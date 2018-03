Történelmi rekordot döntöttek a magyar biztosítók

A hazai bankszektor helyzetét részletesen elemezzük Hitelezés 2018 konferenciánkon, regisztráljon most! ÁTTEKINTÉS

az eddigi, 2007-es rekordot felülmúló, 948 milliárd forintos díjbevételt,

2007 óta nem látott, 7,0%-os díjbevételnövekedést és

2009 óta nem látott, 64,5 milliárd forintos adózott nyereséget értek el.

Közzétette az MNB a hazai biztosítási szektor 2017-es teljesítményéről szóló előzetes adatokat. Ez alapján tavaly a biztosítókAz MNB igazgatójának a Portfolio március 8-ai biztosítási konferenciáján elhangzott közlése szerint utóbbi kimagasló, 24% feletti tőkearányos megtérülést jelent.

Az előző évekhez hasonlóan ezúttal is a nem-élet ág hasított jobban: itt 9,0%-kal, míg az életbiztosítási üzletágban 5,0%-kal nőttek a díjbevételek. Így most már második éve hoz több díjbevételt a szektornak a nem-életbiztosítási üzletág, mint az élet üzletág. Ez egyébként a kevésbé fejlett piacokra jellemző arány, a nyugati országokban inkább az életbiztosítások vannak túlsúlyban.

Továbbra is a befektetési egységgel kombinált (unit-linked) életbiztosítások a legnépszerűbbek, ezek adták tavaly az életbiztosítási díjbevételek 62%-át, csakúgy, mint egy évvel korábban. A vegyes életbiztosítások viszont nevükhöz méltóan vegyesen teljesítettek: a rendszeres díjas szegmensben csökkent, az egyszeri díjas biztosításoknál viszont nőtt a díjbevételük. Bár sokan jelezték előre a tisztán kockázati (ábránkon egyéb kategóriába sorolt) életbiztosítások térnyerését, három év leforgása alatt nem nőtt ezek díjbevétele.

2017-ben az előző évekhez képest jól teljesítettek az egyszeri díjas életbiztosítások, hosszú távon azonban a rendszeres díjas életbiztosítások díjbevételének tavalyi 2,7%-os növekedése fontosabb a biztosítóknak. Ez a növekedés azonban nem nevezhető jelentősnek: alig magasabb a tavalyi inflációnál.

Szinte egyöntetű növekedés látható viszont a nem-életbiztosítási piacon, amelyen belül a növekedés motorját persze a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) jelentik. Ebből már 151 milliárdos díjbevételt realizáltak a biztosítók, ami 14,8%-os növekedést jelent. A szerződésszám egy év alatt 5%-kal 5,1 millió fölé nőtt, vagyis a növekedés nagyobbik részét az átlagdíjak emelkedése hozta. A kgfb-károk viszont még jobban, 15,4%-kal emelkedtek, így az általunk számolt kárhányad (kár/díj) 62,4%-ról 62,7%-ra emelkedett. Mindez arra utal, hogy a díjak emelkedése a drágulás ellenére nem teljesen követte le a biztosítói kárkifizetések növekedését.

Az alábbi ábrán összefoglaltuk, melyik szegmens díjbevétele mennyivel nőtt 2017-ben, illetve egy évvel korábban.

A díjbevételhez hasonlóan az eredménytermelésben is felülmúlták a nem-életbiztosítások az élet üzletágat, hiszen 28 milliárd forintos biztosítástechnikai eredményt produkáltak, szemben az életbiztosítások 23 milliárd forintjával. Sokat javíthatna a biztosítók eredményességét, ha tartalékaikat magas hozamú állampapírba fektethetnék, az alacsony hozamkörnyezet ugyanis az elmúlt években már jelentősnek mondható profitkiesést hozott több piaci szereplő számára. A magasabb hozamkörnyezet az életbiztosítások hozamígéretére is pozitív hatással lenne, így javítaná talán az értékesítési számokat is.

