Megrohanták a magyarok a bankokat, de mi folyik itt az utóbbi hetekben?

Megvannak az éves adatok

A Magyar Nemzeti Bank ma tette közzé a bankszektor decemberi hitel- és betétstatisztikáit, így most már rendelkezésünkre állnak a teljes 2018. évi adatok. Ami a háztartási hitelezést illeti, 1623 milliárd forintnyi hitelt vettünk fel tavaly, ami 28%-kal több a 2017-esnél. A 2007-es és a 2008-as csúcstól azonban elmarad, utóbbinak éppen a háromnegyede.

2018 slágere a személyi kölcsön volt, amelyekre 451 milliárd forintnyi hitelszerződést kötöttek a háztartások (31%-os éves növekedés), ez csaknem másfélszerese a 2008-as eddigi csúcsnak.

A lakáshitelek éves kihelyezése kereken 850 milliárd forint volt (48%-os éves növekedés), ami csak hajszállal marad el a 2008-as 851 milliárd forintos rekordtól.

Rekordszinten, illetve rekord közelben vannak viszont ezen belül a személyi kölcsönök, illetve a lakáshitelek:

a lakossági hitelállomány az egy évvel korábbi 1,3% után 5,8%-kal nőtt tavaly, vagyis még mindig jelentős a törlesztések állománycsökkentő hatása,

ezen belül a lakáshitelek állománya 10,0%-kal, a személyi kölcsönöké 37,4%-kal emelkedett,

a szabad felhasználású jelzáloghitelek viszont tovább amortizálódnak: állományuk 12,9%-kal apadt,

a vállalati hitelállomány az egy évvel korábbi 9,5% után rendkívül dinamikusan, 14,8%-kal nőtt.

a lakossági betétállományban az egy évvel korábbi 4,9% után 2018 13,8%-os bővülést hozott,

ezen belül a látra szóló betétek 21,3%-kal emelkedtek, a lekötött betétek 1,2%-kal apadtak,

a vállalati betétállomány az előző évihez hasonló mértékben, 14,7%-kal bővült tavaly.

A fenti adatok az új kihelyezésre vonatkoznak, nézzük a teljes hitel- és betétállományok tavalyi alakulását! Ami a hiteleket illeti,Ha pedig a betéteket nézzük,

Képszakadás decemberben

December hónapban azonban több fronton is megszakadt az év addigi részére jellemző kétszámjegyű növekedés. Lakáshitel-szerződést például nagyjából ugyanannyit kötöttek (56,7 milliárd forint), mint egy évvel korábban, és a szabad felhasználású jelzáloghitelek mellett az autóhitelek új kihelyezése is csökkent. A személyi kölcsönöknél az ütem csökkenéséről beszélhetünk: az új volumen 29%-kal nőtt.

Egyelőre nem lehet megmondani, hogy trendfordulóról vagy átmeneti megingásról beszélhetünk-e a lakossági hitelezésben. Január hónappal kapcsolatban az utóbbi hetekben vegyes banki tapasztalatokról hallottunk (vannak, aki keresletemelkedésről, mások viszont jelentős visszaesésről számoltak be). A januári hiteladatokat március elején fogjuk megismerni.

Az mindenesetre egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a 2008-as hitelezési csúcsot (a szabad felhasználású jelzáloghitelek kvázi hiánya miatt) nem sikerül idén elérnie a magyar lakossági hitelpiacnak. Egyes banki forrásaink a hitelkihelyezések idei tetőzését várják.

A szakadás a tranzakciós adatokon is látszik: decemberben csak 5,2 milliárd forinttal vettünk fel több hitelt, mint amennyit törlesztettünk - ez az adat az utóbbi hónapokban jellemzően 50 milliárd forint körül volt.

A változó kamatozású hitelek szinte teljesen kiszorultak az új lakáshitelek piacáról: arányuk mindössze 5% volt decemberben. Ezzel szemben a lakáshitelek 69%-át több mint 5 éves kamatperiódussal vették fel a családok.

Miközben a lakáshitelek átlagkamata 4,9% környékén stagnált, a változó kamatozású lakáshitelek átlagkamata 2,8%-ra csökkent. A bankközi kamatok kedvező alakulása mellett valószínűleg annak is köszönhető ez, hogy ilyen hitelt kisebb kockázatvállalással (alacsony jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató, JTM) lehet csak felvenni október eleje óta.

December végén a lakosság 6149 milliárd forinttal tartozott a bankoknak, ennek 54%-a volt lakáshitel, 17%-a szabad felhasználású jelzáloghitel, 11%-a pedig személyi kölcsön.

A hiteleknél jóval, közel 44%-kal több betéttel rendelkezik a lakosság, így a lakossági hitel / betét mutató a 70%-ot sem éri el a bankoknál. A betétek több mint kétharmada lekötés nélküli, látraszóló betét.

Ez nem csoda: nincs jele a betéti kamatok emelkedésének, decemberben például átlagosan 0,18%-ot fizettek a bankok egy éven belül lekötött betétre.

Ami a vállalatokat illeti, december hónap náluk sem volt erős a hitelfelvételek szempontjából. Ez ugyanakkor részben talán a kivárással is magyarázható: januárban indult el az NHP fix, amely hosszú lejáraton is alacsony fix kamatot kínál a vállalkozások számára. Egy banki elemző forrásunk szerint ennél még nagyobb hatása lehetett a tranzakciós adatokra az EU-források beáramlásának: akik erre előfinanszírozást vettek igénybe korábban, most a hitelüket előtörleszthették.

A szezonálisan indokolhatónál is gyengébben alakult tehát a december hónap a tranzakciók szempontjából, de így is jelentős éves emelkedést mutatott a vállalati hitelállomány, ahogy fent említettük. A nettó hiteltranzakciók volumene tavaly 892 milliárd forint volt a vállalatoknál, ami nagyobb a 2007-es (naptári évi) eddigi csúcsnál.