Orbán Viktor új kamatmentes hitele: 10 dolog, amit már tudunk és 10, amit még nem

Fontos téma lesz ez Hitelezés 2019 konferenciánkon, érdemes most regisztrálni a rendezvényre! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Bevezetjük a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását. Minden 40 év alatti nő, aki első házasságát köti, a közös élet kezdéséhez 10 millió forint összegű kedvezményes kölcsönben részesülhet. A törlesztést az első gyermek érkezésekor három évre fölfüggesztjük, a második gyermek érkezésekor újból három évre fölfüggesztjük, és a tőketartozás harmadát nem kell visszafizetni. Ha harmadik gyerek is születik, akkor a kölcsön további részét teljes egészében elengedjük.

házasságkötéskor jár majd a támogatás a még hajadon 40 év alatti nőknek,

a hitel a gyermektelenek számára azonos feltételekkel lesz igénybe vehető (kivéve a miniszterelnök által említett törlesztés-felfüggesztést és tartozás-elengedést), és

alanyi jogon mindenki megkaphatja a hitelt, aki az említett feltételeknek megfelel.

10 dolog, amit már tudunk (legalábbis tudni vélünk) az új kamatmentes hitelről

10 dolog, amit még nem tudunk az új kamatmentes hitelről

Fontos téma lesz ez Hitelezés 2019 konferenciánkon, érdemes most regisztrálni a rendezvényre! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Óriási ováció fogadta Orbán Viktor vasárnapi évértékelőjén a miniszterelnök első bejelentését , amelyet most szó szerint idézünk:A miniszterelnök mondataiból leginkább arra következtettünk, hogyBár nem mondta ki mindezt egyértelműen a miniszterelnök, joggal következtethetett erre minden érdeklődő. Azóta kiderült, hogy nagy valószínűséggel egyik sem lesz így, de haladjunk sorjában!: ez a mi értelmezésünkben 0%-os kamatlábbal rendelkező hitelterméket jelent, aminek a törlesztőrészlete a maximum 10 millió forintos hitelösszeg és 20 éves futamidő mellett havi 41 667 forint lenne. Csak mellékesen jegyezzük meg, hogy ehhez képest a kormány vasárnap óta rendre havi 50 ezer forintos törlesztőrészletről beszél. (Elképzelhető, hogy ebben már egy 3 éves felfüggesztést is figyelembe vettek, ezért 17 éves törlesztési időszakkal számoltak, amire 49 020 forintos havi törlesztőrészlet jön ki).: a mi értelmezésünkben ez a családalapítás finanszírozásának, az ingatlan- és autóvásárlásnak, a hitelösszeg ( pl. babakötvénybe vagy más állampapírba való nagyon kedvező ) befektetésének és a hitelkiváltásnak a lehetőségét is magában foglalja. A választandó hiteltípus miatt lesz majd ennek jelentősége, lásd alább. A szabad felhasználásból követekezik egyébként, hogy a CSOK-kal ellentétben semmiféle röghözkötést nem alkalmaz a kormány az új hitelnél.: 2019. július 1-jén nyílik meg a lehetőség a házaspárok számára, hogy belépjenek a programba (ami feltételezésünk szerint a hiteligényük jóváhagyását jelenti). Ehhez nem szükséges gyermekkel rendelkezni és gyermeket előre vállalni sem (de ha nem születik időben gyerek, a pár rosszul járhat, lásd alább). Három évig lehet (valószínűleg 2022. június 30-áig) belépni, utána már nem számíthat erre a lehetőségre a házaspár.: az életkor meghatározása egyértelmű, a 18 év alatti házas nők kis táborától eltekintve megfelel Orbán Viktor bejelentésének. A hároméves munkaviszonyba a felsőoktatási tanulmányok és a gyes/gyed is beleszámít, többet (pl. külföldi és megszakított jogviszony, férj munkaviszonya) egyelőre nem tudunk.: egyrészt a törlesztés felfüggesztését, másrészt az aktuális tartozás elengedését jelenti ez. Minden gyermek érkezésekor 3 évre felfüggesztik a törlesztést (ezen időszakban nem csökken a tartozás), ezen túl a második gyermek érkezésekor a fennálló hiteltartozás 30%-át, a harmadik gyermek érkezésekor a 100%-át elengedik.: a belépéstől (vélhetően a hitel jóváhagyásától) számítva 5 éven belül kell gyermeket szülni ahhoz, hogy kamatmentes maradjon a hitel. Tehát az óra nem 2019. július 1-jétől, hanem a hitelfelvételtől ketyeg. Ha a futamidő első 5 évében nem jön