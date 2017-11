Lépett az MNB, mi lesz most a lakáshitelekkel?

A kamatkockázat az új devizakockázat

Nem lenne jó, ha tíz-húsz év múlva az lenne a vád, hogy a bankok nem magyarázták el kellő részletességgel a forinthitelek kamatkockázatát. Aki ugyanis nem fix kamatozású forinthitelt vesz fel, annak ugyanúgy kell számolnia a kamatkockázattal, mint hajdan a devizahiteleseknek az árfolyamkockázattal

A bejelentésről itt írtunk:- mondta Csányi Sándor néhány hete a Portfolio-nak adott interjújában

Márpedig az MNB adatai azt mutatják, hogy az idén kihelyezett lakáshitelek 41%-a változó kamatozású (legfeljebb 1 éves kamatperiódusú), az elmúlt 3 hónapban pedig még nőtt is az arányuk, csaknem 44%-ra. Ezek az ügyfelek rövid távon is ki vannak téve annak a kockázatnak, hogy a törlesztőrészletük megemelkedik. Ha például egy jelenleg 5%-os kamatozású hitel kamata 8%-ra ugrana, akkor futamidőtől függően akár harmadával, ha pedig 10%-ra, akkor akár a felével is megugorhat a törlesztőrészlet.

Lépett az MNB eddig is, de nem elég nagyot

elsőként bevezették a jelzáloghitel-finanszírozás-megfelelési mutatót (JMM), amelynek értelmében idén áprilistól elvárja az MNB, hogy legalább 15%-ban hosszú lejáratú jelzáloglevélből finanszírozzák jelzáloghiteleiket a bankok (akár közvetlen kibocsátással, akár jelzálogbanki refinanszírozással), ez 2018 októberében 20%-ra nő,

idén nyáron bevezették a minősített fogyasztóbarát lakáshiteleket, amelyek lényege az árazás szempontjából az, hogy legalább 3 éves kamatperiódus mellett nem mehet 3,5% fölé e hitelek referenciahozam (jellemzően ÁKK-hozam, illetve BIRS) feletti kamatfelára.

Az MNB régóta érzi, hogy ez így nincs teljesen rendben:

A statisztikák azonban nem azt mutatják, hogy látványosan csökkent volna a fix kamatozású lakáshitelek átlagos hitelkamata (inkább a változó kamatozásúaké esett), így a jegybank joggal gondolhatja, hogy még vonzóbbá kell ezeket tenni a hitelfelvevők számára.

Itt az új fegyver, de még bizonytalan a hatékonysága

a negyedévente 300 milliárd forintos kerettel a bankok számára elérhető kamatswap ügyletek (IRS-ek) és

az MNB jelzáloglevél-vásárlásai is, amire az MNB előző vezetése idején, a válság kezdetén már volt példa, a lanyha jelzáloghitelezés miatt azonban akkor gyorsan értelmét vesztette. Most azonban a jelzáloglevelek szerepének felértékelődése és a jegybank mai bejelentése nyomán jelentős (Nagy Márton szerint közel 500 milliárd forintos) keresletet támaszthat az MNB a bankok forráselemei iránt (ugyanis jelenleg mintegy 900-951 milliárd forintos hazai

Mivel a bankok aligha fogadnak el ennél szűkebb kamatfelárat (eredetileg állítólag 2,5%-ot akart az MNB, de úgy tűnik, végül alulmaradt a banki lobbival szemben), adja magát, hogy a kamat másik elemét, a jelzáloghitelek forrásköltségét csökkentse a jegybank.Ezt a célt szolgálhatjákjelzáloglevél-állományról van szó), leszorítva a hosszú lejáratú források költségét.

pontosan mekkora forrásköltség-csökkenést hoz a bankok számára,

mennyire szűkül a rövid és hosszú lejáratú hitelek kamata közötti rés, illetve

erre miként reagálnak a jövőbeni hitelfelvevők,

mennyire lesz sikeres a program a hosszú lejáratú lakáshitelek arányának növelésében.

Az persze még nagy kérdés, ezAz irány tehát egyértelmű, a mérték azonban nem.

Az MNB mai bejelentésének a célja tehát szemmel láthatóan nem a lakáshitelezés egészének ösztönzése, vagy éppen a lakáspiac stimulálása. A válság elmúltával erre igazán szükség sincsen. A kamatkockázatok háztartásoktól való részleges átvállalása azonban indokolt lépés a jegybank részéről. Mivel a jegybank új intézkedései közvetlenebbül a bankközi hosszú hozamokra (BIRS), közvetettebben pedig a rövid hozamokra (BUBOR) is hatással lehetnek, a meglévő lakáshitelek kamatára is jótékony hatással lehetnek a bejelentett intézkedések. A bankok is pozitívan fogadhatják az intézkedést, hiszen ezúttal nem szankcionálásról, hanem ösztönzésről van szó.