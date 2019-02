Több százezer magyar van a milliomosklubban, ahova 200 ezres fizetéssel te is bekerülhetsz!

2500 milliárd felett a prémium banki ügyfélpénz

továbbra is az OTP kezeli a legnagyobb prémium vagyont mintegy 800 milliárd forinttal (a szolgáltató egy jó ideje csak hozzávetőleges, ugyanolyan mértékű vagyonadatot ad meg, így a vagyonváltozásra vonatkozóan nincs információnk),

ezt követi nem sokkal lemaradva a második helyen az Erste közel 750 milliárddal, ahol az elmúlt időben látott vagyonnövekedés egyik fő oka, hogy a citis ügyfelek átvétele főként a bank prémium szegmensében csapódott le,

harmadiknak pedig a CIB került fel a dobogóra 483 milliárddal.

Egyre több pénzt kezelnek a hazai prémium banki szolgáltatók, még úgy is, hogy nem minden szolgáltató közölt a vagyonra vonatkozó adatot felmérésünkhöz. Az adatokat szolgáltató intézmények, ami nagyjából hasonló, 2% körüli bővülést jelent féléves és éves szinten is. Itt megjegyeznénk, hogy az előző félévekkel ellentétben a tavalyi második féléves adatokban a Takarékbank már nem szerepel, az ügyfélszegmentáció miatt az eddigi vagyon-és ügyfélszámlaadatokat egyelőre a privátbanki felmérésünknél közölte a szolgáltató, de tájékoztatásuk szerint jövőre már lehet külön prémium szegmens is a banknál.Az adatokat szolgáltatók közül, a szolgáltató tavaly előtt indította el a prémium szegmensét, amelyben december végével 6,7 milliárd forintnyi vagyont kezelt., ahol 2,2-ről 4 milliárdra nőtt a vagyon.Az adatszolgáltatók közül egyelőre a Diófa és az SPB a legkisebbek a piacon,, és meglehetősen feljött az OTP-re az Erste is a vagyont tekintve, könnyen lehet, hogy a következő fél évben meg is előzi az OTP-t.

Megnéztük azt is, hogy az elmúlt két évben hogyan alakult, ami egyelőre minden fél évben kisebb visszaesést mutat, de még így is

Egyre többen válnak prémium banki ügyféllé

az SPB, amelynél már 405 ügyfélszámla van,

a Diófa, ahol éves szinten 111-ről 153-ra nőtt az ügyfélszám, ami közel 38%-os emelkedés (féléves alapon ugyanakkor stagnált az adat),

és a K&H, ahol közel 17%-os bővülés után közel 44 ezer ügyfélszámlát tartanak nyilván.

December végén, a szolgáltatók közül egyedül az OTP-nél volt stagnálás, mindenki más növekedést tudott felmutatni. Közülük is kiemelhető

Nem kellenek milliók ahhoz, hogy prémium ügyfél lehess

A prémium szolgáltatók adatközlése alapján 2-30 millió forintos megtakarítás vagy havi szinten 200-1000 ezer forintos jóváírás kell ahhoz, hogy valaki prémium ügyfél lehessen.

Egyes prémium banki limitek egy-két esetben elérik vagy meg is haladják a privátbanki szolgáltatók által alkalmazott belépési küszöböket (a Generalinál például már 10 millióval privátbanki ügyféllé lehet válni), bár utóbbi esetben 50 millió forint alatti limittel csak kevés szolgáltató rendelkezik a piacon.

A vidékiek vannak többségben

Egyelőrea szolgáltatók adatközlése szerint, miközben 2017 év végén még a fővárosiak voltak fölényben., a fennmaradó 48%-ot pedig a fővárosiak (ezek az arányok nem változtak fél év alatt).

A pénz harmada nem kamatozik

Tavaly év végére a prémium banki ügyfélportfóliók több mint harmadát tette ki a készpénz és bankbetét, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a pénz harmada alig hoz a konyhára.

Mindeközben fél év alatt jelentősen, közel 5 százalékponttal csökkent a befektetési alapokban lévő pénz, ami a többi kategóriát megnézve mind készpénzben és bankbetétben landolt.

Még csak most jön a java a prémium bankok előtt

Megkérdeztük a prémium szolgáltatókat arról is, hogy a saját, illetve a piaci vagyont tekintve milyen növekedésre számítanak 1 és 3 éves időtávon. A vélemények a saját és a piaci vagyon tekintetében is megoszlanak: egyéves időtávon 12% feletti növekedést a szolgáltatók csak saját vagyon tekintetében várnak, míg a piac egésze tekintetében inkább a 0-4% közötti növekedés dominál, de születtek válaszok 4-12% közötti vagyonbővülésre is.

Három éves időtávon a válaszok több mint 40%-a szerint a piaci vagyon 4-8%-kal fog bővülni, míg a saját vagyon növekedése kapcsán a 4-8%, illetve a 8-12% közötti bővülés is népszerű válasz volt.

A prémium szektorra leselkedő kockázatok közül a szabályozói és piaci környezettől tartanak a legjobban a szolgáltatók, míg a pénz- és tőkepiaci környezet második helyre szorult, a harmadik legnagyobb kockázatot pedig a hazai gazdaságpolitikában látják a válaszadók.A Portfolio kérdésére a szolgáltatók kifejtették, hogy a szabályozói/piaci környezet gyors változása az utóbbi években is az egyik legmeghatározóbb kockázat volt a szolgáltatók számára és ebben egyelőre nem várnak változást. Ilyen eseményként említették példaként a lakáskasszák állami támogatásának megvonását tavalyról. Mindemellett ott van a MiFID 2-nek és a GDPR-nak való megfelelési nehézség, mindkét direktíva rendkívüli fejlesztési igényeket generál, jelentős költségek mellett.