Közeleg az igazság pillanata: vége a nagy magyar banki trükknek

Több ezer milliárd forintos értékvesztés a magyar bankszektorban

Válságának hat évében (2009-2014 között) összesen nettó 3266 milliárd forintnyi céltartalékot képzett a magyar bankszektor, szaknyelven szólva ennyi értékvesztést és kockázati céltartalékot számoltak el a hitelintézeteink. (Az alábbiakban az eredményhatás azonossága miatt a céltartalék és az értékvesztés szót szinonimaként használjuk.) Az összeg oroszlánrészét az az értékvesztés adta, amit a nem teljesítővé vált hitelek miatt, könyv szerinti (nettó) értékük eszközoldali leírásával hajtottak végre a bankok. Ezek közvetlenül adózás előtti eredményüket csökkentették.

A két legkritikusabb év 2011, illetve 2014 volt, előbbiben a végtörlesztés, utóbbiban a devizahiteles elszámolás csökkentette nagy mértékben a bankok profitját, vagy növelte veszteségét. Ezektől eltekintve is nagyon nagy, 2000 milliárd forint fölött volt a bankok kockázati költsége a válság évei alatt, és míg 2005-től 2008-ig átlagosan mindössze a mérlegfőösszeg 0,4%-át érte el, 2009 és 2014 között átlagosan annak 1,1%-ára rúgott az értékvesztés.

MKB Bank (658 milliárd forint), a

CIB Bank (599 milliárd forint) és az

Erste Bank (529 milliárd forint)

A nagybankok közül ebben a hat évben azszámolta el a legnagyobb értékvesztést a nemzetközi számviteli sztenderdek (IFRS) szerint végzett gyűjtésünk alapján. A legkisebb nominális veszteséggel a Budapest Bank, az UniCredit és a K&H vészelte át közülük a válságot. Hogy melyik nagybank mekkorát bukott, abban a legnagyobb szerepe a vállalati ingatlanhiteleket, projekthiteleket érintő válságnak volt, amely profithatásában alighanem felülmúlta a lakossági devizahitelek problémakörét is.

Elérkezett a fordulat

A lakossági és a vállalati ügyfelek fizetőképessége a reálgazdasági fellendülésnek, az alacsony finanszírozási költségeknek és esetenként az átstrukturálásoknak köszönhetően sok esetben javult.

Felgyorsult a követelésértékesítés, és az utóbbi egy-két évben a nem teljesítő jelzáloghitel-portfóliók értékesítésében is aktivizálódott a piac mindkét oldala.

Az ingatlanpiac fellendülésének köszönhetően az ügyfelek egy része képessé vált ingatlanfedezete sikeres értékesítésére vagy (főleg a vállalatok) hitele refinanszíroztatására.

A devizahiteles elszámolás látványosan csökkentette az ügyfelek adósságterhét, így egy részük ismét teljesítővé tudott válni, míg a forintosítás megóvta őket a további árfolyamgyengülés hatásától.

Ahogy a fenti ábrákon is látható, az elmúlt években fordulat következett be a bankok céltartalékképzésében. Az értékvesztést/céltartalékot ugyanis nemcsak megképezni, de ha utólag túlzottnak bizonyul, felszabadítani is lehet. Az USA-ban már 5-6 évvel ezelőtt megfigyelhető volt, a válság elmúltával pedig Európát és így Magyarországot is elérte a céltartalék-visszaírások hulláma. A magyar bankoknál mindez az alábbi tényezőknek köszönhető:

A követelésvásárlók korábban bőven a könyv szerinti (értékvesztéssel csökkentett nettó) érték alatt vásároltak követeléseket, ma már azonban akár ezen szint felett is. Utóbbi esetben visszaírhatják a megképzett értékvesztést a bankok.

A lakossági devizahitelek forintosítása "tiszta lapot" nyitott a bankok mérlegében, a forintosított, a konverziónak köszönhetően ismét problémamentesnek számító hitelek után 2016-ban nagy összegű céltartalékot szabadítottak fel.

A 39/2016-os MNB-rendelet változtatott a nem teljesítő és az átstrukturált hitelek egyes prudenciális szabályain, aminek köszönhetően szintén nagy összegű céltartalék-visszaírást tudtak végrehajtani a bankok.

A 2018-tól alkalmazandó IFRS 9 számviteli standard azonban várhatóan ellenkező irányú változást hoz, ugyanis az eddigi felmerült helyett a várható veszteség modellt írja elő. Az MNB számítása szerint az áttérés egyszeri hatása a vállalati üzletágban 21 milliárd forinttal, a háztartási szegmensben 22 milliárd forinttal növelheti az értékvesztést. Az áttérés terhe az eredményben és a tőkében is 5 évre elnyújtható, azaz nem éri egyszeri, adott esetben nagyarányú sokk a bankokat. Fontos hangsúlyozni, hogy hosszabb távon is a jelenleginél szigorúbb értékvesztéssel kell számolni.

Nemzetközi benchmarkok és a múltbeli magyar tapasztalatok alapján kiegyensúlyozott és fenntartható banki növekedés mellett reálisan az eszközállomány 0,4-0,6%-ára, a bruttó hitelállomány 0,8-1,0%-ára rúghat a céltartalék-képzés. A magyar hitelintézetek esetében ez azt jelentheti, hogy az elmúlt négy negyedév csaknem 160 milliárd forintos nettó értékvesztés- visszaírásával ellentétben 150-200 milliárd forintos nettó értékvesztés elszámolására számíthatna a szektor a jelenlegi mérete mellett.

Vannak olyan technikai jellegű tényezők is, amelyek nem járnak az ügyfeleknél változással, azonban befolyásolták vagy befolyásolni fogják a bankok céltartalék-visszaírásait. Ezek iránya már nem egységesen pozitív:A céltartalékok visszaírásának természetesen örülnek a bankok tulajdonosai, hiszen azok javítják az eredményességet és az osztalékfizetési képességet. Ez azonban tipikusan átmeneti jelenség, amire nem lehet növekedési stratégiát alapozni.

A céltartalék-képzés és -visszaírás szintje tehát gazdasági ciklusokhoz köthető változásokat mutat. Amennyiben megszabadítjuk e ciklikusságtól az adatokat, az MNB számításai szerint. Költségcsökkentés és bevételnövelés, vagyis hatékonyságjavítás nélkül erre képes ma a bankszektorunk.

A korábbi, döntően válság előtti időszak nemzetközi bechmarkok által kielégítőnek tekintett 10%-os tulajdonosi elvárástól ez nagyon messze van, ennek elérését az alacsony kamatkörnyezet, a gyenge digitalizáltság és az ebből is fakadó magas költségszint is akadályozza Magyarországon. A magunk részéről sok sikert kívánunk a bankok vezetőinek a hatékonyságnövelés és a transzformáció nehéz éveihez.