baba, akkor nemcsak piaci kamatozásúvá válik a hitel (akármit is jelentsen ez), hanem a már igénybe vett kamattámogatást is vissza kell fizetni. Számításaink szerint 5%-os kamattámogatást, a maximum 10 milliós hitelösszeget és 20 éves futamidőt feltételezve ez 2,2 millió forint kamattámogatás visszafizetését, és ezen túl havonta 24 ezer forinttal magasabb (66 ezer forintos) törlesztőrészletet jelent.: A hitel teljes kamatmentességéhez és az első törlesztés-felfüggesztéshez legalább egy, a részleges tartozás-elengedéshez kettő, a teljeshez pedig három gyermeket kell szülni, mindegyiket 2019. július 1-je után. Akinek tehát már van egy vagy két gyermeke, szintén további három gyermeket kell szülnie a majd akkor fennálló hiteltartozás teljes elengedéséhez. (Erről Novák Katalin meglehetősen félreérthető nyilatkozatot adott, de azóta az Emmi pontosított ). E pont miatt a legnagyobb arányban azok vehetik igénybe a vissza nem térítendővé váló hitelt, akik teljes egészében a családalapítás előtt állnak.: nem arról van szó tehát, hogy állami forrásból alanyi jogon osztogatnák a hitelt. Novák Katalin szerint kereskedelmi bankok nyújtják majd a hitelt , és szavaiból arra lehet következtetni, hogy a normál banki hitelbírálaton kell átesni hozzá.: a kamatkedvezményt tartalmazó, állami programban érintett hitelek Magyarországon állami kamattámogatást élveznek. Nagyon valószínű, hogy ez a program is ilyen lesz, mivel bár egészen egyértelműen kimondva ezt nem hallottuk, erős utalások történtek rá a kormány részéről. A nagy kérdés költségvetési szempontból az, mekkora kamatot számítanak fel a bankok, amit a kormánynak ezzel a kamattámogatással 0%-ra kell majd levinnie a hitelfelvevők számára.: Novák Katalin számos médiumnak tájékoztatást adott arról, hogy a hitel nemcsak kamatmentes, de díjmentes is lesz. A fentiek alapján azok számára lesz teljesen ingyenes, akik a belépéstől számított 5 éven belül gyermeket szülnek.Valószínűleg ez lesz a legfontosabb kérdés az új hitellel kapcsolatban a hitel kihelyezését végző kereskedelmi bankok számára. A bankok alapvetően kétféle szabad felhasználású hitelt nyújtanak manapság: szabad felhasználású jelzáloghitelt és személyi kölcsönt. Akármelyikben is gondolkodik a kormány, mind a kettőnek megvan a hátránya: a szabad felhasználású jelzáloghitel ingatlan megterhelésével jár, ami problémás lehet azon házaspárok számára, akik már rendelkeznek jelzáloghitellel. Joggal merülhet fel sokakban a félelem, hogy meglévő jelzáloghitelük relatíve magas meglévő hitelfedezeti mutatója (LTV) miatt elesnek a hiteltől. Ha viszont fedezetlen termékben gondolkozik a kormány, azért a bankok nagyon magas, 10% feletti átlagos kamatot fognak kérni. Ekkora kamattámogatás az állam számára nagyon drága lenne. A költségvetési kiadások mértéke természetesen nem csak ettől, hanem a jogosultak pontos meghatározásától és az igénybevétel arányától is függ majd.A fentiek miatt gondoljuk azt, hogy a visszafizetésre valamifajta állami kezességre, garanciára is szükség lesz, hogy a jelzáloghitelek banki (támogatással nem csökkentett) kamatszintje mellett, de ingatlanfedezet nélkül hajlandóak legyenek a bankok ilyen hitelt nyújtani. Ez egy új típusú hiteltermék kidolgozását követelheti meg tőlük. Ennek kapcsán felvethető még egy dilemma: ha fedezetlen, de a jelzáloghitelekhez hasonló (banki, támogatással nem csökkentett, "piaci") kamattal rendelkező termékről lesz szó, akkor kedvezőbb lesz a legjobb személyi kölcsönnél is még azok számára is, akik egyáltalán nem terveznek gyereket. Ez indokolatlan, a kormány által nem szándékolt felhasználás lenne, amely versenyt támasztana a kereskedelmi bankok saját termékeivel szemben. Különösen azt figyelembe véve, hogy az első 5 évben mindenképpen kamatmentes lesz a hitel. Érdemes lesz mindezt fontolóra vennie a kormánynak.