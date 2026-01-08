  • Megjelenítés
 
Mindenki ráugrott erre a forró piaci sztorira – de könnyen nagy bukás lehet a vége

Egy váratlan inváziós sokk és egy régóta érlelődő gazdasági összeomlás egyszerre mozgatta meg a venezuelai piacokat. Az árfolyamok gyorsan kilőttek, a befektetői narratívák új korszakról beszélnek, és sokan már most történelmi fordulatot vizionálnak maguk elé. A háttérben azonban továbbra is gyenge makrogazdasági fundamentumok, bizonytalan politikai viszonyok és nehezen kezelhető adóssághegyek húzódnak meg. A mostani venezuelai sztori ezért egyszerre ígér rendkívüli hozamot és szokatlanul nagy kockázatot – és könnyű benne túl hamar lelkesedni.
Bár a venezuelai hatalomváltáshoz egy teljesen váratlan, január eleji amerikai katonai művelet kellett – Donald Trump elnök parancsára elrabolták Nicolás Maduro elnököt – ugyanakkor a pénzpiacok szemszögéből nézve a rendszer már jóval korábban kifulladt:

a gazdaság régen lebénult, a valuta és az állami finanszírozás érdemben összeomlott. A katonai beavatkozás inkább lezárt egy folyamatot, mintsem elindított volna egy újat.

Ez az időzítés különösen izgalmassá teszi a mostani piaci és makrogazdasági helyzetet. A politikai sokk és a remélt irányváltás egyszerre jelent meg, ami gyors árfolyamreakciókat és túlzó várakozásokat hozott. Ilyenkor azonban a piac hajlamos előre árazni egy olyan jövőt, amelynek intézményi és gazdasági alapjai még nem léteznek.

Amire választ kaphat cikkünkben:

  • Mire és mennyire indultak be a venezuelai piacok?
  • Milyen szektorokra érdemes figyelni?
  • Hogy fest a makrogazdasági kép?
  • Hol van a kutya elásva, amin sokat lehet bukni?

