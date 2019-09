A vadonatúj program, ami 100 milliárd forintot mozgat meg a magyar cégek számára

Hosszú előkészítési folyamat és a piaci igények alapos felmérése után, hiánypótló finanszírozási megoldással jelentkezik a Hiventures a hazai kis- és középvállalkozások számára. A 31 milliárd forint keretösszegű tőkealap hozzájárulhat ahhoz, hogy az ágazat megalapozza a magyar gazdaság versenyképességének javulását. Az MFB Csoporthoz tartozó kockázati tőkealap-kezelő reményei szerint megoldhatóvá válik a generációváltással érintett családi vállalkozások rendezett értékesítése és hazai tulajdonban tartása, növelhető a hazai vállalkozások alacsony külpiaci jelenléte, valamint elérhetővé válik az a cél, hogy a külföldről hazautalt jövedelem megközelítse az országból kiutalt jövedelmet, és a hazai KKV szektor elaprózódott szerkezete is a helyére billenjen. Az új üzletág részleteiről Katona Bence vezérigazgatóval és Mikesy Álmos vezérigazgató-helyettessel beszélgettünk, melynek során azt is megtudtuk, hogy milyen tulajdonostárs lesz egy kkv-ban a Hiventures, és valójában mekkora volumenű forrást képes átmozgatni az új tőkealap a piacon.

Mitől különleges a most bejelentett finanszírozási forma?

Katona Bence: A KKVPRO tőkefinanszírozási megoldásainak segítségével elsősorban olyan felvásárlásokat tudnak megvalósítani a magyar kis- és középvállalkozások, amelyek támogatásához eddig nem volt specializált, de könnyen elérhető finanszírozási termék a piacon. Ilyen típusú tranzakciók például a generációváltáshoz kapcsolódó menedzsment ki és bevásárlások vagy a nemzetközi terjeszkedést ösztönző külföldi cégek felvásárlása.

A Hiventures alig 3 éve alakult, ezek alapján viszonylag gyorsan jön az új üzletág felvétele. Hogyan jött a felismerés, hogy kiterjedjen a tevékenység?

Katona Bence: 2018 nyarán kezdtünk intenzíven gondolkodni ezen a lehetőségen. A most meghirdetett tőkealap három fókuszterülete közül a generációváltás volt az, amelynek a mezsgyéjén elindultunk. Mivel a Hiventures 3 éve is egy piaci igényre válaszolva jött létre és alkotta meg a már ismert, startupoknak szóló termékeit, így nem lehet meglepő, hogy az új, KKV üzletágra való igény felismerése is piacelemzésekből jött. A tőkepiacon mozogva a kkv-k körében éreztük, hogy van egy kielégítetlen igény, egyre több ilyen cég keresett meg ugyanis bennünket finanszírozási problémával.

Az MFB-csoportnak, mint fejlesztési bankcsoportnak, és azon belül a Hiventuresnek is a fő küldetése az, hogy a piaci hiányosságokat orvosolja.

Úgy gondoltuk, hogy miután feltérképeztük a piaci keresletet és elkezdtük alaposan elemezni, érdemes lenne létre hozni rá egy megoldásként szolgáló ilyen típusú tőketerméket. Az elemzéseket látva nagyon komoly indíttatást éreztünk, hogy elindítsuk ezt a tőkeprogramot. A számok mellett nyomós érv volt a saját tapasztalat is, hiszen számos nagy bankkal, illetve egyéb partnerrel, tanácsadóval dolgoztunk együtt az elmúlt három évben, ahonnan szintén több megkeresés érkezett, hogy finanszíroznánk-e ilyen típusú projekteket. Az üzleti beszélgetésekben, sajtóban számtalanszor előkerül többek között a generációváltás témája. Láttuk az igényt, a keresletet.

Az eddigi megkeresések alapján lehet-e látni, hogy melyek lesznek azok a szektorok, ahonnan a legtöbb igény érkezhet?

Mikesy Álmos: A Hiventures kkv fókuszának fontosságát bizonyítja, hogy még mielőtt elindultunk volna vele,

már tíz olyan ügyletről tudunk beszámolni, ahol érdemi beszélgetéseket folytattunk.

