Gazdasági összeomlásba taszíthatja a világot Amerika egy újabb háborúval

Az amerikai-iráni feszültségek éleződésével ismét nőtt annak esélye, hogy akár fegyveres konfliktussá fajul a helyzet a két ország között. Egyelőre nem ez a legvalószínűbb forgatókönyv, ha viszont megvalósul, akkor akár 150 dolláros olajár és globális recesszió is jöhet – vélik a Danske Bank szakemberei.

A világgazdasági kilátásokról is szó lesz a Budapest Economic Forum 2019 konferencián.

Egyelőre nem élesítik a fegyvereket

Az Egyesült Államok nem szeretne háborút Iránnal, azonban felkészült a konfliktusra

- mondta hétfőn Donald Trump amerikai elnök.

Washington megvédi a nemzetközi rendet, amelyet Irán fenyeget

- közölte Mark Esper amerikai védelmi miniszter hétfőn a Twitteren.

A fenti két nyilatkozat tökéletesen mutatja, hogy egyelőre nincs szó lehetséges amerikai katonai beavatkozásról, de érezhetően nőtt egy fegyveres konfliktus esélye a hétvégi szaúdi dróntámadások után. Mint ismert, a jemeni húszi lázadók intéztek támadást a legnagyobb szaúdi finomító és az egyik legnagyobb olajmező ellen. Ennek köszönhetően a szaúdi olajtermelés átmenetileg a felére esett vissza, a nyersanyag ára pedig jelentősen emelkedett.

Egyelőre mindenki a lehetséges hosszabb távú hatásokat mérlegeli, egyelőre annyi biztos, hogy több hétre kiesett a szaúdi termelés jelentős része, nehéz megbecsülni, mikorra tudják helyreállítani a károkat és újra teljes kapacitáson termelni. Ha a helyzet nem fajul el még jobban, akkor mérsékelt hatása lehet a pénzügyi piacokra és a világgazdaságra – írták legfrissebb elemzésükben a Danske Bank szakértői. Az ő alapforgatókönyvük az, hogy továbbra is feszült marad a helyzet az USA és Irán között, az amerikai fegyveres beavatkozás esélye viszont egyelőre mérsékelt.

Összességében azt gondoljuk, hogy Donald Trump nagyon óvatos lesz egy lehetséges katonai beavatkozással kapcsolatban – olvasható a bank elemzésében. Ennek oka, hogy a jövő évi elnökválasztás előtt valószínűleg csak a legvégső esetben akar újabb háborúba bocsátkozni az USA vezetője, ráadásul egy fegyveres konfliktus az amerikai fogyasztók és választópolgárok életét is negatívan befolyásolná. Ráadásul épp a múlt héten távozott posztjáról John Bolton, az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, aki az Irán elleni beavatkozás egyik nagy támogatója volt, az ő leváltásával a Danske szerint óvatosabb lehet a kormányzat.

Meddig rángathatják az oroszlán bajszát?

A következő néhány hét kulcsfontosságú lesz

- figyelmeztet a Danske Bank. Hozzáteszik, hogy ha további dróntámadások jönnek a szaúdi létesítmények ellen, akkor az USA-nak egyre nehezebb lesz azt figyelmen kívül hagynia és kitáncolni a konfliktusból. A jemeni lázadók pedig már a hétvégén további hasonló akciókkal fenyegették Szaúd-Arábiát, vagyis ennek reális a veszélye.

Ha tovább eszkalálódik a konfliktus, akkor az első lépés az lehet, hogy az amerikai hadsereg fegyveres erőket sorakoztat fel Irán körül, hogy ezzel is nyomást helyezzen az országra. Közben Törökország és Oroszország közvetítőként léphetne fel, hogy megakadályozzák a fegyveres beavatkozást diplomáciai úton, különösen az oroszok szerepe lehet jelentős, hiszen ők mind a három féllel (Irán, USA, Szaúd-Arábia) jó kapcsolatot ápolnak.

