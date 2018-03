Nagy nap a mai: így kaphatsz állami ingyenmilliókat mostantól

Fontos téma lesz a CSOK közelgő Hitelezés 2018 konferenciánkon, regisztráljon most! ÁTTEKINTÉS

1. Nem mindig kell levonni a már felvett támogatást a CSOK összegéből

februárban bejelentett és ma hatályba lépett változások nem változtatják meg a CSOK alapelvét: továbbra is a gyermekvállalást és az ingatlanpiacot ösztönzi az állam egyszeri, vissza nem térítendő támogatással. Bár a lakások nagyot drágultak két év alatt, nem változott a támogatási összeg sem: 600 ezertől 10 millió forintig lehet igénybe venni függően, hány gyermekünk van, és használt vagy új lakásba, házba költözünk. Összegyűjtöttünk azonban hét nagy változást, amelyre nagyon érdemes odafigyelni.Továbbra is alapszabály, hogy ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni a CSOK-ot, tekintetbe véve a korábban felvett támogatást (pl. szocpol) is. Eddig azonban kötelező volt levonni a már igénybe vett támogatás összegét a teljes gyermekszám után járó CSOK összegéből. A harmadik gyermeket vállaló, új lakásba költöző párok például 10 millió helyett 8 millió forintot kaphattak, ha korábban 2 millió forintnyi szocpolt már igénybe vettek. Mostantól viszont figyelmen kívül lehet hagyni ezeket a gyermekeket, ha így kedvezőbb az igénylőnek. Tehát lényegében kétféleképpen lehet kiszámítani a felvehető összeget, és a két összeg közül a nagyobbikat lehet felvenni. Az említett példában ez éppen nem okoz változást, hiszen egy új gyermek után csak 600 ezer forintot lehetne felvenni, így a 8 milliós összeget érdemes választani. Ha viszont az illető használt lakásba költözik, és a szocpol felvétele óta 2 új gyermeke születik, a négy gyermek után 1 430 000 forintot vehet fel az eddigi 750 000 helyett. A szabályváltozás igazán a használt lakás vásárlók egy részének kedvez.

2. Nem probléma a meglévő lakástulajdon

3. Nem kell olyan sokat várni a jóváhagyásra

4. Több pénz kérhető bővítésre

5. Nem feltétlenül kell magyar tb-t igazolni

Új lakás vásárlása vagy építése esetén eddig is megtarthatta meglévő lakástulajdonát az igénylő, csak annyi volt az elvárás, hogy életvitelszerűen kell élnie új lakásában. Használt lakás esetén viszont élt egy korlátozás: legfeljebb 50%-os tulajdoni hányaddal lehetett rendelkezni másik lakásban (kivéve, ha haszonélvezeti jog volt a meglévő lakáson). Ezt a korlátozást eltörölték, most már másik lakáson meglévő tulajdon esetén is igényelhető a CSOK, megmaradt viszont az a szabály, hogy az igénylőnek vállalnia kell, hogy a vételár (vagy bővítés esetén a bekerülési költség) kiegyenlítésére használja fel a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül értékesített lakástulajdonának az eladási árát, csökkentve bizonyos tételekkel. Az említett tulajdoni korlátozás eltörlése szintén a használt lakást vásárlóknak kedvez.Megjelentek a hitelintézetekre vonatkozó új határidők: lakásvásárlás esetén a kérelem benyújtásának napját követő 30 napon belül, lakás építése vagy bővítése esetén pedig a kérelem benyújtásának napját követő 60 napon belül kell elbírálnia a hitelintézetnek a kérelmet. A hiányos dokumentáció kiegészítésére biztosított időtartam a határidőbe nem számít bele. A kérelem benyújtásának napja az a nap, amikor az igénylő a kérelmet és az igénylési feltételeket igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat hiánytalanul benyújtja a hitelintézetnek. A hitelintézetnek ezekről igazolást kell adnia az igénylőnek, amelyben tájékoztatja a kérelem elbírálásának az időtartamáról az esetlegesen szükséges kiegészítésekről. A kérelem benyújtásának minősül az is, ha a kérelmet és a becsatolt dokumentumokat a hitelintézet függő közvetítője vette át.Eddig úgy volt, hogy a CSOK-ot még a bővítési munkálatok megkezdése előtt kellett igényelni, most azonban már a folyamatban lévő bővítésre is jár a pénz a gyermek után. Ennél nagyobb változás, hogy eltörölték azt a szabályt, amely szerint bővítés esetén a családi otthonteremtési kedvezmény nem haladhatja meg a számlával igazolt bekerülési költség 50 százalékát. Vagyis most már akár a teljes bővítést meg lehet finanszírozni a használt lakás támogatási összegének megfelelő, gyermekszámtól függő összegű CSOK-kal. Továbbra is be kell nyújtani azonban a a készültségi fokkal a hitelintézet által elfogadott bővítési költségvetésben szereplő, a készültségi foknak megfelelő bekerülési költség legalább 70 százalékát igazoló számlákat. Lakás bővítésének minősül egyébként a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése, (ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is), valamint az emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás. A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének.A 10 millió forintos támogatási összeghez legalább 2 éve, a többi támogatáshoz legalább 180 napja társadalombiztosítási jogviszonyban kellett eddig is állnia legalább egyik igénylőnek (ebben 30 napos megszakítás lehetett). Nehézség volt viszont a külföldön dolgozók számára, hogy az igénylés pillanatában már a hazai társadalombiztosítás alatt kellett állniuk (még ha egy napja tartott is ez). Ezt a szabályt azonban új és használt lakások esetében sem kell ezután alkalmazni, házastársak vagy élettársak esetén is elégséges, hogy legalább az egyik fél a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik EGT-állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja. Emellett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalni kell, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszer biztosítottjává válik.

6. Később is benyújtható az igénylés, ha lakást veszel

7. Nem kell minden igazolást beszerezni

A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását használt vagy új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül kellett kérni eddig a hitelintézettől. Ez a szabály egyszerűen 180 napra változott, vagyis ha lakást vásárolunk, még csaknem fél éven keresztül igényelhetjük a CSOK-ot.

A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását használt vagy új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül kellett kérni eddig a hitelintézettől. Ez a szabály egyszerűen 180 napra változott, vagyis ha lakást vásárolunk, még csaknem fél éven keresztül igényelhetjük a CSOK-ot.Nyilatkozati elvet vezettek be, vagyis nem feltétlenül kell erkölcsi bizonyítvánnyal igazolni a büntetlen előéletet, NAV-igazolással a köztartozásmentességet, házassági anyakönyvi kivonattal a házastársi kapcsolatot, jogerős bírósági ítélettel az elvált szülők kiskorú gyermekeinek elhelyezését, gyámhatósági határozattal az örökbefogadást, kirendelő határozattal a gyámság fennállását, igazolással a tanulói jogviszonyt vagy a megváltozott munkaképességet. A büntetőjogi felelősség vállalásával tett teljes bizonyító erejű magánokirat helyettesítheti ezeket, ezzel érdemben csökkent a CSOK-igénylők adminisztrációs terhe, és felgyorsult az igénylés várható folyamata.