Olyan dolgok történnek most a forinttal, amire kevesen számítottak

Péntek reggel egyelőre az a meghatározó, hogy a dollár gyengélkedik a globális kereskedelmi feszültségek és az amerikai gazdaság gyengülő jelei miatt, ami erősíti a Fed további kamatcsökkentéseinek valószínűségét.

A dollárindex a legnagyobb heti esését könyvelheti el közel három hónap óta, miközben az amerikai kormányzati leállás akadályozza a kulcsfontosságú gazdasági adatok közzétételét.

Az éjszaka a jen erősödött, miután Kazuo Ueda, a Bank of Japan kormányzója a hónap során lehetséges kamatemelésről beszélt. A jegybank vezetője Washingtonban kijelentette, hogy készen állnak növelni az irányadó kamatlábat, ha növekedési és árelőrejelzéseik megvalósulásának valószínűsége emelkedik.

A piacokon a Fed függetlenségével kapcsolatos aggodalmak és az amerikai kormányzati leállás (shutdown) együttesen sebezhetővé teszik a dollárt. Jól látszik ez a dollárindexen, amely a zöldhasú értékét méri egy valutakosárral szemben, 0,1%-kal csökkent 98,19-re, és a hét során 0,7%-os esést mutat - ez a legnagyobb ötnapos visszaesés július vége óta.

Az euró 0,2%-kal erősödött 1,1708 dollárra.

Mennyi pénteken a forintárfolyam?

Péntek reggel a forint tovább erősödik a dollárral szemben: az USD/HUF árfolyam 333 forint közelébe süllyedt, ami ötnapos mélypontot jelent, közel a forintárfolyam hónap eleji szintjéhez.

A hét elején még 339 forint fölött is járt a jegyzés, így a magyar fizetőeszköz azóta mintegy 1,5 százalékot erősödött az amerikai devizával szemben.

A fordulat kedd délután után vált tartóssá, azóta lépcsőzetesen gyengül a dollár, miközben a forint stabilizálódott az euróval szemben is.

A forint az euróval szemben is erősödött a hét második felében, bár péntek reggelre már enyhe korrekció látható a piacon. Az EUR/HUF árfolyam jelenleg 390,25 forint körül alakul, ami 0,09 százalékos napi emelkedést jelent, de még így is fél százalékkal alacsonyabb a hét eleji szinteknél.

A hétfői 392 forint feletti árfolyamhoz képest tehát a forint közel 2 egységgel erősödött, mielőtt csütörtök délután 389 alá is benézett.

Az árfolyammozgások mögött elsősorban a nemzetközi piaci hangulat áll: a dollár gyengülésével párhuzamosan a befektetők kockázatvállalási kedve nőtt, ami a régiós devizáknak – köztük a forintnak – is kedvezett. A péntek reggeli kereskedésben a 389,8–390,5 forintos sávban mozog a jegyzés, miközben a piaci szereplők már a jövő heti MNB-döntés irányjelzéseit várják.

Az árfolyammozgásokat továbbra is a nemzetközi piaci hangulat határozza meg: a dollár gyengülése és a befektetők növekvő kockázatvállalási kedve kedvez a régiós devizáknak, köztük a forintnak is. A piacok elsősorban az eurózóna szeptemberi inflációjának végleges adatát figyelik, amelyet 11 órakor közölnek, majd délután fél háromkor érkeznek az amerikai importárak szeptemberi statisztikái. A nap második felében, 15:15-kor az Egyesült Államok szeptemberi kapacitáskihasználtsági és ipari termelési adatait is közzéteszik, amelyek további jelzéseket adhatnak a gazdasági aktivitásról és a kamatvárakozások alakulásáról.

Címlapkép forrása: Portfolio