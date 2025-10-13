  • Megjelenítés
Több mint egy hónapos mélypont után erősödik a forint a dollárral szemben
Deviza

Több mint egy hónapos mélypont után erősödik a forint a dollárral szemben

Portfolio
Erős kezdés után hétfő délelőttre ismét gyengülni kezdett a forint: miközben az euró 392, a dollár pedig 339 forint felett jár, utóbbihoz képest a magyar fizetőeszköz szeptember 3-a óta nem állt ilyen gyengén. A devizapiaci mozgásokat a nemzetközi bizonytalanság is fokozza, miután Donald Trump pénteki bejelentése megrázta a pénzpiacokat: az amerikai elnök novembertől minden kínai termékre 100 százalékos pótlólagos vámot vetne ki, válaszul Peking ritkaföldfém-exportjára bevezetett korlátozásokra.
A devizaárfolyamokat meghatározó tényezőkről, a dollár és a forint kilátásairól is szó lesz következő befektetői klubunkon. Részletek itt.
Megosztás

Stabilan tartja magát a forint

Minimális ingadozás mellett tartja a 391,8-as árfolyamot a forintot az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Eközben a dollárral szemben a délutáni csúcs (339,5) után 338,5-ig csökkent a jegyzés, amelyet az elmúlt órában nem is változott számottevően.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Kapaszkodik a forint a dollárral szemben

Az elmúlt órában erősödni kezdett a forint a dollárral szemben, így a zöldhasú jegyzése a korábbi 339,1-es szintről 338,4 közelébe csökkent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

A euróval szemben erősödött, a dollárhoz képest gyengült a forint

A dollár 339 forint alatt forog délután 17 óra előtt, az euró árfolyama 392 alatt áll.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Erősödik a dollár

A dollár 0,45 százalékkal erősödött az euróhoz képest, a keresztárfolyam 1,157.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

339 alatt a dollár

A dollár 338,7 körül mozog, 0,8 egységgel (0,25 százalék) erősebben a forinttal szemben.

Reggel 336,6-nál is járt az árfolyam. A jelenlegi szint több mint egy hónapos mélypont vagyis a forint szeptember elején volt ilyen gyenge a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

392 körül az euró

Az euró 392 körül forog, ez 0,7 egységnyi (0,2 százalék) gyengülés a forinttal szemben. Nap közben 391,3 és 392,8 között mozgott az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

339 felett a dollár

A forint 1,3 egységet (0,4 százalékot) gyengült a dollárral szemben már. Árfolyama 339 felett jár.

Utoljára szeptember elején volt ennyire gyenge a forint a dollárral szemben.

A dollár erősödése mögött az áll, hogy a befektetők abban reménykednek, hogy Washington enyhítheti a Kínával szembeni kereskedelmi háború eszkalálódását.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

Tíz hónapja nőnek a nagykerárak Németországban

Németországban havi és éves szinten is nőttek a nagykereskedelmi árak szeptemberben a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis hétfőn közzétett adatai alapján.

Tovább a cikkhez
Tíz hónapja nőnek a nagykerárak Németországban
Megosztás

Megtáltosodott a dollár

Az euró árfolyama már 392 felett jár, a dolláré pedig 338 felett.

Az amerikai fizetőeszköz már 0,5 egységnyit erősödött a forinttal szemben, amely a fordulatot jelent a hétfői kereskedésben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Jön fel a dollár

A dollár erősödésnek indult, a forinttal szemben már csak minimális mértékben gyengült az előző kereskedési nap végéhez mérten, árfolyama 337,6-nál jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Egy egységgel erősödött reggel a forint a főbb devizákkal szemben

Az euró a 391,7 körüli szinten, a dollár a 337 magasságában forog hétfő reggel.

Ezek mintegy egy egységnyi (0,2 százalékos) forinterősödést jelentenek.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Erősödéssel indított a forint

Hétfő reggel az euró a 392-es szint közelében kezdte a napot, ami mintegy fél egységgel gyengébb a forinttal szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár árfolyama is hasonló mértékben mozdult el, 337 forint felett kereskednek vele.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euróval szemben viszont a dollár erősödni tudott, miután a befektetők abban bíznak, hogy Washington enyhítheti a Kínával szembeni kereskedelmi háború legújabb feszültségeit. Ezzel párhuzamosan a francia és japán politikai fejlemények tovább gyengítették az eurót és a jent.

A dollárindex – amely az amerikai fizetőeszköz erejét méri hat vezető valutával szemben – 99 pontra emelkedett, részben visszanyerve azokat a veszteségeket, amelyeket Trump 100 százalékos kínai vámtarifáira adott első piaci reakciók után szenvedett el. A bejelentés sokakban felidézte az áprilisi átfogó vámintézkedések emlékét, és pénteken eladási hullámot indított a részvény- és kriptovalutapiacokon is.

Kapcsolódó cikkünk

Trump bedöntötte a tőzsdéket - Mi jöhet hétfőn?

Trump újra megszólalt - Fordulat a tőzsdéken!

Brutális vérfürdő a kriptopiacon: Trump lépése után soha nem látott összegek égtek el

A hét első napján nem várhatók jelentős, piacmozgató makroadatok, így a befektetők figyelme továbbra is a

geopolitikai fejleményekre és a jegybanki kommunikációra irányul.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Signatárfolyam-befektetés-digitális-gazdaság-innováció-pénzügy-technológia-tőke-valuta dollár
Deviza
A mindent meghatározó döntés - Profi befektetők mondják el, mi vár a piacokra
Pénzcentrum
Küszöbön a csirkemell-árrobbanás: jöhet a 10 ezer forintos kilóár a henteseknél, mint Svájcban?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility