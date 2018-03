A magyarok is örülhetnek: olcsóbb lesz külföldre utalni

Örülhetnek a nem euró-tagállamok

Ennek lényege: mostantól ugyanakkora árat - egy csekély vagy zéró összegű díjat - számolnak fel az euróövezeten kívül euróban teljesített Unión belüli határokon átnyúló fizetésekért, mint a helyi hivatalos pénznemben eszközölt belföldi fizetésekért.

Minden európai polgár ugyanakkora költséggel utalhat át eurót más tagállamokba, mint amennyit egy belföldi ügyletért fizetne. A mai javaslat előírja továbbá a valutaátszámítás teljes átláthatóságát, amikor a fogyasztók kártyával fizetnek egy olyan országban, amely a sajátjuktól eltérő pénznemmel rendelkezik

A lényeges pontok

Az euróban történő határokon átnyúló fizetésekért felszámolt díjak megegyeznek azzal, amit helyi pénznemben történő, egyenértékű belföldi fizetésekért számolnának fel. Ez néhány euróra vagy akár pár centre fogja leszorítani a díjakat.

A mai javaslat átláthatóságot teremt a különböző uniós pénznemeket érintő fizetések tekintetében is. Jelenleg a fogyasztók általában nem kapnak tájékoztatást a valutaátszámítással járó ügyletek költségéről, illetve nincsenek tisztában azzal. A javaslat ezért előírja, hogy a fogyasztókat teljeskörűen tájékoztatni kell, mielőtt ilyen fizetést végeznek (pl. külföldön használják kártyájukat, legyen szó akár ATM-ből való készpénzfelvételről, akár értékesítési helyen való kártyás fizetésről).

Így működik majd a gyakorlatban

A mai javaslat célja, hogy ezt az előnyt kiterjessze az euróövezeten kívüli országok lakosságára és vállalkozásaira. Ennek révén valamennyi fogyasztó és vállalkozás teljes mértékben élvezheti az egységes piac előnyeit, amikor külföldre pénzt küld, ott fizet vagy készpénzt vesz fel.A Bizottság továbbá a mai napon javaslatot tett a valutaátszámítási szolgáltatások átláthatóságának és versenyének erősítésére azokban az esetekben, amikor a fogyasztók a sajátjuktól eltérő pénznemben vásárolnak árukat és szolgáltatásokat."A mai javaslattal az euróövezeten kívüli országok polgárainak és vállalkozásainak az euróövezet lakóival azonos feltételeket biztosítunk az euróban történő határokon átnyúló fizetések során" - értékelte a javaslatot- tette hozzá.A határokon átnyúló fizetésekről szóló rendelet 2001-es bevezetésének köszönhetően az euróövezet fogyasztói és vállalkozásai már jelenleg is rendkívül alacsony díj ellenében teljesíthetnek határokon átnyúló fizetéseket euróban. A jelenlegi szabályok szerint az euróövezet lakói és vállalkozási számára nem jelent különbséget, hogy saját országukban vagy az euróövezet valamely másik tagállamában végeznek euróügyleteket. A mai javaslat célja, hogy ezt az előnyt kiterjessze az euróövezeten kívüli országok lakosságára és vállalkozásaira azok külföldi utazásai vagy fizetései során, megszüntetve az EU-n belüli határokon átnyúló euróügyletek magas költségét.Az előzményekről itt írtunk bővebben:A javaslat kimondja:A mostani jelentős díjak gátolják az egységes piacot, mivel akadályokat emelnek a (más valutaövezetben árukat vagy szolgáltatásokat vásároló) háztartások, a vállalkozások és különösen a kkv-k határokon átnyúló tevékenysége elé. Ezért jelentősen eltér a közös valutát használó euróövezeti lakosok helyzete az euróövezeten kívüli országok lakóiétól, akik csak országukon belül végezhetnek olcsó ügyleteket - állapítja meg az Európai Bizottság anyaga. Bizottság anyaga példákat is említ. A jövőben egy Bulgáriából kezdeményezett, euróban történő határokon átnyúló átutalás árazása megegyezik majd a bolgár levában történő belföldi átutaláséval. Ez lényeges változás, mivel egyes euróövezeten kívüli tagállamokban egy egyszerű átutalásért is horribilis díjakat számolhattak fel (akár 24 EUR-t egy 10 EUR-s átutalásért!).Egy másik eset, amikor például egy szlovák fogorvos Prágában dolgozik és rendszeresen hazautalja fizetését Szlovákiába és minden egyes utalás után komoly átutalási díjat fizet minden hónapban. A jövőben ez a díj lényegesen csökkenhet.