Úgy tűnik, nem kérdés, hogy banki hitelbírálatra szükség lesz, ez azonban nem lesz szükségszerűen egységes. Ahány bank, annyi szokás az ár- és nem árjellegű hitelezési feltételek területén. Kérdés, ezek egységesítésére mennyire akar vagy tud hangsúlyt fektetni a kormány, nem fordul-e elő például, hogy bizonyos ügyfélrétegek azért esnek el a hiteltől, mert egy-egy bank elutasította őket, miközben máshol fel tudták volna venni a hitelt. Fordítva is problémás lehet ez: olyanok is kaphatnak 1-1 kockázatvállaló banktól hitelt, akiknek a bankok többsége nem adott volna. A bankokra bízott hitelbírálat tehát nem egységes hitelfeltételek kialakulásával járhat annak ellenére, hogy a lakossági hitelekre vonatkozó adósságfék-szabályok várhatóan érvényesek lesznek az új hitelre is. Ez utóbbi egyébként meghiúsíthatja a hitelfelvételt sok jelzáloghitellel rendelkező házaspár számára (ha már amúgy is kifeszített pl. a jövedelemarányos törlesztőrészletük vagy ha jelzáloghitelről lesz szó, az említett hitelfedezeti mutatójuk).Minden gyermek születésekor három évre függeszti fel a kormány a hitel törlesztését, ami azt jelenti, hogy az eredeti 20 éves törlesztési időszak egy új gyermek esetén 17 évre, két új gyermek esetén pedig 14 évre csökken (3 új gyermek esetében megszűnik), amennyiben nem lesz a gyermekek között időbeni átfedés, és a futamidőt kőbe vésettnek tekintjük. Ebben az esetben a törlesztőrészlet emelkedhet meg az első új gyermeket szülők számára (a 2. gyermek után a 30%-os tartozás-elengedés ezt kompenzálhatja) a törlesztési időszak csökkenése miatt. Az is lehet azonban, hogy ilyenkor a futamidő lesz rugalmas, és a törlesztőrészlet marad az eredeti szinten, ez egyelőre nem világos.Nem világos, hogy miért beszél a kormány a nők hiteléről, hiszen minden esetben házaspár hitelfelvevőkről lesz szó, akik számára a bankok maguk is mint adóstársak számára szoktak jellemzően nagy összegű hitelt nyújtani. Valószínű, hogy válás esetén az együtt szerzett közös vagyonhoz hasonlóan osztoznak a tartozáson is az elvált felek, de ez egyelőre ennél a "női" hitelnél nem egyértelmű.Ahogy fent említettük, nem tudni, hogy milyen megszakítások és külföldi jogviszonyok lesznek megengedhetők a 3 éves munkaviszony igazolása során, és hogy a férjre is vonatkozni fog-e a 3 éves munkaviszony előírására vonatkozó feltétel.Kérdés, hogy a 10 milliós összegtől és a 20 éves futamidőtől mennyire lehet majd elrugaszkodni, például 5 vagy 10 éves futamidő is szóba jöhet-e. Ez a hitel felhasználásának megtervezésekor érdekes lehet a hitelfelvevők számára, és jelentősége lesz abban is, mennyire fogják a személyi kölcsön olcsóbb alternatívájaként kihasználni a lehetőséget azok is, akik egyáltalán nem terveznek gyermeket.Azt már tudjuk, hogy az első gyereknek a programba való belépés (valószínűleg a hitel jóváhagyása) után 5 éven belül kell megszületnie, de nem tudni, hogy elég lesz-e akár 15-20 év múlva megszülni a második és harmadik gyermeket a hitel részleges, illetve teljes elengedéséhez. Ez hosszú távú elköteleződést jelentene az állam számára, ugyanakkor minél később történik ez, annál kisebb összegűt, hiszen a tőketartozás (a gyerekszületés utáni 3 évet leszámítva) a törlesztés következtében is csökken.A kormány családtámogatási intézkedései tudomásunk szerint nem diszkriminálják negatívan az örökbefogadókat (néhol pozitív megkülönböztetés is előfordul, például 2 többletévet kapnak a gyermekvállalás teljesítésére a CSOK esetében), így bár róluk még senkit nem hallottunk beszélni az új kamatmentes hitel kapcsán, valószínűleg ők is igénybe vehetik a programot. A CSOK estében az örökbefogadás időpontja felel meg a születés időpontjának, vélhetően ezúttal is így lesz.Banki forrásaink csak a médiából értesültek a kormány új terveiről, és csak homályosan következtettek arra, hogy egyáltalán szerepük lesz az új hitelek terítésében. Sok más kormányzati intézkedés gyakorlati tanulsága alapján érdemes lenne minél előbb elkészíteni a szükséges jogszabályokat és megküldeni a bankok számára a rájuk vonatkozó feltételeket. Ebben kifejezetten gyenge a kormány eddigi gyakorlata.