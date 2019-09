Soha nem volt még ekkora klímatüntetés a történelemben - Milliók tiltakoznak az utcákon világszerte

A szeptember 20-i globális sztrájk lesz a valaha volt legnagyobb tömegmozdulás a klímaváltozás ügyében. Hosszú folyamat volt, amíg eljutottunk addig, hogy milliók világszerte egyszerre szólalnak a földi erőforrások túlhasználása ellen.

Az egész Greta Thunberggel kezdődött, a svéd tini aktivistával, aki úgy döntött, péntekenként, hogy nem fog iskolába járni, hanem ehelyett a kormánya figyelmét felhívja a klímaváltozás fontosságára - írja a CleanTechnica beszámolójában. Az ő aktivizmusa inspirált sok másik diákot a világ körül, hogy ők is ezt tegyék. Ez a kezdeményezés eredményezte a Nagy Britanniából kiinduló „Kihalási Forradalom” eseménysorozatot. Ez alapján is indult el a 350.org által szervezett globális tüntetési hét, ami szeptember 20-án kezdődik, egyidőben a következő klímaügyi ENSZ-konferenciával.

Budapesten szeptember 27-ére szervezik a klímatüntetést, és korábban a hét során Gyulán és Pécsen is várható hasonló rendezvény.

A globális klímasztrájk várhatóan több nagy tech cég dolgozóit is aktivizálja. Az Alphabet, Amazon, Facebook és a Microsoft dolgozói is tüntetni fognak a klímahét során pénteken. Az Apple dolgozói is terveznek tüntetést a hétre.

Néhány cég dolgozói külön közösségi média oldalakat indítottak, mint például a „Google Workers for Actin on Climate Change”, „Microsoft Workers 4 Good”, „Amazon Employees for Climate Justice”, és „Facebook Employees for Climate Action”.

Az Amazon dolgozói azt követelik a cégtől, hogy 2030-ig csökkentse nullára a károsanyag kibocsátását, és hogy kezdje el elektromos kocsik tesztelését és bevezetését a leginkább szennyezéssel sújtott területeken. „Az Amazon vállalati dolgozóinak ideiglenes munkabeszüntetése lesz az első alkalom, hogy a tech ipar egyik szereplője ilyen módon áll ki a klímaügy mellett” – áll egy dokumentumban, amely az Amazon dolgozói csoportjában jelent meg.

New York városban több mint 1 millió diáknak engedik meg, hogy kihagyja az aznapi iskolanapot, hogy részt vegyen a klíma tüntetésen. (Természetesen szülői jóváhagyás, illetve túl fiatal diákok esetében szülői kiséret szükséges.)

A Times szerint több mint 600 egészségügyi szakember írt alá egy digitális orvosi papírt, amiben arra ösztönzik a tanárokat, hogy engedjék el a diákjaikat, mert a klímaváltozás veszélyt jelent az egészségükre.