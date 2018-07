Pánik a lakásáfa körül: nem segít a nagy bűvészmutatvány?

Megúszható-e a lakásdrágulás?

mennyire lesznek hajlandók vállalni a vevők ilyenkor annak a pénzügyi és jogi kockázatait, hogy a fejlesztő lelép a pénzzel, és nem fejezi be a beruházást, illetve nagyon rossz minőségben adja át a lakást?

elfogadja-e az 5%-os áfát tartalmazó előlegszámlákat a NAV akár olyan szélsőséges esetekben is, amikor a számla kiállítása vagy kifizetése időpontjában még csak a telek és a tervrajz áll rendelkezésre, vagy a ház alapozása fejeződött csak be?

adócsalásnak számít-e, ha 5%-os áfát fizet valaki egy olyan "előlegre", amit a kockázatok elkerülése érdekében zárolt számlára utalnak vagy ügyvédi letétbe helyeznek, és nem kerül tényleges átadásra 2019 végéig a fejlesztő részére?

hajlandók-e a vevők számára lakáshitelt adni a bankok ezeknek az előlegszámláknak a kiegyenlítésére még a használatba vétel vagy az albetétesítés előtt, és ha igen, milyen biztosíték vagy díj fejében?

Kifizethető-e 5%-os lakásáfával jó előre a teljes vételár?

a felek a szerződéskötési szabadságból következően meghatározhatják, hogy a szerződés megvalósulását előleggel biztosítják-e. Nincs, és nem is lehet olyan adójogszabály, amely előírná, hogy az előleg összege maximum az ellenérték mekkora hányada lehet (adómérték-változás esetén sem). Ebben az esetben a termék értékesítőjének a termék teljes ellenértékét előlegként kell számláznia. A fizetendő adót előleg esetében annak jóváírásakor, kézhezvételekor kell megállapítani. Előleg fizetése esetén az adómérték szempontjából nincs jelentősége, hogy a beruházás milyen fázisban tart. Ha a később kiállított végszámla áfatartalma 27% is lesz, az áfafizetési kötelezettség ettől még az előlegszámláknak megfelelően 5% marad. Mindez azonban inkább jogelméleti megközelítés, a minisztérium nem tartja túl életszerűnek, hogy a gyakorlatban a teljes vételárat előlegként kifizesse a vevő úgy, hogy pl. még csak a beépítésre váró telek van meg.

Mehet-e az 5%-os áfájú előlegfizetés zárolt számlára (vagy ügyvédi letétbe) is?

az áfatörvény szabályai szerint ahhoz, hogy egy összeg előlegnek minősülhessen, többek között szükséges, hogy azt a termék értékesítője kézhez vegye, vagy a részére jóváírják, azaz az értékesítő rendelkezésére álljon. Zárolt számla esetében ez a feltétel nem áll fenn, így az ilyen módon megfizetett összeg nem tekinthető előlegnek.

Hajlandók-e lakáshitelt adni a bankok el nem készült lakásokra?

Várható adójogi tájékoztató

Az előleg adójogi megítélésével, a teljesítés idejével és módjával kapcsolatosan számos tájékoztató áll rendelkezésre, így ezek megítélése az adószakmában egyértelmű. A Pénzügyminisztérium, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az egyes termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó adómérték változással kapcsolatban tájékoztató anyagokat jelentet meg, amelyek a nav.gov.hu oldalon érhetőek el. Az eddigi gyakorlatot folytatva, tekintve, hogy a lakóingatlan értékesítésére vonatkozó adómérték változás az ingatlanpiac egy közérdeklődésre számot tartó szegmensét érinti, természetesen lesz - az átmeneti szabályok részleteit tartalmazó - adójogi tájékoztató.

Mit tegyünk vevőként?