Ráadásul néhány nap alatt, az új üzletág bejelentése óta ez a jelentkezői szám már meg is duplázódott, nagyrészt generációváltás témában, de több megkeresés érkezett a piaci konszolidáció és külföldi befektetés ösztönzés megoldások kapcsán is. A folyamatban lévő ügyeknél már ott tartunk, hogy elkezdődött a konkrét tranzakció összerakása, s eddigi tapasztalataink alapján leginkább a feldolgozóipar lesz az érintett és érdeklődő szektor.

Az eddigi megkeresések alapján akkor az az előzetes várakozásuk, hogy a generációváltás esetében érkezik a legtöbb finanszírozási igény?

Mikesy Álmos: Igen, ez az előzetes várakozásunk. A felmérések ugyanis azt mutatják, hogy több ezer vállalkozást érint a generációváltás ügye. Ez egy természetes folyamat, a tulajdonosok, akik a rendszerváltozás után felépítették a vállalkozásukat most érik el a nyugdíjas kort, mostanában kerülnek döntési helyzetbe. Sok esetben azonban nem megoldott az átadás, személy szerint több olyan esetről is tudok, amikor az adott utód nem akarta átvenni és tovább vinni a vállalkozást.

Katona Bence:

Fontos azt is megjegyezni, hogy nemcsak a vállalkozás részéről keresték meg a Hiventurest, hanem már a vevői oldal is.

2-3 olyan összeállt társaságról is tudunk, akik korábban évtizedekig nagy tanácsadócégeknél, multinacionális vállalatoknál dolgoztak vezető pozícióban és most a saját vagyonukat összetéve ilyen vállalkozásokat keresnek, vásárolnak fel tudatosan.

Mikesy Álmos: Az ilyen tranzakciók esetén ún. management buy in-ről van szó, amikor nem a cégben dolgozó vezetők, hanem külső szakemberek vásárolják fel a társaságot. Ennek oka, hogy nem alakult még ki ezeknél a magyar kkv-knál olyan menedzsergárda, akiknek a tulajdonos átadná a céget. Közben viszont a vevők felkészültek és náluk megvan a knowhow, valamint a rendelkezésre álló vagyon az adott cég fejlesztésére.

Nem mellékes a kérdés, hogy milyen forrásból áll majd rendelkezésre ez a 31 milliárd forint?

Katona Bence: Az Magyar Fejlesztési Bank bocsátotta a rendelkezésünkre ezt az összeget, így ő a tőkealap befektetési jegyeinek tulajdonosa. Mivel tisztán hazai forrásról van szó komoly előnye, hogy a felhasználási lehetőségek sokkal rugalmasabbak és kevesebb kötöttséggel járnak a céltársaságok számára, mint az uniós források esetében. Az elmúlt három évben alapkezelői szinten már bizonyítottunk az MFB csoporton belül, a kompetenciák a csapat és a menedzsment oldaláról rendelkezésre állnak. A mi feladatunk egy új üzletág felállítása és egy új finanszírozási konstrukció bevezetése a piacon.

Mikesy Álmos: Valóban, az, hogy a Hiventures lett a 31 milliárdos KKV tőkealap kezelője egyrészt köszönhető az első három év eredményeinek, illetve annak, hogy itt egy olyan HR-kapacitás, szakember gárda épült fel, ami a piacon egyedülálló és alkalmas arra, hogy egy ilyen merőben új és nagyszabású programot végrehajtson.

És közben nagyon úgy tűnik, hogy a kkv-szektor a kormány versenyképességi programjában is kiemelt szerepet kaphat. Hogyan függ össze a mostani bejelentés a kormányzati törekvésekkel?

Katona Bence: Az új KKV Tőkealapunk több ponton is kapcsolódik az állam versenyképességi törekvéseihez, mivel elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a programban kitűzött célokat a leghatékonyabb eszközökkel támogassuk, mint finanszírozó szervezet.

Az MNB 330 pontos Versenyképességi Programmal abszolút összhangban állnak az új tőkefinanszírozási megoldásaink, hiszen az ott megfogalmazott célkitűzéseket, mint a generációváltás elősegítését, a KKV szektor termelékenységének növelését hazai és külföldi beruházások lévén, a felvásárlások és fúziók elősegítését, de akár a szolgáltatásexport erősítését vagy a hazai külkereskedő réteg erősítését az új üzletág indulásával nekünk is célunk ösztönözni, erősíteni. Emellett a Nemzeti Exportstratégiában megfogalmazott célok, mint a hazai vállalatok külföldi befektetéseinek támogatása, és a hazai érdekű nemzetközi fejlesztések elősegítése mind harmonizálnak a mi külföldi befektetést ösztönző finanszírozási megoldásunkkal.

