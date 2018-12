Hitelkatasztrófa magyar módra: 51 ezer elbukott lakás, százezres tömeg még mindig bajban

A magyar bankok 425 milliárdos profitot értek el az év első kilenc hónapjában, az MNB friss adatairól itt írtunk:Érdekes ábra jelent meg a Magyar Nemzeti Bank nemrég közzétett Pénzügyi stabilitási jelentésében . Ez azt mutatja meg, mi lett mára (pontosabban 2018 közepére) azzal a 164 ezer hazai jelzáloghitellel, amely 2013 végén késedelmes volt. Egészen jó arányban váltak ezek ismét teljesítővé: 80 ezer szerződés kikerült a késedelmes követelések köréből, kis részben a devizahiteles elszámolásnak is köszönhetően. Viszont bedőlt azóta másik 30 ezer ingatlanfedezetű hitel, így összességében még mindig 114 ezer jelzáloghitel van jelentős késedelemben. Ezek közül 41 ezer van a hitelintézeteknél, 73 ezer pedig pénzügyi vállalkozásoknál, döntően követelésvásárló cégeknél.

Ha az ingatlanok oldaláról nézzük meg, mi történt 2013 eleje óta, akkor azt látjuk az MNB friss statisztikáiban, hogy 51 ezer család veszítette el lakástulajdonát csaknem hat év alatt. Közülük 33 ezer családon a Nemzeti Eszközkezelő segített (az intézmény 36 ezres kvótája a folyamatban lévő ügyekkel együtt betelt), így bérlőként jórészt a lakásban maradhattak, viszont csaknem 7 ezer család ingatlanát a pénzügyi intézmények, több mint 11 ezer háztartásét pedig maguk a bedőlt hitellel rendelkező adósok értékesítették a piacon. Az idei évben szeptember végéig 2200 lakóingatlant kényszerértékesítettek a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások, ami 33%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Az MNB adatai szerint a végrehajtásokon átlagosan 17%-kal kisebb összeghez jutnak a bankok, mintha nem jogi úton hajtják be a követelésüket.

Az MNB említett Pénzügyi stabilitási jelentése szerint nagyon eltér az adósok törlesztési fegyelme aszerint, mikor adósodtak el: a 2014 után kihelyezett jelzáloghitelek estében 1% alatt van a 90 napon túl késedelmes hitelek aránya, a 2006-2008 között kihelyezett (korábban főleg devizaalapú) hiteleknél viszont egészen magas az arány, több mint 30%. Az ábrán a követelésvásárlókhoz került hitelek is szerepelnek, ezért ilyen magas a bedőlési ráta. A nem teljesítő hitelek aránya a teljes pénzügyi rendszerben (vagyis a követelésvásárlókkal együtt) a KHR-t kezelő BISZ Zrt. közlése szerint még mindig 18%-on áll.

A bankok nemcsak a jelzáloghitel-, hanem a fedezetlen fogyasztási hitelportfóliójukat is jórészt kipucolták mára, így a 90 napon túl nem teljesítő lakossági hiteleik aránya békebeli szintre, 5,2%-ra csökkent szeptember végére az MNB most pénteken közzétett adatai szerint. Utoljára 2009 tavaszán jártak itt a pénzintézetek. A ráta csökkenéséhez most már a hitelezés felpörgése, vagyis a teljes hitelállomány bővülése is egyre inkább hozzájárul, enélkül számításaink szerint valamivel a tényleges szint fölött, 5,5% körül tartana a bedőlt hitelek aránya.

A bankoknál maradt 294 milliárd forintnyi 90 napon túl késedelmes lakossági hitelnek a 71%-a jelzáloghitel, 29%-a pedig fedezetlen fogyasztási hitel. A teljes nem teljesítő állományt a bankok a júniusi adatok szerint 55,9%-ban fedezték le értékvesztéssel. Hogy ez sok vagy kevés, azt jellemzően az dönti el végül, hogy amikor értékesítik a bankok ezeket a követeléseket a követelésvásárlók számára, akkor végül nyereséggel vagy veszteséggel tudnak kiszállni belőlük. Manapság a nyereséges, de legalább semleges eredményhatás a jellemző, vagyis a fedezettségi szint megfelelőnek tekinthető.

Az idei év első három negyedévében a bankok bruttó 101 milliárd forintnyi követelést értékesítettek (ezek jó része nem teljesítő). A könyveikben ezeket a leírások után nettó 35 milliárd forinton tartották nyilván, az értékesítés során pedig 41 milliárd forintot nyertek rajtuk.

A bankoknál maradt hitelek közül az autóhiteleknél és a szabad felhasználású jelzáloghiteleknél a legmagasabb a nem teljesítő hitelek aránya, a lakáshitel-állományukat azonban mára szinte teljesen megtisztították a bankok, ezek körében mindössze 2-3% a nem teljesítő hitelek aránya.

A minimálbér összegével legalább 90 napon túl tartozók felkerülnek a KHR negatív adóslistájára, régi nevén a BAR-listára is. Az ügyük megoldása után egy évig még nyilvántartják itt a mulasztásukat. Jelenleg még mindig több mint 1,4 millió nyitva lévő mulasztást tartanak nyilván a rendszerben, ezek többsége azonban darabszám szerint nem többmilliós jelzáloghitel (ezekből, mint említettük, 114 ezer van), hanem néhány százezer forint értékű fogyasztási hitel.

Ellenük jelenleg a követeléskezelők részéről (az ő adataik szerint) közel 700 ezer végrehajtás van folyamatban, és az elmúlt egy évben 300 ezer fizetési meghagyást indítottak velük szemben. Hogy mi történik az adósokkal, miután a követeléskezelőkhöz kerülnek, arról nemrég Felfalusi Péterrel, az Intrum vezérével beszélgettünk:A mélyszegénységben élő, adósságcsapdába került családok megsegítésére nemrég Berlinger Edina, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára tett javaslatot a Portfolio hasábjain: