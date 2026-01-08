Mindenki ráugrott erre a forró piaci sztorira – de könnyen nagy bukás lehet a vége

Bár a venezuelai hatalomváltáshoz egy teljesen váratlan, január eleji amerikai katonai művelet kellett – Donald Trump elnök parancsára elrabolták Nicolás Maduro elnököt – ugyanakkor a pénzpiacok szemszögéből nézve a rendszer már jóval korábban kifulladt:
a gazdaság régen lebénult, a valuta és az állami finanszírozás érdemben összeomlott. A katonai beavatkozás inkább lezárt egy folyamatot, mintsem elindított volna egy újat.
Ez az időzítés különösen izgalmassá teszi a mostani piaci és makrogazdasági helyzetet. A politikai sokk és a remélt irányváltás egyszerre jelent meg, ami gyors árfolyamreakciókat és túlzó várakozásokat hozott. Ilyenkor azonban a piac hajlamos előre árazni egy olyan jövőt, amelynek intézményi és gazdasági alapjai még nem léteznek.
Amire választ kaphat cikkünkben:
- Mire és mennyire indultak be a venezuelai piacok?
- Milyen szektorokra érdemes figyelni?
- Hogy fest a makrogazdasági kép?
- Hol van a kutya elásva, amin sokat lehet bukni?