Extrém esetben 150 dollárig is szárnyalhat az olajár

A dán bank szakemberei szerint, ha nem fajul el jobban a helyzet, hanem sikerül elkerülni a fegyveres konfliktust, akkor az olajárba nagyjából hordónként 5 dolláros geopolitikai prémium épülhet be. Ez viszonylag tartós lehet, mivel eddig a piac nem aggódott a szaúdi kitermelés miatt, sőt Szaúd-Arábia volt az olajpiac egyensúlya, mely más termelők kiesése esetén korrigálta a piacot.

Ha viszont eldurvul a helyzet és az USA katonailag is beavatkozik, akkor az komoly csapás lehet az olajpiacnak, példa nélküli helyzet állhatna elő. Akkor ugyanis megnőne annak esélye, hogy válaszcsapásként további támadásokat intéznek a szaúdi olajmezők ellen.

Ez pedig a Dankse Bank szerint azzal fenyegetne, hogy néhány hónap alatt akár 200%-kal szálljon el az olaj világpiaci ára, ami 150 dollár körüli hordónkénti jegyzést jelentene.

Csapást jelentene a világgazdaságnak

A szaúdi létesítmények elleni támadásokkal megnőtt a bizonytalanság esélye, de az elemzők nem számítanak arra, hogy érdemi hatása lenne a konfliktusnak a gazdasági növekedésre. Legalábbis egyelőre ez az alapforgatókönyvük, hogy szép lassan megnyugszanak majd a kedélyek, így nem lesz hosszútávú negatív hatása a feszültségnek. Legfeljebb a vállalatok befektetési döntéseit befolyásolhatja negatívan a bizonytalanság, a kereskedelmi háború és a fenyegető Brexit miatt egyébként sincs jó bőrben a világgazdaság.

Ha viszont a fenti negatív forgatókönyv valósul meg a katonai beavatkozással és a 150 dolláros olajárral, akkor az recesszióba taszíthatja a világgazdaságot

- olvasható az elemzésben.

Korábbi becslések szerint az olajár tartós 10 dolláros emelkedése az USA, az eurózóna és Japán növekedését 0,3 százalékponttal vetheti vissza. Márpedig egy esetleges háborús forgatókönyvvel az olajár 2020-ban átlagban 40 dollárral emelkedne, vagyis 1-2 százalékpontot venne el a növekedésből ez a hatás. Ez pedig a jelenlegi 2-2,5 százalékos világgazdasági növekedés mellett azt jelentené, hogy már a potenciális recesszió tartományába kerülne a gazdaság.

A hatás egy része a csökkenő lakossági fogyasztáson keresztül gyűrűzne be a gazdaságba, jelenleg ugyanis ez a növekedés egyik legfontosabb pillére világszerte, a csökkenő reálbérek viszont érzékenyen érintenék a fogyasztást. A Danske Bank szerint egy 150 dolláros olajár a jeleblegi 1,5 százalék környékéről 4%-ra lökné a globális inflációt, az eurózónában pedig 3,5% lenne a drágulási ütem. Ehhez jönne még hozzá s gépipari beruházások visszaesése, hiszen a vállalatok profitjuk csökkenésével óvatosabbá válnának. Természetesen az olajtermelők profitálhatnak ebből a helyzetből, az azonban nem ellensúlyozná a többség visszaesését.

Egy világgazdasági visszaesés a jegybankokat is lépésre késztetheti, hogy támogassák a gazdaságot. A bank szakemberei alapesetben arra számítanak, hogy jövő márciusig 1% alá vágja a Fed is a kamatot, ha pedig realizálódnak a recessziós kockázatok egy esetleges háború miatt, akkor akár negatív kamat is jöhet. Az EKB pedig kibővíthetné ebben az esetben eszközvásárlási programját további papírokkal.

Ha valóban 100 dollár fölé emelkedne az olajár, akkor a piacon a kockázatos eszközök szenvednének leginkább, a klasszikus menedékeszközök, mint a japán jen, a svájci frank vagy a dollár viszont jól teljesíthetnének a Danske szerint. A feltörekvő piacon a török líra és az indiai rúpia van a leginkább kitéve a nyersanyagár változásának a negatív oldalon, az orosz rubel viszont akár erősödhetne is.

A címlapkép forrása: Taylor Weidman/Bloomberg via Getty Images