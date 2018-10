Tőzsdére viszik a Westendet, új városközpont épül Budapesten

Még nem késő regisztrálni a jövő csütörtöki konferenciára, amelyen a CFO of the year díj is átadásra kerül: ÁTTEKINTÉS

: Folyamatban van a tőzsdei megjelenésünk előkészítése, remélhetőleg 2019 első felében megtörténik. Jelenleg a befektetési tájékoztatót állítjuk össze. A tájékoztató első tervezete már el is készült, és várhatóan még idén benyújtjuk az MNB-nek. A felügyelet jóváhagyása és a potenciális befektetők véleménye függvényében lépünk tovább.Elsőre mindenképpen zártkörű tranzakciót tervezünk. A kibocsátás abban is speciális lesz, hogy megcélozzuk a szabályozott ingatlanbefektetési társaság (SZIT) státuszt, amelynek keretében 25 százalék részvényhányadot értékesítünk, egyenként 5 százalékot nem meghaladó részesedést jegyző befektetők számára. Velük idén év végéig, illetve jövő év elején tervezzük lezárni az egyeztetéseket. A kisbefektetői részvényvásárlás lehetőségét is nyitva szeretnénk hagyni, erről azonban csak az első, zártkörű kibocsátás után tervezünk döntést hozni.Nem, mi első lépésként mindig is zártkörű tranzakcióval terveztünk. Voltak tanulságai annak az esetnek, megerősítettek bennünket például abban, hogy nagyon fontos a jó előkészítés és sajnos még ilyen esetben is közbe szólhat a piac, a kereslet-kínálat alakulása, a befektetői hajlandóság. Körültekintően járunk el, így ilyen kudarc nálunk nem fordulhat elő.A West End Magyarország Zrt. tulajdonolja a jövőre 20 éves Westend bevásárlóközpont mellett a teljes ingatlanegyüttes szerves részét képező három irodaházat, a Westendben működő Hilton szállodát és egy több részépületből álló parkolóházat. A társaság tavalyi nettó árbevétele meghaladta a 15 milliárd forintot, amely évek óta stabil emelkedést mutat.Az eredeti törvényi szabályozás, amely ezekre a speciális társaságokra elkészült, a piaci szereplők számára az eredeti jogalkotói szándék ellenére sajnos nem jelentett valódi lehetőséget, így jó ideig egyetlen ilyen társaság sem tudott megjelenni a magyar tőzsdén. A szükségszerű törvénymódosítások után vált számunkra is elérhetővé ez a társasági forma. Természetesen mindig lehet javítani egy jogszabályon, azonban a SZIT törvény jelenlegi verziója már egy működőképes szabályozást biztosít alapvetően osztalékfizető cégek, illetve az ilyen befektetést kereső befektetők számára.Egyszerre osztalékot és növekedést elvárni nem biztos, hogy szerencsés. A SZIT egy relatíve jól előre jelezhető cash flow-val rendelkező osztalékpapírt feltételez, így azokat a befektetőket vonzza, akik viszonylag alacsony kockázatvállalásúak, és biztos hozam elérésében érdekeltek. Ezt a feltételt a Westend évek óta folyamatosan teljesíti. A tervezés alatt álló Centrál Park ettől egy teljesen független projekt, amelynek a fejlesztését nem lehet összekapcsolni a Westend tőzsdei megjelenésével. A Centrál Park egy több hektáros parkot magában foglaló, "város a városban" koncepció szerint kerül kialakításra, amely nem a Westend konkurenciájaként, hanem azt erősítő projektként valósul majd meg, tekintettel a projekt eltérő pozicionálására és funkcióbeli eltéréseire.Az organikus növekedésen túl egy jelentősebb mértékű bővítést is tervezünk a Westendben, a tetőkert egy részét szeretnénk átépíteni, amelynek megvalósíthatósági vizsgálata jelenleg is folyik. Ezzel a fejlesztéssel várhatóan közel 8000 négyzetméternyi bérbe