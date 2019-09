Kamatcsökkentési háborúba hajszolná Amerikát Donald Trump

Másfél hónapja jelentette be a Fed Nyíltpiaci Bizottsága, hogy több mint tíz év után először kamatot csökkent, a 25 bázispontos lazítás után 2-2,25 százalékon áll az irányadó ráta. A döntés indoklásában a romló gazdasági kilátásokat és a visszafogott inflációt emelték ki, ugyanis hiába nőtt még a második negyedévben is több mint 2 százalékkal az amerikai kilátás, szinte minden prognózis szerint lassulni fog ez az ütem, miközben az infláció képtelen megközelíteni a jegybank 2 százalékos célját, ami az árstabilitás elérését jelentené.

A látszólag racionális érvek mellett a Nyíltpiaci Bizottságban is megjelentek a törések: Esther George és Eric Rosengren a kamat tartására szavazott a többi taggal szemben. A döntés után Jerome Powell jegybankelnök elsősorban azt hangsúlyozta, hogy nem kezdenek kamatvágási ciklusba, időről időre döntenek majd a beérkező adatok függvényében.

Ezek után a piac eleinte biztosra vette, hogy szeptemberben újabb kamatcsökkentés jön, egész augusztusban csak az volt a kérdés, hogy 25 vagy 50 bázispontos lehet-e a lazítás. A döntés előtti napokban aztán fordult a hangulat, ma már csaknem a vágással megegyező esélyt adnak annak, hogy mégsem csökken a kamat.

Ezzel párhuzamosan az év végi kamatvárakozások is emelkedtek, a korábbi két-három lépés helyett ma csak egy 25 bázispontos lazítást várnak december végéig, de azt sem zárja ki teljesen a piac, hogy a mai kamatszint lesz az év végén is.

Vagyis a jelenleg fennáll a kockázata annak, hogy csalódnak, akik augusztusban „belehittek” a tartós kamatcsökkentésbe. Ennél is nagyobbat csalódhat viszont Donald Trump, aki hónapok óta ostorozza a Fedet, amiért nem csökkenti a kamatot. Az amerikai elnök szerint túl erős a dollár, ami károkat okoz a gazdaságnak, ezért kellene lazítani, emellett nyíltan megvádolta az EKB-t és a kínai jegybankot azzal, hogy szándékosan tartják alacsonyan a kamatokat, hogy gyengítsék a devizájukat.

Trump először csak erőteljes kamatcsökkentésre szólította fel a Fedet, majd utána nyáron már egyszeri 100 bázispontos vágást és az eszközvásárlások újraindítását követelte. A múlt héten pedig egyenesen arra szólította fel a Fedet, hogy a többi nagy globális jegybank példáját követve nulla százalék alá csökkentse a kamatot.

....The USA should always be paying the the lowest rate. No Inflation! It is only the naïveté of Jay Powell and the Federal Reserve that doesn’t allow us to do what other countries are already doing. A once in a lifetime opportunity that we are missing because of “Boneheads.”