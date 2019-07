A szuperállampapír a gazdagok bankárait is megizzasztja - Itt vannak a friss számok

5000 milliárd felett a privátbanki vagyon

Egyre több pénz van egy privátbanki ügyfél számláján

Jelentős vagyongyarapodást könyvelhetett el az első félévben a privátbanki szektor,. Ha ez az ütem megmarad az egész évben, akkor a tavalyihoz hasonló, 14%-os vagyonnövekedés is meglehet a szektornak. Ebben szerepet játszik az is, hogy idén a Takarékbank is privátbanki ügyfélként pozícionálta kiemelt ügyfeleit, így a kezelt vagyon és az ügyfélszámla is itt jelenik meg a prémium banki felmérés helyett. Másrészt az idei első félévben tapasztalt kedvező tőkepiaci környezet a privátbanki ügyfelek számláit is gyarapította a jó hozamokon keresztül, nem beszélve arról, hogy friss pénzek is áramlanak a szektorba. A vagyonhoz hasonlóan az ügyfélszámlák száma is gyarapodott fél év alatt 2,5%-kal.

Nemcsak szektorszinten nő egyre látványosabban a kezelt vagyon, hanem ügyfélszámlákra bontva is. M. Ez azt jelenti, hogy hat hónap alatt alatt átlagban 5 millió forinttal nőtt a privátbanki számlákon lévő pénz, hat év alatt kis túlzással duplázódott.

Több privátbanknál is nőtt a belépési limit

az Equilor visszaállította a korábbi 50 millióra küszöböt az előző féléves 25 millióról,

az Erste a korábbi 70-ről 100 millióra emelte,

a Generali pedig a korábbi 10-ről 30 millióra.

a Bank Gutmanné a legnagyobb 320 millióval (feltételezzük, hogy nem változott), ezt követően

az UniCredit, az MKB, a K&H és az Erste holtversenyben van a második helyen 100 milliós limittel.

Az idei első félévben a szolgáltatók közül többen is emelték a belépési limitet:A legmagasabb belépési limittel rendelkező szolgáltatók sorrendje változatlan, továbbra isA legalacsonyabb belépési összeghatárok között a Takarékbank van 20 millióval, illetve a második legalacsonyabb a Budapest banké 25 millióval.Az egy ügyfélszámlára eső vagyonban az MKB Private Banking büszkélkedhet a legmagasabb, 311 milliós átlagvagyonnal (a szolgáltató nem közölt friss adatot), mögötte a Hold Alapkezelő a második 268 millióval, de 200 millió forintos átlagvagyon felett vannak a Raiffeisen és a Concorde ügyfelei is.

Az ügyfélszámlák az utóbbi félévekben látványosan erőre kaptak,. A vagyon- és ügyfélszámlaadatok bővülési üteme alapján elmondható, hogy egyre zsugorodik a piac az új ügyfelek bevonását tekintve, miután az ügyfélszámlák már nem tudnak olyan ütemben bővülni a szolgáltatóknál, mint a kezelt vagyon, tehát egyre kevesebb ügyfélszámlán koncentrálódik egyre több vagyon (ezt bizonyítja az átlagvagyon növekedése is)., ami közel 37%-os bővülés. Az Equilor után a Concorde értékpapír mutatta fel fél év alatt a legnagyobb növekedést az ügyfélszámlában közel 10%-os bővüléssel, ezt követően a K&H került a harmadik helyre közel 9%-kal.Voltak olyan szolgáltatók, amelyeknél az idei első fél évben csökkent az ügyfélszámlaszám, legnagyobb mértékben az Ersténél közel 6%-kal, ezt követte a Hold Alapkezelő 4,5%-os, majd az SPB 3,6%-os csökkenéssel.(Az SPB esetében külön kiemelnénk, hogy a szolgáltató az utóbbi 1-2 évben választotta szét prémium és privátbanki üzletágát, így az ügyfélszámláknál és a vagyonnál látható éves visszaesés a prémiumba való átsorolások okozzák.)

A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP privátbankja kezeli közel 1847 milliárd forinttal, a második helyre most előrelépett az MKB adatai ismeretének hiányában a Raiffeisen 560 milliárddal, az MKB pedig így a harmadik helyre csúszott vissza 545 milliárd forintnyi kezelt vagyonnal.

A számlaadatokénál jóval nagyobb ütemű bővülést lehetett látni a kezelt vagyonban,, ahol a 2018 év végi 28 milliárdnyi kezelt vagyont sikerült 35 milliárdra növelni, ami közel 24%-os bővülés. Az Equilor mögött a második legnagyobb bővülést a Concorde Értékpapír mutatta fel közel 22%-kal, a harmadik helyen pedig a Generali végzett több mint 12%-kal. Éves összevetésben egyébként több olyan szolgáltató is van a piacon, amely 10% feletti vagyonnövekedéssel büszkélkedhet.

Az adatok szerint átlagosan mintegy 114 ügyfélszámla jut egy privátbanki tanácsadóra, a legtöbb ügyfélszámlával az equiloros privátbankároknak kell megküzdeniük, fejenként közel 238-cal, a legkevésbé terhelt privátbankárok pedig a számok alapján a Generalinál vannak, ahol átlagosan 54 ügyfél jut egy tanácsadóra.Mindez jól mutatja, milyen nagy teher van a bankárokon,A bankárok számát tekintve a legnagyobb számú bővítést fél év alatt az OTP produkálta, ahol 6 fővel bővült a privátbankárok száma, ezt követi az Erste 4, majd a Takarék egy privátbankárral, a többieknél pedig vagy nem változott, vagy csökkent a privátbankárok száma. Az első fél évben a Budapest banknál volt egy nagyobb számú csökkenés, a bank közlése szerint szervezetfejlesztés miatt került sor erre.

, bár ebben nyilván szerepet játszik az is, hogy a szolgáltatók többségénél eleve nem is lehet privátbanki ügyfél az, akinek nincs ekkora vagyona. Jelenleg a piacon öt olyan szolgáltató van, amelynél 50 millió forintos vagyon alatt is privátbanki ügyfél lehet valaki.Ettől persze még igaz, hogy az egyes ügyfelek kezében egyre nagyobb vagyon halmozódik fel (ezt bizonyítja az egy ügyfélre eső vagyon nagysága is, amiről korábban már szó esett). Ehhez képest érdekesség, hogy az ügyfélszámlák csupán 44%-án van 50 milliónál nagyobb vagyon, ami azzal is magyarázható, hogy az ügyfelek több számla között osztják meg a szolgáltatónál tartott pénzt. De egyébként ez az arány is folyamatosan nő.

A legnagyobb szolgáltatók kezében lévő vagyon többnyire inkább stagnálást mutat, amennyiben azt a teljes piaci vagyonra vetítjük., a teljes piaci vagyonnak 36%-át az OTP, 11-11%-át a Raiffeisen és az MKB, 10%-át az Erste, 7%-át pedig a CIB teszi ki.