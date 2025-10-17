Olyan dolgok történnek most a forinttal, amire kevesen számítottak

A devizaárfolyamokat meghatározó tényezőkről, a dollár és a forint kilátásairól is szó lesz következő befektetői klubunkon.
Zsiday Viktor szerint ez lehet a következő nyerő magyar befektetés
Ha jól alakulnak a dolgok, akár komoly hozamot is lehet realizálni a következő egy évben magyar hosszabb állampapírokkal - vetíti előre Zsiday Viktor profi befektető friss blogbejegyzésében. Már csak pár nap, és érkezik a Portfolio következő online befektetői klubja, ahol a monetáris politika, a kamatok, és a kötvényhozamok kilátása is terítékre kerül.
Lendületes gyengülésben a forint
Egyelőre nem indul jól a nap a forintnak: az euróárfolyam már 391,2-ig ment fel. Mivel a lengyel zloty is gyengül, ez leginkább feltörekvő piaci átárazást jelent.
A dollárral szemben is szenved a magyar deviza: már 334 felett jár az árfolyam, ami fél egységnyi gyengülést jelent eddig.
Akkora a baj a magyar nyugdíjrendszerrel, hogy Brüsszel felelősségre vonná a kormányt
Az Európai Bizottság új mechanizmust dolgoz ki, amely az uniós források kifizetését a tagállamok nyugdíjrendszereinek pénzügyi fenntarthatóságához kötné. Brüsszel a következő, 2028-tól induló többéves költségvetésben már konkrét reformfeltételekhez kapcsolná a támogatásokat, hogy a tagállamokat rákényszerítse a strukturális átalakításokra. A cél az, hogy a nyugdíjrendszerek ne terheljék túl az állami költségvetéseket egy elöregedő Európában, ahol a nyugdíjasok több mint 80 százaléka kizárólag állami ellátásból él. A terv különösen érzékenyen érintheti Magyarországot, ahol a kormány a helyreállítási tervben már vállalta, de eddig nem hajtotta végre a nyugdíjreformot – miközben a 2026-os választások előtt újra felpörögtek a politikai ígéretek a 14. havi nyugdíjról és az emelésekről.
390 ezer forintot kap kézhez a magyar társadalom közepe
A teljes munkaidőben foglalkoztatottak nettó átlagkeresete augusztusban 9,2%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A nettó medián kereset 389 600 forint volt.
Olyan dolgok történnek most a forinttal, amire kevesen számítottak
Péntek reggel egyelőre az a meghatározó, hogy a dollár gyengélkedik a globális kereskedelmi feszültségek és az amerikai gazdaság gyengülő jelei miatt, ami erősíti a Fed további kamatcsökkentéseinek valószínűségét.
A dollárindex a legnagyobb heti esését könyvelheti el közel három hónap óta, miközben az amerikai kormányzati leállás akadályozza a kulcsfontosságú gazdasági adatok közzétételét.
Az éjszaka a jen erősödött, miután Kazuo Ueda, a Bank of Japan kormányzója a hónap során lehetséges kamatemelésről beszélt. A jegybank vezetője Washingtonban kijelentette, hogy készen állnak növelni az irányadó kamatlábat, ha növekedési és árelőrejelzéseik megvalósulásának valószínűsége emelkedik.
A piacokon a Fed függetlenségével kapcsolatos aggodalmak és az amerikai kormányzati leállás (shutdown) együttesen sebezhetővé teszik a dollárt. Jól látszik ez a dollárindexen, amely a zöldhasú értékét méri egy valutakosárral szemben, 0,1%-kal csökkent 98,19-re, és a hét során 0,7%-os esést mutat - ez a legnagyobb ötnapos visszaesés július vége óta.
Az euró 0,2%-kal erősödött 1,1708 dollárra.
Mennyi pénteken a forintárfolyam?
Péntek reggel a forint tovább erősödik a dollárral szemben: az USD/HUF árfolyam 333 forint közelébe süllyedt, ami ötnapos mélypontot jelent, közel a forintárfolyam hónap eleji szintjéhez.
A hét elején még 339 forint fölött is járt a jegyzés, így a magyar fizetőeszköz azóta mintegy 1,5 százalékot erősödött az amerikai devizával szemben.
A fordulat kedd délután után vált tartóssá, azóta lépcsőzetesen gyengül a dollár, miközben a forint stabilizálódott az euróval szemben is.
A forint az euróval szemben is erősödött a hét második felében, bár péntek reggelre már enyhe korrekció látható a piacon. Az EUR/HUF árfolyam jelenleg 390,25 forint körül alakul, ami 0,09 százalékos napi emelkedést jelent, de még így is fél százalékkal alacsonyabb a hét eleji szinteknél.
A hétfői 392 forint feletti árfolyamhoz képest tehát a forint közel 2 egységgel erősödött, mielőtt csütörtök délután 389 alá is benézett.
Az árfolyammozgások mögött elsősorban a nemzetközi piaci hangulat áll: a dollár gyengülésével párhuzamosan a befektetők kockázatvállalási kedve nőtt, ami a régiós devizáknak – köztük a forintnak – is kedvezett. A péntek reggeli kereskedésben a 389,8–390,5 forintos sávban mozog a jegyzés, miközben a piaci szereplők már a jövő heti MNB-döntés irányjelzéseit várják.
Az árfolyammozgásokat továbbra is a nemzetközi piaci hangulat határozza meg: a dollár gyengülése és a befektetők növekvő kockázatvállalási kedve kedvez a régiós devizáknak, köztük a forintnak is. A piacok elsősorban az eurózóna szeptemberi inflációjának végleges adatát figyelik, amelyet 11 órakor közölnek, majd délután fél háromkor érkeznek az amerikai importárak szeptemberi statisztikái. A nap második felében, 15:15-kor az Egyesült Államok szeptemberi kapacitáskihasználtsági és ipari termelési adatait is közzéteszik, amelyek további jelzéseket adhatnak a gazdasági aktivitásról és a kamatvárakozások alakulásáról.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