Az Alap tőkeprogramjainak révén megoldhatóvá válik a generációváltással érintett - de családon belüli utódlással nem megoldható - vállalkozások értékesítésének támogatása és magyar tulajdonban tartása, a piaci felvásárlások ösztönzése, valamint növelhető a hazai vállalkozások külpiaci jelenléte.

Hogy működik egy ilyen tranzakció a gyakorlatban, mit érdemes tudniuk azoknak, akik konkrétan érdeklődnének a program iránt?

Katona Bence: Mi már kész tranzakciók esetén lépünk be a képbe, amikor már megvan az eladói és a vevői oldal is, a két oldal egymásra találásában mi nem vállalunk szerepet.

Mikesy Álmos: Így van és azt se feledjük, hogy az általunk megfinanszírozott rész mellett egy-egy ilyen tranzakció még legalább kétszer ekkora összeget megmozgat, ugyanis az önerő 30% körül lehet, emellett hitelfelvétel is lehet az ügyletben. Ennek köszönhetően

számításaink szerint ez a program valójában 100 milliárd forintnyi forrást mozgathat meg a piacon.

Hogyan zajlik a finanszírozás jóváhagyásának folyamata?

Mikesy Álmos: Mivel itt már meglévő, jól működő cégek kerülnek tárgyalóasztalhoz, a folyamat sokkal gyorsabb lehet, mint a startup üzletág esetében. Meglévő cégekről beszélünk, a múlt elemzéséről a jövőre vonatkozó tervek mellett, meglévő eszközökről, a vállalat már egy kidolgozott fázisban kerül hozzánk. A befektetési döntések az új üzletággal foglalkozó befektetési igazgatóságon születnek majd, ahol egy befektetési igazgató alatt egy új befektetési csoport kerül felállításra. Egy-egy ügylet esetén kijelölünk egy befektetési menedzsert, aki végig viszi az ügyletet a folyamaton. Születik először egy belső előzetes döntés arról, hogy az alap befektetési politikájával összhangban van-e az a befektetés, ezután véglegesítjük, illetve kidolgozzuk az előterjesztést. Ami szintén egy specialitás lesz a startup ügyleteinkhez képest, hogy bár ott is csinálunk co-investment befektetéseket, de ott alapvetően már megvannak az iparági sztenderdek, ezért általában hamar létre tud jönni a megegyezés a piacon lévő befektetők között. A KKV üzletág esetében viszont látni kell, hogy

a finanszírozás három nagyon különböző termékből áll: önerő, tőke és banki hitel. A folyamatokat éppen ezért úgy kell összehangolni, hogy ezek együtt érjenek össze, hiszen akkor tud az ügylet létrejönni.

Hogyan kezeli a Hiventures, ha valamiért belassulna a finanszírozási folyamat?

Mikesy Álmos: Valóban benne van a lehetőség, hogy például a banki hitel jóváhagyására a tervezettnél többet kell várni. Erre úgy készülünk, hogy kihasználjuk az MFB Csoport teljes fegyvertárát. Már tárgyalásokat folytatunk a banki kollégákkal, hogy egy olyan, kvázi kapcsolt terméket alakítsunk ki az MFB-n belül, ami segíteni tudja a hitelági finanszírozást. Ez nem jelent kizárólagosságot, minden kereskedelmi bankkal együtt kívánunk működni, de amennyiben az ügyfél igényli, vagy számára ez valamilyen szempontból előnyösebb, az MFB-n belül is rendelkezésre fog állni egy ilyen termék a közeljövőben.

Ha megvan a pozitív döntés, akkor a vállalkozónak mire kell felkészülnie?

Mikesy Álmos: Ha megszületik a pozitív belső döntés, akkor megtörténik az átvilágítás és a szerződéskötés. Fontos tudni, hogy minden esetben egy SPV-n, kifejezetten erre a célra létrehozott vállalkozáson keresztül történik a vásárlás. Létrehozunk egy a tranzakciót lebonyolító céget, ebbe kerül a vásárlók önereje, ebbe fektet a Hiventures és ebbe teszi a kereskedelmi bank is a hitelt. Amikor az SPV összegyűjtötte a tranzakcióhoz szükséges forrást, megvásárolja a célvállalat jellemzően 100 százalékát, és amikor megtörtént ez a tranzakció, a két cég összeolvad. Ez inkább egy jogtechnikai folyamat, de azok számára, akik már most ebben gondolkodnak, érdemes tisztában lenniük ezzel.

