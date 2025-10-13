Több mint egy hónapos mélypont után erősödik a forint a dollárral szemben

A devizaárfolyamokat meghatározó tényezőkről, a dollár és a forint kilátásairól is szó lesz következő befektetői klubunkon. Részletek itt.
Stabilan tartja magát a forint
Minimális ingadozás mellett tartja a 391,8-as árfolyamot a forintot az euróval szemben.
Eközben a dollárral szemben a délutáni csúcs (339,5) után 338,5-ig csökkent a jegyzés, amelyet az elmúlt órában nem is változott számottevően.
Kapaszkodik a forint a dollárral szemben
Az elmúlt órában erősödni kezdett a forint a dollárral szemben, így a zöldhasú jegyzése a korábbi 339,1-es szintről 338,4 közelébe csökkent.
A euróval szemben erősödött, a dollárhoz képest gyengült a forint
A dollár 339 forint alatt forog délután 17 óra előtt, az euró árfolyama 392 alatt áll.
Erősödik a dollár
A dollár 0,45 százalékkal erősödött az euróhoz képest, a keresztárfolyam 1,157.
339 alatt a dollár
A dollár 338,7 körül mozog, 0,8 egységgel (0,25 százalék) erősebben a forinttal szemben.
Reggel 336,6-nál is járt az árfolyam. A jelenlegi szint több mint egy hónapos mélypont vagyis a forint szeptember elején volt ilyen gyenge a dollárral szemben.
392 körül az euró
Az euró 392 körül forog, ez 0,7 egységnyi (0,2 százalék) gyengülés a forinttal szemben. Nap közben 391,3 és 392,8 között mozgott az árfolyam.
339 felett a dollár
A forint 1,3 egységet (0,4 százalékot) gyengült a dollárral szemben már. Árfolyama 339 felett jár.
Utoljára szeptember elején volt ennyire gyenge a forint a dollárral szemben.
A dollár erősödése mögött az áll, hogy a befektetők abban reménykednek, hogy Washington enyhítheti a Kínával szembeni kereskedelmi háború eszkalálódását.
Tíz hónapja nőnek a nagykerárak Németországban
Németországban havi és éves szinten is nőttek a nagykereskedelmi árak szeptemberben a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis hétfőn közzétett adatai alapján.
Megtáltosodott a dollár
Az euró árfolyama már 392 felett jár, a dolláré pedig 338 felett.
Az amerikai fizetőeszköz már 0,5 egységnyit erősödött a forinttal szemben, amely a fordulatot jelent a hétfői kereskedésben.
Jön fel a dollár
A dollár erősödésnek indult, a forinttal szemben már csak minimális mértékben gyengült az előző kereskedési nap végéhez mérten, árfolyama 337,6-nál jár.
Egy egységgel erősödött reggel a forint a főbb devizákkal szemben
Az euró a 391,7 körüli szinten, a dollár a 337 magasságában forog hétfő reggel.
Ezek mintegy egy egységnyi (0,2 százalékos) forinterősödést jelentenek.
Erősödéssel indított a forint
Hétfő reggel az euró a 392-es szint közelében kezdte a napot, ami mintegy fél egységgel gyengébb a forinttal szemben.
A dollár árfolyama is hasonló mértékben mozdult el, 337 forint felett kereskednek vele.
Az euróval szemben viszont a dollár erősödni tudott, miután a befektetők abban bíznak, hogy Washington enyhítheti a Kínával szembeni kereskedelmi háború legújabb feszültségeit. Ezzel párhuzamosan a francia és japán politikai fejlemények tovább gyengítették az eurót és a jent.
A dollárindex – amely az amerikai fizetőeszköz erejét méri hat vezető valutával szemben – 99 pontra emelkedett, részben visszanyerve azokat a veszteségeket, amelyeket Trump 100 százalékos kínai vámtarifáira adott első piaci reakciók után szenvedett el. A bejelentés sokakban felidézte az áprilisi átfogó vámintézkedések emlékét, és pénteken eladási hullámot indított a részvény- és kriptovalutapiacokon is.
A hét első napján nem várhatók jelentős, piacmozgató makroadatok, így a befektetők figyelme továbbra is a
geopolitikai fejleményekre és a jegybanki kommunikációra irányul.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Kiszivárgott: lényegében Washingtonból irányítják az Oroszország elleni légicsapásokat
Még célpontokat is kijelölnek.
Kiderült, miről beszél Trump és Zelenszkij pénteken, állítólag "nem telefontéma"
A Tomahawk-rakétákkal kapcsolatban egyeztethetnek.
Kína dob mentőövet az államcsődbe jutott országnak
A hitelminősítők azonban továbbra is az összeomlást várják.
Áll a bál Berlinben: német kiképzőtisztek szolgáltak Oroszországban
Csak az időzítésen múlott, hogy nem egy csúcsmodern orosz haderő indult rohamra 2022-ben.
Eurómilliárdokból modernizálja hadseregét Németország
Így válaszol a kormány a biztonsági kockázatok erősödésére.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé! – online előadás kezdő kereskedőknek
Amit a tőzsdéről mindekinek tudnia kell.
Kiderült, mennyire rázta fel a hazai ingatlanpiacot az Otthon Start
Meglepő adatok is érkeztek.
Lassan megszületik az egyezség: sorkatonaság jöhet Európa legerősebb országában
Készülődnek az orosz veszélyre.
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Otthon Start: Van amikor 10 cm-en múlik több millió Ft
Előfordulhat, hogy a négyzetméterárra vonatkotó korlát az utolsó pillanatban a hitelfelvétel során húzza keresztül a vevő számítását. Hiába körültekintő a vevő és nézte meg a tulajdo
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Pénz bőven van, de portfólió alig: miért nem fektetnek be a nők?
A világ vagyonának egyre nagyobb része van női kézben, a nők mégis jóval ritkábban fektetnek be, mint a férfiak. Akik úgy döntenek belevágnak, hasonlóan jól... The post Pénz bőven van, de
Öveket bekapcsolni, rázós szakasz a globális pályán! - Erről írt a világ 18 vezető think tankje 2024-ben
A világ vezető agytrösztjeinek elemzéseit 2024-ben a világ darabokra szakadása és a szuverenitás témája uralja. A világban a bizalom csökken, az együttműködés helyére egyre inkább az ön
Balásy Zsolt az üdvözítő egyenlőtlenségről
Egy amerikai, nyári out-of-office email sajnálkozik, hogy most néhány órával később fog csak válaszolni, amíg visszaér a strandról. Az európai megkéri a küldőt, hogy várjon... The post Bal
Top 10 osztalék részvény - 2025. október
Október másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Áttörés jöhet az agykutatásban – eddig ilyet csak filmekben láttunk
Rózsa Balázzsal, a BrainVisionCenter alapítójával beszélgettünk.
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!