adható területtel szeretnénk a Westendet bővíteni. A piaci visszajelzések alapján a projekt életképességét támasztja alá, hogy az új bérbeadható területek iránt már jelenleg is kereslet mutatkozik. A potenciális bérlőkkel, illetve a szabályozó hatóságokkal már folyamatban vannak az egyeztetések.Terveink szerint a bevont tőkének egy jelentős részét a cég adósságállományának átstrukturálására fordítjuk. Egy másik része várhatóan fejlesztési célt fog szolgálni, míg a fennmaradó összeg a részesedésüket csökkentő tulajdonosok számára kerül majd kifizetésre. Ez a konstrukció biztosítja a régi és az új tulajdonosok számára egyaránt a Westend tovább javuló cash-flow termelő képességét, illetve a beruházásokra elérhető források következtében annak növekedési lehetőségét.A Westend esetében vizsgáltuk ennek a lehetőségét. Jelenleg egy banki konzorcium finanszírozza a Westendet, amely 2017 októbere óta biztosítja a külső forrást a projekt számára. Elvi szinten ugyan nincs kizárva a kötvénykibocsátás, de a gyakorlatban valószínűleg erre most nem kerül sor. Továbbra is elsődlegesen banki finanszírozásban gondolkodunk. Arra számítunk, hogy a tőzsdei kibocsátással párhuzamban kedvezőbb feltételek mellett tudjuk újra tárgyalni a hiteleket, hiszen egy tőzsdén lévő társaságot ideálisabb kockázati besorolás mellett finanszírozhatnak a bankok, továbbá a tőkebevonásból fedezett előtörlesztés ugyancsak javítja a cég kockázati profilját.A Gránit Pólus sok projektjénél került sor refinanszírozásra az elmúlt néhány évben. Ezek a tranzakciók ráadásul nagy volumenben, szinte egyszerre következtek be. Úgy látjuk, egyértelműen javultak a hitelezési feltételek a hitelfelvevők számára. Számos esetben több bankkal is tárgyaltunk, valóságos versenyhelyzetet tudtunk kialakítani. Azt tapasztaljuk, hogy a likviditás még továbbra is bőséges, a kamatkörnyezet mélyponton van. Azt lehet elmondani, hogy még ha a kamatok el is kezdenek emelkedni, a finanszírozási környezet jelenleg igen kedvező vállalkozói szemmel. Úgy gondoljuk, hogyha piacképes termékről, beruházási célról van szó, az nagy valószínűséggel meg tud valósulni, a finanszírozás hiánya manapság nem lehet gátja egy fejlesztés elindításának vagy egy akár refinanszírozásnak.Eladósodottsági mutatónk a korábbi 80 százalékról mára 55-60 százalék körüli szintre csökkent, ettől függetlenül persze minket is érint a kamatemelkedés kockázata, éppen ezért is kötöttünk kamatfedezeti ügyleteket. Mélyponton van a kamatkörnyezet, eurószinten már negatív tartományban vagyunk, ezeken a szinteken szerintünk mindenképpen megéri a fixálás akár középtávra, 5 éves viszonylatban is. A Westend esetében gyakorlatilag lefedeztük magunkat a hitel teljes futamidejére, ugyanis nem gondoljuk, hogy a mostani kamatszint hosszú távon fenntartható. Lehet, hogy nem kerül sor drasztikus változásra, de lassú emelkedő tendenciára mindenképpen számítunk.A TriGránit TPG felé történt, 2016 elejére lezárult eladásával a külföldi - elsősorban lengyel és szlovák - érdekeltségeink jelentős részétől megváltunk. A megmaradt ingatlanportfólióban túlsúlyossá váltak a magyar projektek, mint például a Westend, a MÜPA vagy a Sportaréna, de van működő projektünk Oroszországban és Romániában is. A következő nagy fejlesztésünk pedig az említett Centrál Park lesz. Cégcsoportunk rendelkezik még egyéb építési telkekkel is, tehát az elvi fejlesztési lehetőség adott, további projektek akvizíciója azonban nem tartozik prioritásaink közé jelenleg.