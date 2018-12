Amiről a bankok is hallgatnának: egy nagy baj van a lakáshitelekkel

A jelzáloghitelesek egy része egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy a kamatok emelkedése is okozhat olyan rémálmot, mint az éppen 10 évvel ezelőtt kezdődött devizahiteles dráma. Pedig ahogy az alábbi ábrán látható, szélsőséges esetben akár duplázódhat is a törlesztőrészlet a kamatkörnyezet jelentős emelkedése hatására. Minél hosszabb a futamidő, annál nagyobb a kamatérzékenység, vagyis annál nagyobb arányú törlesztőrészlet-emelkedést jelent az adós számára a kamatszint emelkedése. Mindenkit érinthet ez (még a 3, 5, 10 éves kamatperiódusú hitellel rendelkezőket is), akinek a kamatfordulója éppen az emelkedett kamatkörnyezet idejére esik, természetesen a gyorsan (3, 6, 12 havonta) változó kamatozású hiteleknél van erre a legnagyobb esély. Közéjük tartoznak a forintosított devizahitellel rendelkezők, őket ugyanis automatikusan 3 havi kamatperiódusra "állították be" a 2015-ös forintosítás után.

ma már csak jól szabályozott okból (lényegében csak a referenciaérték emelkedése miatt) emelhetnek kamatot a bankok,

az árfolyamgyengüléssel ellentétben a kamatok emelkedése nem emeli meg a tőketartozást, így jó eséllyel kizárható, hogy a fedezeti ingatlan eladásából való végtörlesztés után tartozás maradjon hátra.

Két fontos eltérés van azonban a régi devizahitelek többségéhez képest:Egy 2008-ban felvett frankhitel és egy 2018-ban felvett forinthitel tőketartozásának lefutását mutatja az alábbi ábra. A futamidő csaknem teljes egészében könnyebb kiszállni lakáseladással a forinthitelből, mint a frankhitelből.

A mostani forinthiteleseknek tehát lényegében "csak" a törlesztőrészletükre kell figyelniük, ezt pedig a jelzáloghitelük referencia-kamatlába befolyásolja. A 2009. évi CLXII. törvény 17/D. paragrafusa értelmében az új kamatot a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz kell igazítani. A referencia-kamatlábak tavaly év végén, idén év elején voltak mélyponton, májusban és júniusban megemelkedtek, majd nyári szintjükről kismértékben visszaapadtak, de nem tértek vissza a mélypontra. A változó kamatozású hitellel rendelkezők jelentős része tehát már idén ízelítőt kapott a kamatkörnyezet emelkedéséből, de mivel ők éveken keresztül a kamatcsökkenés áldásos hatásait élvezték, ez a kis emelkedés nem rázta meg döntő többségüket.

Nincs rá garancia, hogy ez így lesz a következő években is. Ahogy említettünk, a változó kamatozással (3,6,12 havi kamatperiódussal) rendelkező hitelek a leginkább veszélyeztetettek egy emelkedő kamatkörnyezet esetén, őket érheti igazán készületlenül a törlesztőrészlet-emelkedés. A Magyar Nemzeti Bank adatai alapján a lakáshitelek közel 60%-a tartozik ide, ami a szerződésszám-statisztikák alapján (arányosítva) csaknem 400 ezer lakáshiteles családot jelenthet. A szabad felhasználás jelzáloghitellel rendelkező családokkal együtt közel félmillió jelzáloghiteles háztartást érinthet a probléma. Nincs a láthatáron gyors megoldás: a jegybank technikai kivetítése alapján még tíz év múlva is az éven belül változó kamatozással rendelkező hitelek tehetik ki a jelzáloghitelek közel harmadát.

minősített fogyasztóbarát lakáshitelek (MFL): 2017 júniusa óta a gyors átfutási idővel, hosszú kamatperiódussal és 3,5%-ban korlátozott kamatmarzzsal rendelkező lakáshitelek nagy ösztönzést kaptak, így az MFL-hitelek aránya a 3 évnél hosszabb kamatperiódusú lakáshiteleken belül - a lakástakarékpénztári kölcsönök kiszűrésével - az év eleji 40 százalékról 60 százalék közelébe emelkedett,

adósságfék: 2018 október 1-je óta szigorúbb jövedelemarányos törlesztőrészlet szabályozás vonatkozik a 10 évet el nem érő kamatperiódusú hitelekre,

jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató: 2015 tavasza óta 15%-os, 2018 októberétől pedig 20%-os mértékben hosszú lejáratú jelzáloglevélből kell finanszírozniuk a bankoknak jelzáloghiteleiket, amelyekből az MNB is vásárol(t), ösztönözve a fix kamatozású hitelek kínálatát.

Mind a mai napig nem született olyan kormányzati vagy jegybanki intézkedés, amely érdemben orvosolná ezt a problémát, és egyre inkább úgy tűnik, nem is lesz ilyen. A Magyar Nemzeti Bank három fő lépést is tett a fix kamatozású hitelek elterjesztése érdekében, de ezek csak az újonnan kihelyezett hiteleket terelték a fix kamatozás felé:Miközben az új hitelkihelyezések viszonylag gyorsan, a meglévő hitelállomány csak lassan és nagyon fokozatosan tér át a biztonságosabb, hosszú kamatperiódusú hitelekre. Nem segíti, inkább akadályozza a kamatperiódus-váltást és a hitelkiváltásokat ( a kamatperiódus-váltáshoz általában erre van szükség ), hogy a közjegyzői díjak a közeljövőben ( a friss tervek szerint csak április 1-jén ) emelkedni fognak.

Nem tartozik a meglévő lakáshitel-állomány fent bemutatott problémájához, de érdekességként mindenképpen említést érdemel, hogy az új lakáshitelek kamatozása szempontjából sikerült számos európai országot is megelőznünk. Míg Lengyelországban, Finnországban, Romániában és Svédországban a lakáshitelek döntő többségét ma is változó kamatozás mellett veszik fel a háztartások, Magyarországon Belgiumhoz, Dániához és Németországhoz hasonlóan 20% alá csökkent az ilyen kamatozással rendelkező lakáshitelek aránya az új kihelyezésekben. A teljes lakáshitel-állományban, mint említettük, közel 60%-on állunk.