Van esetleg már most olyan startup a portfólióban, ami eljutott arra a szintre, hogy részt vegyen a KKVPRO tőkeprogramokban?

Katona Bence: Indulásunk óta közel 300 cégbe fektettünk be, és akik a növekedési fázisban vannak, azok számára ez egy alkalmas eszköz lehet. Nyilván ezek a vállalkozások nem a generációváltás céljára keresik fel a programot, hanem a terjeszkedés, növekedés finanszírozása érdekében. A portfólióban lévő cégek közül volt már érdeklődés a kifektetésre vonatkozó termékünk iránt, elsősorban azért, hogy a kisebb nemzetközi versenytársak felvásárlását ebből finanszírozzák a gyors terjeszkedés érdekében. Nagyobb startup cégeknél ez bevett módszer. Vannak olyan cégeink, ahol mind árbevételben, mind teljesítményben Magyarországon már bizonyítottak akkorát, hogy ezt el tudjuk képzelni.

Mi történik a szerződéskötés után, milyen tulajdonos lesz a Hiventures a finanszírozott cégben?

Mikesy Álmos: Ezen a területen is jelentős a különbség a startup üzletágunkhoz képest. A startupoknál aktív portfóliómenedzsmentet alkalmazunk, a KKV üzletág esetén ilyen nem lesz, várakozásaink szerint ritkán lesz erre szükség. Alapvetően monitoring típusú tevékenységre kell gondolni, csendestárs típusú hozzáállásra. A kockázat ezekben sokkal alacsonyabb, nem igényel befektetői oldalról olyan aktív részvételt a cég döntéseiben. Értelemszerűen a stratégiai döntésekben ott leszünk, de alapvetően inkább két lépést hátralépve, a folyamatokat, számokat figyelve akkor lépünk be, ha valami nagyon nem az eredeti, közösen meghatározott tervek szerint működik.

Katona Bence:

Mi nem szólunk bele a menedzsmentbe. Gyakorlatilag tulajdonostársként viselkedünk, monitoring, riporting funkciót tölt be a portfóliómenedzsment.

Ez egy zárt konstrukció, mi nem fogjuk eladni másnak a részesedésünket, hiszen az alapítónak vételi joga van. A startupoknál az a siker, ha egy szakmai befektető felvásárolja a céget, és akkor mindenki nagyon jól jár. Itt egy nemzetgazdasági célkitűzést kell figyelembe venni, illetve egy jóval kevésbé kockázatos üzletágról van szó, ezért minden esetben zártak a konstrukciók. Ez azt jelenti, hogy a menedzsmentnek joga van tőlünk visszavásárolni, sőt vissza is kell vásárolnia a mi részesedésünket, jellemzően 8 éves perióduson belül.

Ezek szerint abban bíznak, hogy 8 év alatt kinövi a cég a hitelt és sikerül a kivásárlás?

Katona Bence: Természetesen, hiszen alapvetően jól prosperáló cégekről van szó, amelyek a tőkebefektetés és az új menedzsment miatt képesek lesznek tovább növekedni. Befektetéskor ezt az alapelvet mindig szemelőtt tartjuk.

Először a banki hitelt kell visszafizetni, majd a Hiventures finanszírozását. Jellemzően a cégek ezt osztalékból finanszírozzák. Fontos megemlíteni, hogy ilyen típusú ügyletek esetében a befektetőnek mindaddig osztalékelsőbbsége van, ameddig meg nem térül a befektetése. Minket nem feltétlenül csak osztalékból, hanem akár a piacon elérhető egyéb „olcsóbb” finanszírozási lehetőségeken keresztül is kivásárolhatnak a vállalkozások például: kötvénykibocsátáson keresztül, de akár egy új befektető is képbe kerülhet. Azt fontos megjegyezni, hogy a kkv-k esetében sokkal alacsonyabb a hozamelvárásunk, mint a startup-befektetéseink esetén, hiszen a kockázat is alacsonyabb. A bankhitelnél viszont drágábbak vagyunk, hiszen a mi fedezetünk mindösszesen a finanszírozott vállalkozás kisebbségi üzletrésze. Attól függően, hogy milyen minőségű cégről van szó, jellemzően 10-12 százalék körül mozog a mi hozamelvárásunk.

Képek: Szekeres Máté