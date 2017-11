Válság előtti szinten az egyik legfontosabb hitelfajta Magyarországon

Fedezet nélkül, akár percek alatt, online is felvehető, szabad felhasználású, ráadásul most már 10% alatti kamattal is elérhető: előnyös tulajdonságai miatt egyre többen választják ma a személyi kölcsönt személyes vagy családi céljaik megvalósításához.

Ahogy a fenti ábrán látható, havonta 25-30 milliárd forint körüli összegben veszünk fel mostanság személi kölcsönt, amire 2008 óta nem volt példa. Az alábbi ábrán azonban látható, hogy a válság előtti hitelfelvételi aktivitás ellenére a teljes banki személyikölcsön- tartozásunk (468 milliárd forint) még csaknem harmadával kisebb, mint a 2009 eleji csúcson volt.

Nagy különbség az is, hogy míg a válság előtt inkább a rövidebb, 1-5 éves futamidejű személyi kölcsönök domináltak, ma e hitelek 58%-a 5 éven túli futamidejű.

A lakáshitelekénél jóval rövidebb átlagos futamidő következtében egyébként a személyi kölcsönök jóval kisebb arányt képviselnek a lakosság teljes hiteltartozásán belül, mint az új kihelyezésekben: míg a havonta újonnan felvett hitelek több mint 20%-a személyi kölcsön mostanában, az állományon belül mindössze 8%-os a részesedésük.

Ami a kamatperiódust illeti, visszaszorultak a változó kamatozású személyi kölcsönök az új kihelyezésekben, ami részben a szabályozás szigorodásának a következménye lehet.

a háztartások reáljövedelmének és fogyasztásának dinamikus emelkedésére,

a lakáspiac fellendülésére, a bankok felmérései szerint ugyanis a személyi kölcsönök jelentős részét is valamilyen lakáshoz kapcsolódó célra (pl. felújítás, bútorvásárlás, kerítésépítés stb.) veszik fel,

arra, hogy nem tértek vissza egyelőre a piacra nagy volumenben a szabad felhasználású jelzáloghitelek, részben ezeket "helyettesítik" most a személyi kölcsönök,

az alacsony kamatszintre, amelynek köszönhetően a korábbi 20% feletti kamat már nem jellemző, jelenleg 14,5% körül alakul az átlag.

A személyi kölcsönök felfutását négy fő tényezőre vezetjük vissza:

A lakáshitelekhez hasonlóan a személyi kölcsönök is ciklikusságot mutatnak éven belül: sokkal több személyi kölcsönt szoktunk nyáron felvenni, mint télen. A legtöbb személyi kölcsönt idén eddig május hónapban, az elmúlt évek átlagában pedig szeptemberben vettük fel.

Érdekes, hogy a személyi kölcsönök összesített darabszámán egyelőre inkább stagnálás látható, mint dinamikus növekedés. Az MNB adatai szerint az év közepén 562 ezer darab személyikölcsön-szerződéssel rendelkezett a magyar lakosság, pedig a válság elején ez a szám az 1 milliót is megközelítette. Mindez a régi szerződések kifutása mellett arra is utalhat, hogy inkább a felvett hitelek átlagos volumene növekszik, mint a darabszáma (az adott időszakban kötött személyikölcsön-szerződések darabszámáról nincs pontos adatunk).

Végezetül azt is megnéztük, milyenek az egyes bankok konkrét személyikölcsön-ajánlatai 600 ezres, illetve 3 millió forintos hitelösszeg, illetve rendre 2, illetve 5 éves futamidő mellett.Magas jövedelem és kis összeg esetén a CIB Bank személyi kölcsöne áll az élen (a táblázatok nem teljes körűek). THM-e 8,17%.

Szintén magas jövedelem, de nagyobb összeg esetén viszont a Budapest Bank személyi kölcsöne vezeti a listát. THM-e 7,90%.

A 250 ezer forint alatti jövedelem esetén a kisebb összegre a CIB Bank személyi kölcsönét dobja ki a kalkulátor a legalacsonyabb, 11,73%-os THM mellett.

Ezen alacsonyabb jövedelem, de magasabb hitelösszeg esetében viszont a Cofidis ajánlata verte a mezőnyt.