Ma már szinte készpénznek veszi mindenki az új lakások piacán, hogy. Az áfaszabályok alapján arról is kevés vita van, hogy a 2019 végéig kifizetett vételárrészt 5%-os, a 2020 eleje után kifizetettet pedig 27%-os áfa terheli. Könnyű kiszámolni azt is, hogy ha valaki a teljes vételárat 2020-ban vagy még később fizeti ki, és a nettó árra kötött szerződést a fejlesztőjével, akkor, mintha teljes egészében idén vagy 2019-ben fizetne érte. Fix nettó vételár esetén a vevő, fix bruttó vételár mellett pedig a fejlesztő viseli az áfaemelkedés közvetlen kockázatát, közvetett módon azonban mindenkinek érdeke, hogy a vételár minél magasabb aránybanHogy megúszható-e ily módon a lakásdrágulás, azt olyan kérdésekre adott válaszok dönthetik el, mint:Az első kérdésre nincs objektív válasz, mindenkinek magának kell mérlegelnie ezt a kockázatot, ami nem csekély. Kulcskérdés, megbízható fejlesztőről van-e szó, és stabilan áll-e mögötte egy bank, amely a teljes beruházás hitelezőjeként projektfinanszírozói elvárásokkal lép fel a fejlesztővel szemben.A többi témáról megkérdeztük a Pénzügyminisztériumot, néhány banki és adójogi szakértőt is.Erre a kérdésre megnyugtató a válasz az érdekeltek számára: igen. A Pénzügyminisztériumtól kapott állásfoglalás lényege szerint ugyanis:Kérdésünkre Fehér Tamás, a Jalsovszky Ügyvédi Iroda vezető ügyvédje is hasonlóan vélekedett: ha a vevő által adott előleg tényleges gazdasági tartalmában is megfelel az áfatörvény fenti feltételeinek, akkor ez a megoldás szerintük akkor is jogszerű, ha annak egyik fő célja a kedvezőbb adómérték alkalmazása. Felhívták a figyelmet: az Európai Unió Bírósága már több döntésében kimondta, hogy önmagában nem kifogásolható az, ha az adózók a hozzáadottértékadó-rendszer adta lehetőségeken belül gazdasági tevékenységüket ténylegesen úgy alakítják, hogy az nekik a lehető legkisebb adóteherrel járjon. Önmagában az előleg összege tehát nem meghatározó, ugyanakkor a kirívó esetek csak az adott szerződés és minden egyéb körülmény ismeretében ítélhető meg. Mindenesetre senkit nem buzdít ilyen eljárásra az ügyvédi iroda, több okból sem. Egyrészt teljesen ellentmond szerintük mind a szokásos eljárásnak, mind a gazdasági észszerűségnek, ha valaki "csak úgy" előre kifizeti egy olyan ingatlan teljes vételárát, amely esetleg csak 1,5-2 év múlva készül el. Ilyenkor vagy tényleges előlegfizetésről van szó, és akkor ez vállalhatatlan kockázatot jelent a vevőnek; vagy - és talán ez a valószínűbb - ilyen esetben olyan egyéb háttér-megállapodásokat kötnek a felek, amely miatt az előleg tényleges megfizetettsége, az eladónak történő tényleges "juttatása" nem teljesül. Márpedig ilyenkor nem, vagy legfeljebb formálisan beszélhetünk előlegfizetésről, így az adóhatóság joggal kifogásolná az 5%-os áfa alkalmazását.Erre a kérdésre viszont egyértelműen nemmel válaszolt a Pénzügyminisztérium. Mint írják:Ahogy Fehér Tamás felhívta a figyelmünket, az előlegfizetés jogszerűsége nem azon múlik, hogy azt milyen készültségi fokban juttatják, sokkal inkább annak ténylegességén: azon, hogy az tartalmában is minden szempontból előlegnek és pl. ne csak egy letétnek, óvadéknak vagy más, feltételesen átadott összegnek minősüljön. A vevőknek azt kell elsősorban végiggondolniuk, hogy mi történik, ha a kivitelezés közben a fejlesztő fizetésképtelenné válik, az előlegük elvész és "cserébe" csak egy papíron létező lakásra tudnak mutogatni.Banki forrásaink megnyugtatónak nevezték, hogy a Pénzügyminisztérium nekünk küldött állásfoglalása legális lehetőségnek tartja az előlegszámlák kiterjedt használatát a jelenlegi 5%-os áfakulcs kihasználására. Nagy kérdés azonban, hogy a nem készpénzes, vagyis hitelből finanszírozott lakásvásárlások esetében milyen lehetőségeket találnak ki a bankok a már létező, készültségi fokkal arányos szakaszos finanszírozás mellett arra az esetre, ha az előlegszámlák kifizetésére jóval a nekik megfelelő készültségi fok elérése előtt kerül sor. Ez esetben többletbiztosítékokat (pl. másik lakásfedezet) vagy magasabb kamatot, díjat is felszámíthatnak a bankok a többletkockázatok mérséklésére, de egyelőre az ügyfél számára legkedvezőbb megoldást keresik. Bár léteznek már a piacon a probléma kezelésére dedikált termékek, a részletekről nekünk beszélni is hajlandó banki szakértők egyelőre nem találtak végleges megoldást. A zárolt számla fejlesztők számára is hozzáférhető alternatíváját keresik - egyik forrásunk szerint "lesz ilyen, csak kérdés, ezért mit hajlandó a beruházó vállalni".Annyi féle lehetséges konstrukció létezik, hogy nem lehet "általános" receptet adni arra, hogy mi jogszerű és mi nem, hanem minden megoldást egyedileg, ügyvéd vagy adótanácsadó bevonásával érdemes vizsgálni. Mivel pedig a kedvezményes lakásáfa kivezetéséig bőven van idő, egy-egy bonyolultabb esetben az adóhatóság is megkereshető állásfoglalás iránti kérelemmel - hívta fel figyelmünket Fehér Tamás. Hozzátette: ha végül kiderül, hogy nem jogszerű előlegfizetési konstrukciót alkalmaztak a felek, az előleg átvétele címén nem a vevő, hanem a fejlesztő köteles az adó állammal szembeni megfizetésére, és ugyanez vonatkozik a "végszámlára" is. Ennyiben tehát a fejlesztő a saját bőrét viszi a vásárra, legalábbis ami a szankciókat, büntetéseket illeti.Úgy tapasztalatuk, hogy a Pénzügyminisztériumban érzékelik a lakásáfa növekedésével kapcsolatos piaci bizonytalanságot (bár az adószabályokat a témában egyértelműnek ítélik meg), ezért az átmeneti helyzetre való tekintettel további tájékoztatásra számíthatnak az újlakáspiac szereplői. Ezt erősíti meg hivatalos válaszuk is:Új lakás vásárlójaként, főleg, ha hitelből vásárolunk, mindenképpen érdemes személyre szabott és részletes tájékozatást kérni a bankunktól és a fejlesztőnktől. Mivel a helyzet megítélése akár hétről hétre változhat még, a folyamatos kapcsolattartás is erősen javallott a témában.