot.

Emellett kell a forint erősödéséhez az is, hogy továbbra is bizonytalan a globális környezet a vámfenyegetések és geopolitikai konfliktusok miatt, ez pedig népszerűen tartja a carry trade-befektetéseket a piacon.

Az elmúlt hetekben ugyanakkor már látszottak annak jelei, hogy kifulladóban a forint menetelése. Benézett ugyan 390 alá az euró árfolyama, de nem tudott ott tartósan megragadni, ráadásul több szakértő is figyelmeztetett arra, hogy egyrészt „túlvetté” vált a forint, másrészt olyan komoly spekulatív pozíció épült ki a carry-ügyletek nyomán, hogy elég csak egy kis szikra, hogy azok egy részét elkezdjék zárni a befektetők.

Ebből persze még nem következik, hogy érdemben gyengülnie kellene a forintnak. Rövidtávon úgy tűnik, hogy a már említett 390 lehet egy komolyabb teszt a magyar devizának, ha meg tudna ragadni alatta, akkor nyílhatna tér akár további erősödésre. Egyelőre azonban inkább csak kerülgeti ezt a kulcsszintet az árfolyam.

Középtávon egyrészt a közelgő hitelminősítői felülvizsgálatok hozhatnak érdemi változást. Elsőként október közepén a Standard & Poor’s szakemberei értékelhetik Magyarországot, akiktől különösen fájó lenne egy leminősítés, mivel azzal rögtön a befektetésre nem ajánlott (bóvli) kategóriában találnánk magunkat. Éppen ezért a legkisebb az esélye, hogy az S&P lépjen. November végén a Moody’s, majd december elején a Fitch Ratings is publikálhatja friss értékelését, esetükben akár negatív lépéssel, kilátásrontással vagy leminősítéssel. A mostani helyzetben, amikor ennyire kifeszített az árfolyam, jelentős a spekulatív tőke, akkor

akár egy kritikusabb elemzés is elég lehet, hogy a pozíciók zárására ösztönözze a befektetőket.

Egyelőre nem tudni, milyen tényezőket vizsgálnak kiemelten a hitelminősítők, a korábbi tapasztalatok alapján az energiabiztonság, a költségvetés helyzete és az államadósság pályája kritikus pontok lehetnek számukra. És itt jöhet a következő középtávú kockázat:

a 2026-os parlamenti választások,

melyek komolyabb költségvetési lazítást hozhatnak, ami ugyan javíthatja a növekedési kilátásokat, de bizonytalanná teheti az adósság csökkenő pályáját. Ezt minden bizonnyal a hitelminősítők és a befektetők is mérlegelik majd a következő hónapokban.

Összességében most inkább abba az irányba mutatnak jelek, hogy az év utolsó három hónapjában mérsékelt forintgyengülés jön, akár a 400-as lélektani szint környékére is visszakúszhat az euró árfolyama. Jelentős, drámai forintesésre kicsi az esély, hiszen a magyar gazdaságpolitika is érezhetően az erősebb forint felé mozdult el mostanra. A nemzetközi hangulat persze könnyen átírhatja ezt a forgatókönyvet, ha például sikerülne tető alá hozni egy tűzszünetet Ukrajnában, az további lökést adhatna a közép-kelet-európai eszközöknek, így a forintnak is.

